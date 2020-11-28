Эммен
0:5
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk
Аякс
0:1
20' ГолКлассен Дэви
0:2
29' ГолЛабьяд Закария
0:3
38' ГолТраоре Лассина
0:4
69' ГолЭккеленкамп Юрген
79' Желтая карточкаКлейбер Шон
0:5
82' ГолПромес Куинси
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
24
Онана
Андре
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
29'
0:2
38'
0:3
58'
69'
79'
82'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
1 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 12
-
0 Угловые 12
-
3 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.5
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.2
|3.
|Колар Марко
|1
|0.1
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.1
|5.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.1
|6.
|Кавлан Канер
|0
|0
|7.
|Бейл Гленн
|0
|0
|8.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|7
|0.7
|2.
|Тадич Душан
|7 (3)
|0.7
|3.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.5
|4.
|Лабьяд Закария
|4
|0.4
|5.
|Антони
|4
|0.4
|6.
|Промес Куинси
|4 (1)
|0.4
|7.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.3
|8.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.2
|9.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2 (1)
|0.2
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.1
|11.
|Нерес Давид
|1
|0.1
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.1
|13.
|Броббей Брайан
|1
|0.1
|14.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|15.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|16.
|Клейбер Шон
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|1
|3.
|Бейл Гленн
|1
|1
|4.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|5.
|Де Леув Михаэль
|2
|0
|6.
|Кавлан Канер
|2
|0
|7.
|Баккер Ник
|2
|0
|8.
|Чакон Майкл
|2
|0
|9.
|Бернаду Лукас
|0
|1
|10.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|11.
|Пенья Серхио
|1
|0
|12.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|13.
|Колар Марко
|1
|0
|14.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|15.
|Араухо Мигель
|1
|0
|16.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Клейбер Шон
|1
|0
|7.
|Онана Андре
|1
|0
|8.
|Шуурс Перр
|1
|0
|9.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|30% (3)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|Аякс
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +4 =4 -12АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен
Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Аякс: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|19 - 12
|14
|8.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 28
|9
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|14.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|15.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|1:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|11 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Херенвен
|1:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Хераклес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 10
|5
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 18
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Херенвен
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|12 - 9
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 9
|4
|13.
|Утрехт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|14.
|АДО Ден Хааг
|1:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|17.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Победитель
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