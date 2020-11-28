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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
0:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
20' Гол
Классен Дэви
0:2
29' Гол
Лабьяд Закария
36'
1
Видвальд
Феликс
23
Бейл
Гленн
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
22
Кавлан
Канер
11
Лаурсен
Николай
3
Веендорп
Кезиа
20
Чакон
Майкл
7
Тибблинг
Симон
8
Де
Леув
Михаэль
6
Янсен
Анко
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
5
Клейбер
Шон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
23
Траоре
Лассина
Эммен
4-4-2
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Классен Дэви
(Траоре Лассина)
29'
0:2
Лабьяд Закария
(Классен Дэви)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.5
2. Лаурсен Николай 2 0.2
3. Колар Марко 1 0.1
4. Де Вос Робберт 1 0.1
5. Янсен Анко 1 (1) 0.1
6. Кавлан Канер 0 0
7. Бейл Гленн 0 0
8. Luciano Carty 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 7 (3) 0.7
2. Траоре Лассина 6 0.6
3. Классен Дэви 5 (1) 0.5
4. Антони 4 0.4
5. Лабьяд Закария 3 0.3
6. Промес Куинси 3 (1) 0.3
7. Эккеленкамп Юрген 2 0.2
8. Мартинес Лисандро 2 0.2
9. Хунтелаар Клаас-Ян 2 (1) 0.2
10. Кудус Мохаммед 1 0.1
11. Блинд Дэйли 1 0.1
12. Нерес Давид 1 0.1
13. Броббей Брайан 1 0.1
14. Гравенберх Райан 0 0
15. Тальяфико Николас 0 0
16. Клейбер Шон 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 1 1
3. Бейл Гленн 1 1
4. Лаурсен Николай 1 1
5. Де Леув Михаэль 2 0
6. Кавлан Канер 2 0
7. Баккер Ник 2 0
8. Чакон Майкл 2 0
9. Бернаду Лукас 0 1
10. Ван Рейн Рикардо 1 0
11. Пенья Серхио 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Колар Марко 1 0
14. Веендорп Кезиа 1 0
15. Араухо Мигель 1 0
16. Luciano Carty 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Онана Андре 1 0
7. Шуурс Перр 1 0
8. Мартинес Лисандро 1 0
9. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 30% (3) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 10% (1)
 Аякс 10.81% (4) 10.81% (4) 21.62% (8) 13.51% (5) 21.62% (8) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +4 =4 -12
АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен
Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Аякс: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс 5:0 Эммен Эредивизие Эммен 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Эммен Эредивизие Аякс 5:0 Эммен Международные матчи (клубы)
Эммен 0:1 Аякс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 10 9 0 1 39 - 5 27
2. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
7. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 19 - 12 14
8. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
13. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
14. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
15. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 9 1 1 7 8 - 26 4
17. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
18. Эммен 0:2 Заявка 10 0 3 7 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. ПСВ Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Витесс Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Фейеноорд Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Гронинген Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Хераклес Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 4 1 1 2 5 - 18 4
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Эммен 0:2 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. АДО Ден Хааг Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс 2:0 Заявка 5 4 0 1 19 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Херенвен Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 1 3 0 12 - 9 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. Утрехт Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
13. ПЕК Зволле Заявка 4 0 3 1 5 - 9 3
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
17. Эммен 0:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Аякс
20.00
9.50
1.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.50 8.50 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 9.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 14.50 8.40 1.16
  12.37 7.03 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.50 1.05 7.70 1.06 4.20 1.20 3.30 1.31 2.03 1.79 2.30 1.72 2.08 1.74 1.88 1.93 1.57 2.62 1.33 3.15 1.18 4.50 1.12 5.70 1.05 8.50 1.03 10.00
8.10 1.04 7.60 1.06 3.88 1.24 3.26 1.34 2.31 1.68 1.84 1.96 1.56 2.36 1.31 3.20 1.22 3.74 1.09 5.80
3.06 1.39 2.44 1.58 2.07 1.79 1.85 2.01 1.66 2.27 1.48 2.72 1.70 2.21 1.33 3.36 1.23 4.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
4.20 1.20 3.45 1.28 2.01 1.75 1.53 2.39 1.18 4.50 1.01 12.60
5.40 1.15 3.95 1.25 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32
3.00 1.40 2.38 1.61 1.82 2.05 1.57 2.47 1.38 3.10 1.55 2.53 1.42 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.70 1.42 2.04 1.72 1.58 2.30
6.25 1.12 2.72 1.46 2.05 1.77 1.59 2.36 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Эммен 0:2 Аякс онлайн

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