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  2. Матчи
  3. Голландия
ПСВ
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
30' Желтая карточка
Ледесма Ричард
36'
13
Уннерсталл
Ларс
33
Тезе
Джордан
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
8
Хендрикс
Йоррит
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
11
Файн
Адриан
37
Ледесма
Ричард
7
Захави
Эран
17
Жуниор
Мауро
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Харрауи
Абдау
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
9
Тай
Леннарт
ПСВ
4-4-2
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

30'
Ледесма Ричард
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 5 0.5
2. Мадуэке Нони 4 0.4
3. Гакпо Коди 3 0.3
4. Макс Филипп 2 (1) 0.2
5. Гётце Марио 2 0.2
6. Захави Эран 1 (1) 0.1
7. Томас Райян 1 0.1
8. Боскальи Оливье 1 0.1
9. Ромеро Максимильяно 1 0.1
10. Дюмфрис Дензел 0 0
11. Росарио Пабло 0 0
12. Ледесма Ричард 0 0
Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 6 (3) 0.6
2. Харрауи Абдау 4 0.4
3. Мейнанс Свен 2 0.2
4. Энгельс Марио 2 0.2
5. Абелс Дирк 1 0.1
6. Дуарте Дерой 0 0
7. Мейерс Арон 0 0
8. Сметс Бриан 0 0
9. Пинту Мика 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 3 0
2. Тезе Джордан 2 0
3. Брума Арминду 1 0
4. Макс Филипп 1 0
5. Сангаре Ибрахим 1 0
6. Гакпо Коди 1 0
7. Ледесма Ричард 1 0
8. Мадуэке Нони 1 0
Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Пинту Мика 3 1
2. Оассар Адиль 2 1
3. Хейлен Майкл 2 1
4. Дуарте Дерой 2 0
5. Фортеш Джеффри 1 0
6. Сметс Бриан 1 0
7. Дуарте Ларос 1 0
8. Харрауи Абдау 1 0
9. Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 20% (4) 20% (4) 10% (2) 20% (4) 0 30% (6)
Спарта Роттердам 0 0 6.67% (1) 46.67% (7) 6.67% (1) 40% (6)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ
ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг Козаккен Бойз 1:3 Спарта Роттердам Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:2 НАК Бреда

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эредивизие
Спарта Роттердам 3:1 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Первый дивизион ПСВ 3:0 Спарта Роттердам Кубок ПСВ 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Премьер-лига ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Премьер-лига ПСВ 3:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:4 ПСВ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
4. ПСВ 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 6 21
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 21 - 13 17
8. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 10 2 4 4 15 - 17 10
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
13. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
14. Виллем II Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
15. Хераклес Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 10 0 3 7 12 - 27 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 11 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. ПСВ 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Хераклес Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
5. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
6. ПСВ 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
16. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Спарта Роттердам
1.70
4.30
5.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.55 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.25 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.30 5.00
  1.70 3.52 5.33

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Спарта Роттердам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.90 1.10 11.00 1.02 2.20 1.62 3.65 1.27 1.37 2.95 2.07 1.75 1.79 1.98 1.80 2.02 1.10 6.25 1.78 2.04 1.25 3.75 1.02 11.00 1.07 7.20 1.02 11.00 1.01 14.00 1.01 12.00
4.45 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.83 1.98 1.56 2.58 1.28 3.68 1.20 4.40 1.06 7.30 1.04 7.70 1.01 10.75
4.87 1.18 2.13 1.72 1.79 2.04 1.59 2.35 2.08 1.77 1.82 2.02 1.63 2.30 1.51 2.59 1.52 2.66 1.19 4.76 1.10 7.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.39 1.53 1.03 10.00 1.22 4.00 1.03 10.00
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
1.99 1.84 1.63 2.28 2.52 1.53 1.88 1.95 1.61 2.35 1.41 2.95 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.30 1.32 1.88 1.86 1.41 2.85 1.31 3.30
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
Где смотреть матч ПСВ 0:0 Спарта Роттердам онлайн

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