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Гронинген
 
Позже

Стадион:
Виллем II
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
33
Joel
van
Kaam
9
Ларсен
Йорген
14
Йоостен
Патрик
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
23
Саглам
Геркем
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
9
Гладон
Пол
Гронинген
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 3 0.33
2. Йоостен Патрик 2 0.22
3. Ван Хинтум Барт 1 0.11
4. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.11
5. Remco Balk 1 0.11
6. Суслов Томаш 1 0.11
7. Даммерс Вессель 0 0
8. Да Крус Алессио 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 4 0.44
2. Саглам Геркем 2 0.22
3. Ндайишимий Майк 1 0.11
4. Нуннели Че 1 0.11
5. Замора Джон 1 0.11
6. Хольмен Себастьян 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 5 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Падт Серджио 1 0
6. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
7. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
8. Гудмундссон Габриэль 1 0
9. Ларсен Йорген 1 0
10. Remco Balk 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Питерс Йорденс 2 0
2. Нелом Микел 2 0
3. Льонч Поль 2 0
4. Хольмен Себастьян 2 0
5. Саглам Геркем 2 0
6. Ндайишимий Майк 2 0
7. Кён Деррик 0 1
8. Овюсу Лерой 1 0
9. Павлидис Вангелис 1 0
10. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4) 0 11.11% (1)
 Виллем II 33.33% (3) 22.22% (2) 0 33.33% (3) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ТЕК 0:0 Гронинген Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ДВС '33 0:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Виллем II 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 8 3 5 0 19 - 12 14
8. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
13. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
14. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
15. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 10 0 3 7 12 - 27 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 11 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. ПСВ Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
7. Фейеноорд Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
8. Гронинген Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Хераклес Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 1 3 0 12 - 9 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
13. Утрехт Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Виллем II
2.11
3.64
4.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.60 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.64 3.85
  2.11 3.53 3.68

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 7.90 1.05 3.30 1.27 2.75 1.42 2.10 1.73 1.83 1.97 1.69 2.17 1.49 2.70 1.32 3.35 1.14 5.70 1.11 6.40 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.50
9.10 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.33 3.20 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
3.43 1.34 2.64 1.53 2.14 1.77 1.88 2.02 1.66 2.32 1.45 2.90 1.30 3.67 1.10 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.93 1.41 2.80 1.12 6.00
3.04 1.38 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.75 1.10 7.10
2.99 1.43 2.45 1.60 1.91 1.98 1.56 2.54 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.02
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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