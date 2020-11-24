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Монако
 
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Стадион:
Ним

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.55
2. Фолланд Кевин 4 0.36
3. Дисаси Аксель 2 0.18
4. Диоп Софьян 2 0.18
5. Бадиашиле Бенуа 2 0.18
6. Агилар Рубен 1 0.09
7. Желсон Мартиньш 1 0.09
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.09
9. Геббельс Виллем 1 0.09
10. Головин Александр 0 0
11. Оньекуру Генри 0 0
12. Балло-Туре Фоде 0 0
13. Чуамени Орельен 0 0
14. Фофана Юссуф 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.27
2. Коне Мусса II 2 0.18
3. Рипар Рено 2 (1) 0.18
4. Мелинг Биргер 1 0.09
5. Филиппото Ромен 1 0.09
6. Денкей Кевин 1 0.09
7. Кубас Андрес 1 0.09
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Фофана Юссуф 2 1
4. Агилар Рубен 3 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Диоп Софьян 2 0
10. Матсима Крислен 2 0
11. Сидибе Джибриль 1 0
12. Фолланд Кевин 1 0
13. Балло-Туре Фоде 1 0
14. Пеллегри Пьетро 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 0
2. Ландре Лоик 1 1
3. Рипар Рено 2 0
4. Бриансон Антони 2 0
5. Фомба Ламин 2 0
6. Бенрау Яссин 2 0
7. Денкей Кевин 2 0
8. Ру Нолан 1 0
9. Рейне Батист 1 0
10. Кубас Андрес 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 10% (2) 25% (5) 15% (3) 30% (6) 15% (3) 5% (1)
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако
Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним
Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Ним 3:1 Монако Лига 1 Монако 2:2 Ним Лига 1 Ним 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ним Лига 1
Монако 4:1 Ним Товарищеские матчи Ним 0:2 Монако Кубок Ним 0:1 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Монако Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
6. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
7. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
8. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 14 - 2 12
4. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Лион Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
12. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Марсель Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
19. Страсбург Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Ренн Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Бордо Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 13 - 11 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Нант Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ним от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Монако 96.4% (53)
    X 3.6% (2)
    Ним 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ним
    1.45
    5.24
    8.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.75 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.10 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.10 7.50
      1.40 5.24 8.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.50 0.00 12.00 1.01 4.70 1.16 4.10 1.23 2.45 1.55 2.18 1.71 1.96 1.92 1.74 2.17 1.61 2.46 1.31 3.40 1.23 4.00 1.09 6.50 1.08 7.30 1.01 12.00
    16.25 1.01 14.50 1.02 5.10 1.17 4.15 1.24 2.51 1.59 1.94 1.88 1.59 2.39 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.20
    5.47 1.18 2.57 1.56 2.27 1.70 1.98 1.92 1.74 2.20 1.59 2.49 1.22 4.65
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.57 1.61 2.39 1.23 4.30
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.10
    3.22 1.39 2.54 1.57 1.90 2.00 1.62 2.41 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 2.01 1.75 1.50 2.50 1.30 3.30
    5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.37
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    Прогнозы на матч Монако - Ним

    Исход игры
    Монако
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Ним
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (20)
    Нет
    62.26% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    41.8% (23)
    2:1 Монако
    27.3% (15)
    1:0 Монако
    12.7% (7)
    3:0 Монако
    5.5% (3)
    3:1 Монако
    5.5% (3)
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