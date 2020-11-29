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  3. Голландия
ПСВ
1:0
Конец матча

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
30' Желтая карточка
Ледесма Ричард
66' Желтая карточка
Мейнанс Свен
0:0
78' Не забитый пенальти
Мален Дониэлл
1:0
78' Гол
Мален Дониэлл
81' Желтая карточка
Энгельс Марио
83' Желтая карточка
Мейерс Арон
90'+4
13
Уннерсталл
Ларс
33
Тезе
Джордан
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
8
Хендрикс
Йоррит
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
11
Файн
Адриан
37
Ледесма
Ричард
7
Захави
Эран
17
Жуниор
Мауро
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
8
Харрауи
Абдау
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Дуарте
Дерой
9
Тай
Леннарт
ПСВ
4-4-2
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

30'
Ледесма Ричард
 
64'
 
Тай Леннарт
Сметс Бриан
64'
 
Энгельс Марио
Хархаух Реда
64'
Ледесма Ричард
Гётце Марио
 
64'
Мален Дониэлл
Мадуэке Нони
 
64'
Гакпо Коди
Захави Эран
 
66'
 
Мейнанс Свен
70'
Сангаре Ибрахим
Росарио Пабло
 
78'
Мален Дониэлл
0:0
78'
Мален Дониэлл
1:0
79'
 
Фортеш Джеффри
Дуарте Дерой
79'
 
Мейерс Арон
Мейнанс Свен
79'
Дюмфрис Дензел
Тезе Джордан
 
81'
 
Энгельс Марио
83'
 
Мейерс Арон
84'
 
Гравенберх Данзел
Харрауи Абдау

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 6 0.6
2. Мадуэке Нони 4 0.4
3. Гакпо Коди 3 0.3
4. Макс Филипп 2 (1) 0.2
5. Гётце Марио 2 0.2
6. Захави Эран 1 (1) 0.1
7. Томас Райян 1 0.1
8. Боскальи Оливье 1 0.1
9. Ромеро Максимильяно 1 0.1
10. Дюмфрис Дензел 0 0
11. Росарио Пабло 0 0
12. Ледесма Ричард 0 0
Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тай Леннарт 6 (3) 0.6
2. Харрауи Абдау 4 0.4
3. Мейнанс Свен 2 0.2
4. Энгельс Марио 2 0.2
5. Абелс Дирк 1 0.1
6. Дуарте Дерой 0 0
7. Мейерс Арон 0 0
8. Сметс Бриан 0 0
9. Пинту Мика 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 3 0
2. Тезе Джордан 2 0
3. Брума Арминду 1 0
4. Макс Филипп 1 0
5. Сангаре Ибрахим 1 0
6. Гакпо Коди 1 0
7. Ледесма Ричард 1 0
8. Мадуэке Нони 1 0
Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Пинту Мика 3 1
2. Оассар Адиль 2 1
3. Хейлен Майкл 2 1
4. Дуарте Дерой 2 0
5. Мейнанс Свен 2 0
6. Мейерс Арон 1 0
7. Фортеш Джеффри 1 0
8. Сметс Бриан 1 0
9. Энгельс Марио 1 0
10. Дуарте Ларос 1 0
11. Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 0 33.33% (7)
Спарта Роттердам 0 0 6.67% (1) 46.67% (7) 6.67% (1) 40% (6)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ
ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Херенвен АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Харденберг 3:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 2:2 Гелдерс Венендалсе ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс Витесс 2:0 Спарта Роттердам Спакенбург 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:1 Аякс Спарта Роттердам 1:1 Схевенинген Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг Козаккен Бойз 1:3 Спарта Роттердам Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:2 НАК Бреда

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эредивизие
Спарта Роттердам 3:1 ПСВ Кубок ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:2 ПСВ Первый дивизион ПСВ 3:0 Спарта Роттердам Кубок ПСВ 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПСВ Эредивизие Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Премьер-лига ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Премьер-лига ПСВ 3:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 1:4 ПСВ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. ПСВ Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
4. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 21 - 13 17
8. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Спарта Роттердам Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
13. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
14. Виллем II Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
15. Хераклес Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 10 0 3 7 12 - 27 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 11 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Хераклес Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
5. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
6. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
16. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 2.10 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 2.20 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.30 5.00
  2.24 2.10 7.39

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спарта Роттердам» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Спарта Роттердам», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.75 1.42 11.00 1.02 1.35 3.05 3.65 1.27 1.07 7.50 2.07 1.75 1.79 1.98 1.80 2.02 1.03 10.00 1.78 2.04 1.25 3.75 1.02 11.00 1.07 7.20 1.02 11.00 1.01 14.00 1.01 12.00
4.45 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.83 1.98 1.56 2.58 1.28 3.68 1.20 4.40 1.06 7.30 1.04 7.70 1.01 10.75
2.52 1.52 2.09 1.75 1.63 2.28 2.10 1.74 1.52 2.53 1.29 3.51 1.50 2.58 1.79 2.04 1.59 2.35 2.08 1.77 1.82 2.02 1.63 2.30 1.51 2.59 1.52 2.66 1.19 4.76 1.10 7.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.39 1.53 1.03 10.00 1.22 4.00 1.03 10.00
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
1.24 3.93 1.12 6.04 2.52 1.53 1.88 1.95 1.61 2.35 1.41 2.95 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.30 1.32 1.88 1.86 1.41 2.85 1.31 3.30
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
Где смотреть матч ПСВ 1:0 Спарта Роттердам онлайн

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