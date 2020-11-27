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  3. Голландия
Твенте
0:2
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
0:1
22' Гол
Нгонж Сириль
0:2
30' Гол
Штоккерс Финн
63' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
67' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
76' Желтая карточка
Пири Кик
90' Желтая карточка
Черны Вацлав
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
6
Брама
Вут
20
Румерату
Годфрид
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
21
Дервисоглу
Халил
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
7
Нгонж
Сириль
9
Штоккерс
Финн
11
Джон
Ола
Твенте
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Нгонж Сириль
(Джон Ола)
30'
0:2
Штоккерс Финн
(Джон Ола)
46'
 
Данеелс Леннерд
Джон Ола
46'
Илич Лука
Бош Йессе
 
63'
Плегесуэло Хулио
 
63'
Еремеефф Александер
Перейра Данило II
 
63'
Лампру Лазарос
Дервисоглу Халил
 
64'
Зерруки Рамиз
Румерату Годфрид
 
67'
Зерруки Рамиз
 
70'
 
Азхиль Айман
Тахири Анас
76'
Пири Кик
 
83'
 
Лутонда Тьерри
Пол Куастен
83'
 
Гаари Жюрьен
Нгонж Сириль
89'
 
Мёлдер Ханс
Штоккерс Финн
90'
Черны Вацлав
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 9 (2) 0.9
2. Черны Вацлав 4 0.4
3. Мениг Квинси 3 0.3
4. Илич Лука 1 0.1
5. Остерволде Джейден 1 0.1
6. Брама Вут 1 0.1
7. Еремеефф Александер 1 0.1
8. Ван Леувен Тейс 1 0.1
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Смал Гийс 0 0
11. Зерруки Рамиз 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 2 0.2
2. Штоккерс Финн 2 0.2
3. Домашкан Виталий 2 0.2
4. Джон Ола 1 0.1
5. Бакари Саид 1 0.1
6. Анита Вурнон 0 0
7. Тахири Анас 0 0
8. Данеелс Леннерд 0 0
9. Мёленстен Мелле 0 0
10. Ольсак Николас 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Плегесуэло Хулио 3 0
2. Остерволде Джейден 3 0
3. Черны Вацлав 2 0
4. Пири Кик 2 0
5. Зерруки Рамиз 2 0
6. Мениг Квинси 1 0
7. Эбюэхи Тайронн 1 0
8. Лампру Лазарос 1 0
9. Бош Йессе 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Со Силла 2 0
2. Ваутерс Луук 0 1
3. Анита Вурнон 1 0
4. Тахири Анас 1 0
5. Домашкан Виталий 1 0
6. Гаари Жюрьен 1 0
7. Бакари Саид 1 0
8. Нгонж Сириль 1 0
9. Азхиль Айман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 19.05% (4)
 Ваалвейк 0 37.5% (3) 0 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап
Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар
Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр
Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ваалвейк: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Ваалвейк 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:3 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Твенте Первый дивизион Твенте 2:0 Ваалвейк Кубок
Твенте 3:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:4 Твенте Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 8 0 1 37 - 5 24
2. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
7. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 19 - 12 14
8. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
13. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
14. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
15. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 9 1 1 7 8 - 26 4
17. Эммен Заявка 9 0 3 6 11 - 22 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. ПСВ Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Витесс Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Фейеноорд Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Гронинген Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Хераклес Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 4 1 1 2 5 - 18 4
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 8 - 11 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. АДО Ден Хааг Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Аякс Заявка 4 3 0 1 17 - 1 9
4. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Херенвен Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 1 3 0 12 - 9 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. Утрехт Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
13. ПЕК Зволле Заявка 4 0 3 1 5 - 9 3
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
17. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 5.40 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 9.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.10 6.70
  30.36 15.88 1.06

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
14.00 1.01 4.70 1.17 4.80 1.16 2.25 1.60 2.23 1.66 1.93 1.88 1.22 4.00 1.41 2.80 1.02 11.00 1.14 5.30 1.05 8.50 1.03 10.50 1.13 5.40 1.03 10.00
5.50 1.10 4.75 1.16 2.74 1.43 2.20 1.67 1.77 2.16 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.40 1.09 5.85 1.01 9.90
6.41 1.14 1.93 1.96 2.07 1.81 2.27 1.68 1.95 1.93 1.81 2.08 1.58 2.50 2.00 1.88 1.88 2.00 1.10 7.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.80 1.40 2.75 1.44 1.38 2.90 1.29 3.40 1.80 1.95 1.11 5.80
4.20 1.23 2.83 1.43 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
3.60 1.32 1.71 2.21 2.08 1.83 1.74 2.19 1.51 2.68 1.48 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.62 2.20 1.37 3.00
5.75 1.14 4.30 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Твенте 0:2 Ваалвейк онлайн

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