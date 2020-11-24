Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.55
|2.
|Фолланд Кевин
|4
|0.36
|3.
|Дисаси Аксель
|2
|0.18
|4.
|Диоп Софьян
|2
|0.18
|5.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.18
|6.
|Агилар Рубен
|1
|0.09
|7.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.09
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.09
|9.
|Геббельс Виллем
|1
|0.09
|10.
|Головин Александр
|0
|0
|11.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|12.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|13.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|14.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.27
|2.
|Коне Мусса II
|2
|0.18
|3.
|Рипар Рено
|2 (1)
|0.18
|4.
|Мелинг Биргер
|1
|0.09
|5.
|Филиппото Ромен
|1
|0.09
|6.
|Денкей Кевин
|1
|0.09
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0.09
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Фофана Юссуф
|2
|1
|4.
|Агилар Рубен
|3
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Диоп Софьян
|2
|0
|10.
|Матсима Крислен
|2
|0
|11.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|12.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|0
|2.
|Ландре Лоик
|1
|1
|3.
|Рипар Рено
|2
|0
|4.
|Бриансон Антони
|2
|0
|5.
|Фомба Ламин
|2
|0
|6.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|7.
|Денкей Кевин
|2
|0
|8.
|Ру Нолан
|1
|0
|9.
|Рейне Батист
|1
|0
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|12.
|Мигель Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|5% (1)
|Ним
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако
Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|6.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 21
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 2
|12
|4.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|12.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Марсель
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|19.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 11
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монако - Ним
Исход игры
Монако
96.4% (53)
Ничья
3.6% (2)
Ним
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
37.74% (20)
Нет
62.26% (33)
Популярный счёт
2:0 Монако
41.8% (23)
2:1 Монако
27.3% (15)
1:0 Монако
12.7% (7)
3:0 Монако
5.5% (3)
3:1 Монако
5.5% (3)
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