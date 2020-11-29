Витесс
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Гелредом
Фортуна Ситтард
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
23
Ринстра
Бен
35
Кокс
Джордж
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ринстра БенЗащитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|5
|0.5
|2.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.4
|3.
|Броя Армандо
|4
|0.4
|4.
|Дарфалу Усама
|2
|0.2
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.1
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.1
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.1
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|3
|0.3
|2.
|Кокс Джордж
|3
|0.3
|3.
|Полтер Себастьян
|2
|0.2
|4.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.2
|5.
|Семеду Лисандру
|1
|0.1
|6.
|Сёнтьенс Матс
|1 (1)
|0.1
|7.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|8.
|Самбу Бассала
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Базур Рихедли
|1
|1
|3.
|Брюнс Томас
|2
|0
|4.
|Гайек Томаш
|2
|0
|5.
|Беро Матуш
|2
|0
|6.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|7.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|9.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|10.
|Туре Идрисса
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|2.
|Анга-Лётшер Мартин
|2
|0
|3.
|Флемминг Зиан
|2
|0
|4.
|Рота Лазарос
|2
|0
|5.
|Янссен Рул
|1
|0
|6.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|7.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|8.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|9.
|Кокс Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|Фортуна Ситтард
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Харденберг 0:0 Витесс Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Роял Витесс 0:1 Фасо-Йенненга
РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд
Последние игры между собой
Витесс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|19 - 12
|14
|8.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 30
|9
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|15.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|12 - 25
|4
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|11 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Витесс
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|ПСВ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Хераклес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 10
|5
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|12 - 9
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|13.
|Утрехт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|17.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Фортуна Ситтард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров