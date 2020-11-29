0:1
50' ГолВан дер Марел Марк
64' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
1:1
65' ГолГертрейда Лютсхарел
67' Желтая карточкаВерманн Йорди
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Венте ДиланНападающий
-
48 Thijs Jansen
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
50'
65'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|9 (6)
|0.9
|2.
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.3
|3.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.3
|4.
|Сенеси Маркос
|2
|0.2
|5.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.1
|6.
|Димерс Марк
|1 (1)
|0.1
|7.
|Йоргенсен Николай
|1
|0.1
|8.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.1
|9.
|Линссен Брайан
|1
|0.1
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0.1
|11.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махи Мимаун
|2
|0.22
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.22
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.22
|4.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.11
|5.
|Рамселар Барт
|1
|0.11
|6.
|Клейбер Шон
|1
|0.11
|7.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.11
|8.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|9.
|Хоогма Джастин
|0
|0
|10.
|Арзани Дэниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|3.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|10.
|Верманн Йорди
|1
|0
|11.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|2
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|4.
|Рамселар Барт
|1
|0
|5.
|Густафссон Симон
|1
|0
|6.
|Сент Джейго Томми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Утрехт
|0
|0
|30% (3)
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва
Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +9 =7 -4ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт
Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Утрехт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|19 - 12
|15
|9.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 30
|9
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|15.
|Виллем II
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|11 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|ПСВ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 10
|5
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|12 - 9
|7
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|18.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Победитель
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