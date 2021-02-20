  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Мускрон-Перювельз
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
13' Гол
Угбо Ике
20' Желтая карточка
Мохамед Димитри
28' Желтая карточка
Бакич Марко
29'
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
54
Лепуан
Кристоф
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
8
Онана
Жан
6
Хочко
Дени
23
Шадаш
Бруну
10
Бакич
Марко
70
Табеку
Серж
20
Да
Кошта
Нуну
1
Дидийон
Томас
24
Марселен
Жан
3
Бейтс
Дэвид
15
Павлович
Страхиня
41
Бьянкон
Жулиан
10
Хотич
Дино
42
Лопес
Леонардо
20
Оггас
Кевин
2
Витиньо
Виктор
II
9
Угбо
Ике
23
Деман
Оливье
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Угбо Ике
20'
Мохамед Димитри
 
28'
Бакич Марко
 

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.18
2. Табеку Серж 3 0.11
3. Шадаш Бруну 2 0.07
4. Бакич Марко 2 0.07
5. Сильвестре Матиас 2 0.07
6. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.07
7. Мохамед Димитри 2 (2) 0.07
8. Фараж Имад 1 0.04
9. Онана Жан 1 0.04
10. Олинга Фабрис 1 0.04
11. Сиранни Алессандро 1 0.04
12. Агузуль Саад 1 0.04
13. Бадибанга Бени 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 12 (1) 0.43
2. Мусаба Антони 6 0.21
3. Хотич Дино 4 (1) 0.14
4. Мбенза Гай 2 0.07
5. Оггас Кевин 1 0.04
6. Азар Килиан 1 0.04
7. Витиньо Виктор II 1 0.04
8. Кануте Франк 1 0.04
9. Марселен Жан 1 0.04
10. Павлович Страхиня 1 0.04
11. Сомерс Тибо 1 0.04
12. Таравель Жереми 0 0
13. Велковски Димитар 0 0
14. Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 9 0
2. Агузуль Саад 7 0
3. Онана Жан 5 1
4. Хочко Дени 5 1
5. Бакич Марко 6 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Мохамед Димитри 3 0
8. Олинга Фабрис 3 0
9. Табеку Серж 3 0
10. Да Кошта Нуну 3 0
11. Коффи Херве 3 0
12. Шадаш Бруну 3 0
13. Гуйе Эль-Хаджи 0 1
14. Сильвестре Матиас 1 0
15. Лепуан Кристоф 1 0
16. Антонов Неманья 1 0
17. Бадибанга Бени 1 0
18. Киринен Роббе 1 0
19. Брим Шарль-Андреас 1 0
20. Нландю Дарли 1 0
21. Капемба Освальдо Педро 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Марселен Жан 7 0
2. Омоло Джоханна 6 0
3. Бейтс Дэвид 4 1
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Кануте Франк 3 0
9. Ванхутт Шарль 3 0
10. Бьянкон Жулиан 3 0
11. Сомерс Тибо 3 0
12. Угбо Ике 2 0
13. Витиньо Виктор II 2 0
14. Мусаба Антони 2 0
15. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
16. Коррин Александр 1 0
17. Велковски Димитар 1 0
18. Оггас Кевин 1 0
19. Декостере Роббе 1 0
20. Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 4.35% (1) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 39.13% (9)
 Серкль Брюгге 6.67% (2) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 6.67% (2) 36.67% (11)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге
Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 5:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 27 12 7 8 51 - 38 43
4. Остенде Заявка 28 12 7 9 43 - 36 43
5. Андерлехт Заявка 27 10 12 5 36 - 27 42
6. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
7. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
8. Мехелен Заявка 28 11 7 10 42 - 44 40
9. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 27 11 4 12 48 - 52 37
11. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Серкль Брюгге 1:0 Заявка 28 8 2 18 31 - 45 26
17. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 28 6 8 14 23 - 42 26
18. Васланд-Беверен Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Остенде Заявка 14 8 4 2 30 - 18 28
3. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
4. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
13. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
14. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
15. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
16. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
17. Васланд-Беверен Заявка 13 3 1 9 14 - 29 10
18. Серкль Брюгге 1:0 Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
7. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
8. Генк Заявка 14 5 3 6 22 - 22 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Серкль Брюгге 1:0 Заявка 14 5 1 8 13 - 20 16
13. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
14. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
15. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
16. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мускрон-Перювельз
Ничья
Серкль Брюгге
3.35
4.60
2.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.35 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.35 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 4.60 1.31
  3.34 3.07 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.80 1.08 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50 1.00 11.00
9.00 1.04 6.60 1.09 4.70 1.17 3.45 1.28 1.88 1.92 1.95 1.80 1.70 2.15 1.32 2.62 1.23 3.90 1.08 6.50 1.06 7.50 1.01 13.00 1.01 10.50 0.00 19.00
2.55 1.53 2.22 1.69 1.88 1.98 1.63 2.32 1.49 2.67 1.52 2.63 1.43 2.93 1.26 4.00 1.10 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
1.70 2.15 1.50 2.48 1.09 6.50 1.05 8.50
2.23 1.68 1.83 2.01 1.42 2.90 1.28 3.68 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.97
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 