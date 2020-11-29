  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Лилль
0' 3'
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
8
Камара
Махди
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
16
Меньян
Майк
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
19
Лихаджи
Исаак
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
10
Иконе
Жонатан
Сент-Этьен
4-4-2
Лилль
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.27
2. Аушиш Адиль 2 0.18
3. Камара Махди 2 0.18
4. Буанга Денис 2 (1) 0.18
5. Масон Иван 1 0.09
6. Норден Арно 0 0
7. Мукуди Ароль 0 0
8. Неу Иван 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.55
2. Бамба Джонатан 4 0.36
3. Язиджи Юсуф 3 0.27
4. Араужо Луис 3 0.27
5. Дэвид Джонатан 1 0.09
6. Саншеш Ренату 1 0.09
7. Иконе Жонатан 1 0.09
8. Челик Зеки 1 0.09
9. Шека 0 0
10. Брадарич Домагой 0 0
11. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 4 0
2. Хазри Вахби 1 1
3. Амума Ромен 2 0
4. Муэффек Аймен 2 0
5. Масон Иван 2 0
6. Гурна-Дуат Лукас 2 0
7. Колодзейчак Тимоти 0 1
8. Трауко Мигель 1 0
9. Буанга Денис 1 0
10. Рецос Панайотис 1 0
11. Мукуди Ароль 1 0
12. Юссуф Зейду 1 0
13. Аушиш Адиль 1 0
14. Фофана Уэсли 1 0
15. Сидибе Абдулайе 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Мандава Рейнилду 1 1
5. Андре Бенжамин 2 0
6. Араужо Луис 2 0
7. Брадарич Домагой 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10% (1)
 Лилль 5% (1) 15% (3) 15% (3) 35% (7) 10% (2) 20% (4)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль
Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лилль 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Лилль Лига 1
Лилль 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Лилль Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лилль Кубок Сент-Этьен 0:0 Лилль Кубок лиги Сент-Этьен 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 2'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 1'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Сент-Этьен 11.3% (17)
X 17.2% (26)
Лилль 71.5% (108)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Лилль
4.20
3.52
2.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.30 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.30 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 3.52 2.01
  4.06 3.38 2.08

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.04 6.80 1.08 3.05 1.38 2.35 1.64 1.94 1.92 1.72 2.20 1.72 2.20 1.35 3.20 1.25 3.95 1.11 7.10 1.07 7.40 1.03 14.00 1.01 12.00 0.00 21.00
9.60 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.70 1.02 15.00
3.29 1.37 2.88 1.47 2.45 1.61 2.00 1.91 1.75 2.19 1.57 2.55 1.43 3.01 1.28 3.99 1.10 8.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.08 1.35 3.20 1.15 7.10
2.75 1.45 1.83 1.97 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 8.30
2.86 1.47 2.33 1.66 1.81 2.11 1.51 2.71 1.38 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.60 1.29 2.43 1.56 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.82
Букмекер Да Нет
5.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.70 1.31
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Лилль

Исход игры
Сент-Этьен
11.3% (17)
Ничья
17.2% (26)
Лилль
71.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
69.13% (103)
Нет
30.87% (46)
Популярный счёт
1:2 Лилль
41.1% (62)
0:1 Лилль
19.2% (29)
1:1 Ничья
14.6% (22)
1:3 Лилль
6% (9)
1:0 Сент-Этьен
6% (9)
2:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
0:2 Лилль
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
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