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  3. Голландия
Фейеноорд
1:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
50' Гол
Ван дер Марел Марк
64' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
1:1
65' Гол
Гертрейда Лютсхарел
67' Желтая карточка
Верманн Йорди
90'+4
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
14
Джонстон
Джордж
6
Димерс
Марк
59
Верманн
Йорди
20
Тейшейра
Жоау
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
13
Бергстрём
Эмиль
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
23
Рамселар
Барт
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
Фейеноорд
4-3-3
Утрехт
4-3-1-2

Ход матча

50'
0:1
Ван дер Марел Марк
(Хоогма Джастин)
64'
 
Ван дер Марел Марк
65'
Гертрейда Лютсхарел
(Сенеси Маркос)
1:1
67'
Верманн Йорди
 
69'
 
Элия Эльеро
Махи Мимаун
70'
Нарсинг Лусиано
Линссен Брайан
 
79'
 
Sylian Mokono
Ван дер Марел Марк
79'
 
Бауссайд Отман
Рамселар Барт
84'
Баннис Науфаль
Йоргенсен Николай
 
85'
 
Эмануэльсон Урби
Ван де Стрек Сандер
90'
Боттегин Эрик
Верманн Йорди
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 9 (6) 0.9
2. Гертрейда Лютсхарел 3 0.3
3. Хапс Ридгесиано 3 0.3
4. Сенеси Маркос 2 0.2
5. Нарсинг Лусиано 1 0.1
6. Димерс Марк 1 (1) 0.1
7. Йоргенсен Николай 1 0.1
8. Тоорнстра Йенс 1 0.1
9. Линссен Брайан 1 0.1
10. Баннис Науфаль 1 0.1
11. Тейшейра Жоау 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 2 0.22
2. Керк Гирано 2 0.22
3. Ван де Стрек Сандер 2 0.22
4. Ван дер Марел Марк 1 0.11
5. Рамселар Барт 1 0.11
6. Клейбер Шон 1 0.11
7. Густафссон Симон 1 (1) 0.11
8. Вормердам Дьянго 0 0
9. Хоогма Джастин 0 0
10. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Кекджу Оркун 1 1
3. Тоорнстра Йенс 2 0
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Сенеси Маркос 1 0
10. Верманн Йорди 1 0
11. Баннис Науфаль 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 2 0
2. Ван дер Марел Марк 2 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
4. Рамселар Барт 1 0
5. Густафссон Симон 1 0
6. Сент Джейго Томми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Утрехт 0 0 30% (3) 40% (4) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва
Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт
Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Утрехт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Кубок
Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 9 3 6 0 19 - 12 15
9. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. Хераклес 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 19 9
13. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
14. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
15. Виллем II Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 10 0 3 7 12 - 27 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 11 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. ПСВ Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Хераклес 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 5 1 4 0 12 - 9 7
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
16. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18. Хераклес 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 1.67 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 1.23 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.70 3.45
  4.26 1.90 3.61

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.55 1.12 13.50 1.01 2.20 1.62 4.40 1.19 1.25 3.75 2.10 1.74 1.83 1.97 1.35 3.05 1.36 3.00 1.07 7.50 1.12 5.80 1.02 11.00 1.01 11.50 1.02 11.00
11.25 1.00 4.90 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.01 1.83 1.69 2.29 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 10.75
5.41 1.17 2.64 1.51 2.13 1.76 1.84 2.04 1.54 2.57 1.41 3.04 2.29 1.67 1.91 1.97 1.51 2.66 1.35 3.33 1.26 3.99 1.51 2.67 1.23 4.33 1.10 7.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.07 7.50 2.60 1.47 1.17 4.70 1.25 3.65 1.01 12.60
3.60 1.29 2.50 1.53 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.95
1.73 2.19 1.44 2.88 1.17 5.44 1.78 2.11 1.55 2.56 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.57 2.30 1.35 3.05
5.40 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
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