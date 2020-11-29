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Монако
 
Позже

Стадион:
Ним
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
11
Желсон
Мартиньш
4
Фабрегас
Сеск
31
Фолланд
Кевин
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
20
Рипар
Рено
27
Денкей
Кевин
Монако
4-4-1-1
Ним
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.55
2. Фолланд Кевин 4 0.36
3. Дисаси Аксель 2 0.18
4. Диоп Софьян 2 0.18
5. Бадиашиле Бенуа 2 0.18
6. Агилар Рубен 1 0.09
7. Желсон Мартиньш 1 0.09
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.09
9. Геббельс Виллем 1 0.09
10. Головин Александр 0 0
11. Оньекуру Генри 0 0
12. Балло-Туре Фоде 0 0
13. Чуамени Орельен 0 0
14. Фофана Юссуф 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.27
2. Коне Мусса II 2 0.18
3. Рипар Рено 2 (1) 0.18
4. Мелинг Биргер 1 0.09
5. Филиппото Ромен 1 0.09
6. Денкей Кевин 1 0.09
7. Кубас Андрес 1 0.09
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Фофана Юссуф 2 1
4. Агилар Рубен 3 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Диоп Софьян 2 0
10. Матсима Крислен 2 0
11. Сидибе Джибриль 1 0
12. Фолланд Кевин 1 0
13. Балло-Туре Фоде 1 0
14. Пеллегри Пьетро 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 0
2. Ландре Лоик 1 1
3. Рипар Рено 2 0
4. Бриансон Антони 2 0
5. Фомба Ламин 2 0
6. Бенрау Яссин 2 0
7. Денкей Кевин 2 0
8. Ру Нолан 1 0
9. Рейне Батист 1 0
10. Кубас Андрес 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 10% (2) 25% (5) 15% (3) 30% (6) 15% (3) 5% (1)
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако
Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним
Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Ним 3:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Ним Лига 1 Ним 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ним Лига 1
Монако 4:1 Ним Товарищеские матчи Ним 0:2 Монако Кубок Ним 0:1 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Монако Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Лион 3:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
3. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
4. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
5. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
7. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
8. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
13. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс 0:3 Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Лион 3:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс 0:3 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
6. Лион 3:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Реймс 0:3 Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добрый вечер уважаемые болельщики! В рамках двенадцатого тура французской Лиги 1 нас ждет интересное противостояние "Монако" примет "Ним". Команды находятся на разных частях турнирной таблицы, но обе нуждаются в очках, потому игра обещает быть интересной. Комментировать встречу будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 147
Монако 99.3% (146)
X 0.7% (1)
Ним 0% (0)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ним
1.35
5.90
8.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.60 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.80 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.90 8.40
  1.35 5.70 8.68

Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 13.50 1.01 5.40 1.11 4.70 1.19 2.70 1.47 2.18 1.71 2.10 1.78 1.84 2.02 1.68 2.26 1.39 3.00 1.29 3.75 1.12 5.60 1.10 6.50 1.04 10.50 1.03 11.00
18.25 1.01 17.00 1.01 5.85 1.14 4.85 1.19 2.66 1.49 2.15 1.72 1.71 2.26 1.40 3.00 1.30 3.60 1.13 6.05 1.11 6.95 1.03 12.75
6.13 1.15 2.71 1.49 2.43 1.61 2.13 1.77 1.87 2.03 1.69 2.27 1.53 2.62 1.46 2.83 1.28 3.93 1.11 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.50 1.71 2.23 1.30 3.85
4.30 1.22 2.83 1.43 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
3.36 1.36 2.68 1.51 1.98 1.91 1.68 2.28 1.47 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.17 1.65 1.61 2.30 1.36 2.95
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 2.02
Букмекер Да Нет
4.30 1.25
Букмекер Да Нет
2.85 1.41
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Прогнозы на матч Монако - Ним

Исход игры
Монако
98.6% (146)
Ничья
0.7% (1)
Ним
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (67)
Меньше
53.79% (78)
Обе команды забьют
Да
40% (58)
Нет
60% (87)
Популярный счёт
2:0 Монако
37.8% (56)
2:1 Монако
29.1% (43)
1:0 Монако
14.2% (21)
3:1 Монако
9.5% (14)
3:0 Монако
6.1% (9)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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