Мускрон-Перювельз
1:2
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Серкль Брюгге
0:1
13' ГолУгбо Ике
20' Желтая карточкаМохамед Димитри
28' Желтая карточкаБакич Марко
45' Желтая карточкаТабеку Серж
67' Желтая карточкаОнана Жан
78' Желтая карточкаПавлович Страхиня
0:2
88' ГолДенкей Кевин
1:2
90' ГолЛепуан Кристоф
90' Желтая карточкаДидийон Томас
16
Коффи
Херве
23
Шадаш
Бруну
10
Бакич
Марко
70
Табеку
Серж
24
Марселен
Жан
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
23
Деман
Оливье
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Денкей КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
13'
0:1
20'
28'
45'
67'
76'
88'
0:2
90'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.18
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.11
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.07
|4.
|Бакич Марко
|2
|0.07
|5.
|Сильвестре Матиас
|2
|0.07
|6.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.07
|7.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.07
|8.
|Фараж Имад
|1
|0.04
|9.
|Олинга Фабрис
|1
|0.04
|10.
|Онана Жан
|1
|0.04
|11.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.04
|12.
|Агузуль Саад
|1
|0.04
|13.
|Лепуан Кристоф
|1
|0.04
|14.
|Бадибанга Бени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|12 (1)
|0.43
|2.
|Мусаба Антони
|6
|0.21
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.14
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.07
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.04
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.04
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.04
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|11.
|Сомерс Тибо
|1
|0.04
|12.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|13.
|Таравель Жереми
|0
|0
|14.
|Велковски Димитар
|0
|0
|15.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|9
|0
|2.
|Онана Жан
|6
|1
|3.
|Агузуль Саад
|7
|0
|4.
|Хочко Дени
|5
|1
|5.
|Бакич Марко
|6
|0
|6.
|Табеку Серж
|4
|0
|7.
|Бока Эрик
|2
|1
|8.
|Мохамед Димитри
|3
|0
|9.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|10.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|11.
|Коффи Херве
|3
|0
|12.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|13.
|Гуйе Эль-Хаджи
|0
|1
|14.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|15.
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|16.
|Антонов Неманья
|1
|0
|17.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|18.
|Киринен Роббе
|1
|0
|19.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|20.
|Нландю Дарли
|1
|0
|21.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марселен Жан
|7
|0
|2.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|3.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Кануте Франк
|3
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|11.
|Сомерс Тибо
|3
|0
|12.
|Угбо Ике
|2
|0
|13.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|14.
|Мусаба Антони
|2
|0
|15.
|Павлович Страхиня
|2
|0
|16.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|17.
|Коррин Александр
|1
|0
|18.
|Дидийон Томас
|1
|0
|19.
|Велковски Димитар
|1
|0
|20.
|Оггас Кевин
|1
|0
|21.
|Декостере Роббе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|41.67% (10)
|Серкль Брюгге
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|37.5% (12)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +4 =2 -14Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге
Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Серкль Брюгге: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 5:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|51 - 38
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|43 - 36
|43
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 27
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|8.
|Мехелен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|9.
|Шарлеруа
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|39 - 35
|39
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|28
|8
|2
|18
|32 - 46
|26
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 56
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 26
|21
|6.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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