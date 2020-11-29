ПСВ
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Филипс
Спарта Роттердам
30' Желтая карточкаЛедесма Ричард
33
Тезе
Джордан
27
Гётце
Марио
11
Файн
Адриан
17
Жуниор
Мауро
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Жуниор МауроНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
-
11 Дуарте ДеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фабри МайклВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
-
16 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Хархаух РедаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|5
|0.5
|2.
|Мадуэке Нони
|4
|0.4
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.3
|4.
|Макс Филипп
|2 (1)
|0.2
|5.
|Гётце Марио
|2
|0.2
|6.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.1
|7.
|Томас Райян
|1
|0.1
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.1
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.1
|10.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|11.
|Росарио Пабло
|0
|0
|12.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тай Леннарт
|6 (3)
|0.6
|2.
|Харрауи Абдау
|4
|0.4
|3.
|Мейнанс Свен
|2
|0.2
|4.
|Энгельс Марио
|2
|0.2
|5.
|Абелс Дирк
|1
|0.1
|6.
|Дуарте Дерой
|0
|0
|7.
|Мейерс Арон
|0
|0
|8.
|Сметс Бриан
|0
|0
|9.
|Пинту Мика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|3
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|6.
|Гакпо Коди
|1
|0
|7.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|8.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пинту Мика
|3
|1
|2.
|Оассар Адиль
|2
|1
|3.
|Хейлен Майкл
|2
|1
|4.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|5.
|Фортеш Джеффри
|1
|0
|6.
|Сметс Бриан
|1
|0
|7.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|8.
|Харрауи Абдау
|1
|0
|9.
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|20% (4)
|0
|30% (6)
|Спарта Роттердам
|0
|0
|6.67% (1)
|46.67% (7)
|6.67% (1)
|40% (6)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +4 =8 -8Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг Козаккен Бойз 1:3 Спарта Роттердам Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:2 НАК Бреда
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Спарта Роттердам 3:1 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Первый дивизион ПСВ 3:0 Спарта Роттердам Кубок ПСВ 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Премьер-лига ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Премьер-лига ПСВ 3:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:4 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|4.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 6
|21
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|21 - 13
|17
|8.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 17
|10
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 30
|9
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|15.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|11 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Хераклес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 10
|5
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|18.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Победитель
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