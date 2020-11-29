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  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0' 44'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
39
Корнелисс
Энцо
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
11
Броя
Армандо
7
Икома
Луис
1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
23
Ринстра
Бен
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
11
Ханссон
Эмиль
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
9
Полтер
Себастьян
Витесс
5-3-2
Фортуна Ситтард
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 5 0.5
2. Таннан Уссама 4 (1) 0.4
3. Броя Армандо 4 0.4
4. Дарфалу Усама 2 0.2
5. Расмуссен Якоб 1 0.1
6. Базур Рихедли 1 0.1
7. Вруг Патрик 1 0.1
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 3 0.3
2. Кокс Джордж 3 0.3
3. Полтер Себастьян 2 0.2
4. Ханссон Эмиль 2 0.2
5. Семеду Лисандру 1 0.1
6. Сёнтьенс Матс 1 (1) 0.1
7. Теки Тесфальдет 0 0
8. Самбу Бассала 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Базур Рихедли 1 1
3. Брюнс Томас 2 0
4. Гайек Томаш 2 0
5. Беро Матуш 2 0
6. Бёйтинк Томас 2 0
7. Расмуссен Якоб 1 0
8. Виттек Максимилиан 1 0
9. Тронстад Сондре 1 0
10. Туре Идрисса 1 0
11. Даса Элазар 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 3 0
2. Анга-Лётшер Мартин 2 0
3. Флемминг Зиан 2 0
4. Рота Лазарос 2 0
5. Янссен Рул 1 0
6. Ниняй Бранислав 1 0
7. Теки Тесфальдет 1 0
8. Сметс Йоррит 1 0
9. Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2)
 Фортуна Ситтард 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Харденберг 0:0 Витесс Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Роял Витесс 0:1 Фасо-Йенненга
РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

Витесс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:2 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс 0:0 Заявка 10 7 2 1 18 - 6 23
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 19 - 12 14
8. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
13. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
14. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
15. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 10 0 4 6 12 - 25 4
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 11 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Витесс 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3. ПСВ Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Фейеноорд Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Гронинген Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Хераклес Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 1 3 0 12 - 9 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
13. Утрехт Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Фортуна Ситтард 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
17. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Фортуна Ситтард
1.55
5.15
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.30 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.30 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.15 7.20
  1.51 4.27 6.92

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Фортуна Ситтард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.70 1.11 14.50 1.01 2.30 1.58 4.80 1.16 1.42 2.75 2.25 1.65 1.94 1.86 1.13 5.40 1.42 2.75 1.02 11.00 1.14 5.20 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00
5.50 1.10 4.70 1.16 2.70 1.44 2.19 1.68 1.77 2.16 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.40 1.09 5.90 1.01 10.00
3.62 1.31 2.75 1.48 2.18 1.73 1.90 1.98 1.68 2.27 1.47 2.79 1.87 2.01 1.32 3.56 1.52 2.63 1.25 4.13 1.11 7.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.23 3.90 2.80 1.40 1.27 3.55 1.31 3.30 1.04 9.00
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.16 1.75 1.77 2.12 1.38 3.17 1.26 4.02 1.65 2.32 1.45 2.88 1.32 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.61 2.23 1.37 2.95
5.75 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.32 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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