Мускрон-Перювельз
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Stade Le Cannonier
Серкль Брюгге
0:1
13' ГолУгбо Ике
20' Желтая карточкаМохамед Димитри
28' Желтая карточкаБакич Марко
16
Коффи
Херве
23
Шадаш
Бруну
10
Бакич
Марко
70
Табеку
Серж
24
Марселен
Жан
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
23
Деман
Оливье
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Денкей КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
13'
0:1
20'
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.18
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.11
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.07
|4.
|Бакич Марко
|2
|0.07
|5.
|Сильвестре Матиас
|2
|0.07
|6.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.07
|7.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.07
|8.
|Фараж Имад
|1
|0.04
|9.
|Онана Жан
|1
|0.04
|10.
|Олинга Фабрис
|1
|0.04
|11.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.04
|12.
|Агузуль Саад
|1
|0.04
|13.
|Бадибанга Бени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|12 (1)
|0.43
|2.
|Мусаба Антони
|6
|0.21
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.14
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.07
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.04
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.04
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.04
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|11.
|Сомерс Тибо
|1
|0.04
|12.
|Таравель Жереми
|0
|0
|13.
|Велковски Димитар
|0
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|9
|0
|2.
|Агузуль Саад
|7
|0
|3.
|Онана Жан
|5
|1
|4.
|Хочко Дени
|5
|1
|5.
|Бакич Марко
|6
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Мохамед Димитри
|3
|0
|8.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|9.
|Табеку Серж
|3
|0
|10.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|11.
|Коффи Херве
|3
|0
|12.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|13.
|Гуйе Эль-Хаджи
|0
|1
|14.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|15.
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|16.
|Антонов Неманья
|1
|0
|17.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|18.
|Киринен Роббе
|1
|0
|19.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|20.
|Нландю Дарли
|1
|0
|21.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марселен Жан
|7
|0
|2.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|3.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Кануте Франк
|3
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|11.
|Сомерс Тибо
|3
|0
|12.
|Угбо Ике
|2
|0
|13.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|14.
|Мусаба Антони
|2
|0
|15.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|16.
|Коррин Александр
|1
|0
|17.
|Велковски Димитар
|1
|0
|18.
|Оггас Кевин
|1
|0
|19.
|Декостере Роббе
|1
|0
|20.
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|39.13% (9)
|Серкль Брюгге
|6.67% (2)
|20% (6)
|10% (3)
|20% (6)
|6.67% (2)
|36.67% (11)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +4 =2 -14Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге
Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 5:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|51 - 38
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|43 - 36
|43
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 27
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|8.
|Мехелен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Серкль Брюгге
|1:0 Заявка
|28
|8
|2
|18
|31 - 45
|26
|17.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|28
|6
|8
|14
|23 - 42
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 29
|10
|18.
|Серкль Брюгге
|1:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 20
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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