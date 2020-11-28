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  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
2:2
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
9' Желтая карточка
Накаяма Юта
1:0
21' Гол
Ариас Яфар
1:1
36' Гол
Ферай Иммануэль
1:2
69' Гол
Ван Дёйнен Майк
2:2
78' Гол
Якумакис Георгиос
90' Красная карточка
Лам Томас
90'+6
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
3
Свинкелс
Арьян
5
Шефер
Штеффен
10
Ван
Крой
Вито
6
Пост
Данни
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
4
Накаяма
Юта
30
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
9
Ван
Дёйнен
Майк
25
Ферай
Иммануэль
ВВВ-Венло
4-4-2
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

9'
 
Накаяма Юта
21'
Ариас Яфар
1:0
36'
1:1
Ферай Иммануэль
(Паал Кеннет)
46'
 
Дрост Йеспер
Ферай Иммануэль
57'
Кум Кристиан
Свинкелс Арьян
 
69'
1:2
Ван Дёйнен Майк
(Ван Вермескеркен Саи)
71'
Джон Джошуа
Torino Hunte
 
78'
Якумакис Георгиос
(Кум Кристиан)
2:2
83'
 
Штридер Рико
Хюйбертс Дин
83'
 
Леманс Клинт
Саймак Мустафа
87'
 
Samir Lagsir
Ван Дёйнен Майк
90'
 
Лам Томас
90'
 
Марк-Оливье Дуэ
Рейндерс Элиано

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 9 (2) 0.9
2. Ариас Яфар 3 0.3
3. Линторст Эверт 1 0.1
4. Хуппертс Гуус 1 0.1
5. Ван Крой Вито 1 0.1
6. Джон Джошуа 0 0
7. Кум Кристиан 0 0
8. Torino Hunte 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.2
2. Рейндерс Элиано 2 0.2
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.2
4. Ван Дёйнен Майк 1 0.1
5. Лам Томас 1 0.1
6. Накаяма Юта 1 0.1
7. Ферай Иммануэль 1 0.1
8. Дрост Йеспер 0 0
9. Паал Кеннет 0 0
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Тедич Слободан 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 4 0
2. Ван Крой Вито 3 0
3. Кум Кристиан 1 1
4. Torino Hunte 2 0
5. Гельми Рой 2 0
6. Пахоник Тобиас 0 1
7. Янссен Симон 0 1
8. Хуппертс Гуус 1 0
9. Машаш Зинедин 1 0
10. Линторст Эверт 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Паал Кеннет 1 0
8. Леманс Клинт 1 0
9. Керстен Сэм 1 0
10. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 40% (6)
 ПЕК Зволле 0 0 30% (3) 30% (3) 40% (4) 0

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх
ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло Кубок ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ВВВ-Венло 0:1 ПЕК Зволле Кубок ВВВ-Венло 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Eredivisie - Eerste Divisie ПЕК Зволле 1:2 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 19 - 12 14
8. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
13. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
14. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
15. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 11 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. ПСВ Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Витесс Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Фейеноорд Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Гронинген Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Хераклес Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 1 3 0 12 - 9 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
13. Утрехт Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
17. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 5.10 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.42 2.14
  32.22 6.39 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 9.80 1.03 5.30 1.13 3.15 1.33 2.90 1.38 1.90 1.90 1.67 2.20 1.72 2.12 1.80 1.95 1.19 4.20 1.11 5.80 1.05 8.50 1.03 10.00 1.01 15.50
9.10 1.02 3.98 1.20 3.08 1.33 2.10 1.70 1.70 2.15 1.49 2.80 1.21 4.40 1.17 4.85 1.05 8.20 1.03 8.70 1.00 11.25
7.24 1.11 2.43 1.60 2.68 1.50 2.23 1.70 1.78 2.11 1.51 2.64 1.70 2.23 1.44 2.92 1.17 5.31 1.10 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.97 1.77 2.14 1.71 1.35 3.05 1.16 4.80 1.02 11.00
3.04 1.38 2.15 1.70 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.14 1.38 2.59 1.53 2.03 1.85 1.63 2.36 1.83 2.05 1.52 2.63 1.21 4.64 1.23 4.34 1.12 6.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 1.84 1.90 1.38 2.90 1.29 3.35
4.30 1.22 3.04 1.38 1.87 1.93 1.40 2.95 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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