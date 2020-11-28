ВВВ-Венло
2:2
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
ПЕК Зволле
9' Желтая карточкаНакаяма Юта
1:0
21' ГолАриас Яфар
1:1
36' ГолФерай Иммануэль
1:2
69' ГолВан Дёйнен Майк
2:2
78' ГолЯкумакис Георгиос
90' Красная карточкаЛам Томас
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
-
28 Jan Quispel
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
Ход матча
9'
21'
1:0
36'
1:1
69'
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|9 (2)
|0.9
|2.
|Ариас Яфар
|3
|0.3
|3.
|Линторст Эверт
|1
|0.1
|4.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.1
|5.
|Ван Крой Вито
|1
|0.1
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Кум Кристиан
|0
|0
|8.
|Torino Hunte
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.2
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.2
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.2
|4.
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0.1
|5.
|Лам Томас
|1
|0.1
|6.
|Накаяма Юта
|1
|0.1
|7.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.1
|8.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|9.
|Паал Кеннет
|0
|0
|10.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|11.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|4
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|3
|0
|3.
|Кум Кристиан
|1
|1
|4.
|Torino Hunte
|2
|0
|5.
|Гельми Рой
|2
|0
|6.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|7.
|Янссен Симон
|0
|1
|8.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|9.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|4.
|Накаяма Юта
|3
|0
|5.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|6.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|7.
|Паал Кеннет
|1
|0
|8.
|Леманс Клинт
|1
|0
|9.
|Керстен Сэм
|1
|0
|10.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|40% (6)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|30% (3)
|30% (3)
|40% (4)
|0
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =3 -11Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх
ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =8 -5Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло Кубок ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:1 ПЕК Зволле Кубок ВВВ-Венло 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|19 - 12
|14
|8.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 30
|9
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|15.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|11 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Хераклес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 10
|5
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|12 - 9
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|13.
|Утрехт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|17.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Победитель
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