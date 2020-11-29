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  3. Франция
Сент-Этьен
1:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
16' Желтая карточка
Неу Иван
28' Желтая карточка
Брадарич Домагой
1:0
33' Пенальти
Хазри Вахби
38' Желтая карточка
Камара Махди
52' Желтая карточка
Дебюши Матьё
1:1
65' Гол
Иконе Жонатан
67' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
90'+6
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
8
Камара
Махди
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
16
Меньян
Майк
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
19
Лихаджи
Исаак
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
10
Иконе
Жонатан
Сент-Этьен
4-4-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

16'
Неу Иван
 
28'
 
Брадарич Домагой
33'
Хазри Вахби
1:0
38'
Камара Махди
 
52'
Дебюши Матьё
 
65'
1:1
Иконе Жонатан
(Йилмаз Бурак)
66'
Норден Арно
Хазри Вахби
 
67'
Колодзейчак Тимоти
 
68'
 
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
68'
 
Бамба Джонатан
Лихаджи Исаак
68'
 
Мандава Рейнилду
Брадарич Домагой
74'
Будебуз Ряд
Амума Ромен
 
86'
 
Шека
Андре Бенжамин
86'
 
Дэвид Джонатан
Араужо Луис
90'
Сиссоко Альфа
Дебюши Матьё
 
90'
Гурна-Дуат Лукас
Юссуф Зейду
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.25
2. Аушиш Адиль 2 0.17
3. Камара Махди 2 0.17
4. Буанга Денис 2 (1) 0.17
5. Масон Иван 1 0.08
6. Хазри Вахби 1 (1) 0.08
7. Норден Арно 0 0
8. Мукуди Ароль 0 0
9. Неу Иван 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.5
2. Бамба Джонатан 4 0.33
3. Язиджи Юсуф 3 0.25
4. Араужо Луис 3 0.25
5. Иконе Жонатан 2 0.17
6. Дэвид Джонатан 1 0.08
7. Саншеш Ренату 1 0.08
8. Челик Зеки 1 0.08
9. Шека 0 0
10. Брадарич Домагой 0 0
11. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 5 0
2. Колодзейчак Тимоти 1 1
3. Хазри Вахби 1 1
4. Амума Ромен 2 0
5. Муэффек Аймен 2 0
6. Масон Иван 2 0
7. Гурна-Дуат Лукас 2 0
8. Дебюши Матьё 1 0
9. Трауко Мигель 1 0
10. Буанга Денис 1 0
11. Рецос Панайотис 1 0
12. Мукуди Ароль 1 0
13. Юссуф Зейду 1 0
14. Камара Махди 1 0
15. Аушиш Адиль 1 0
16. Фофана Уэсли 1 0
17. Сидибе Абдулайе 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Лилль 4.76% (1) 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль
Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лилль 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Лилль Лига 1
Лилль 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Лилль Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лилль Кубок Сент-Этьен 0:0 Лилль Кубок лиги Сент-Этьен 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
4. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
5. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
6. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Сент-Этьен 11.3% (17)
X 17.2% (26)
Лилль 71.5% (108)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 1.22 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 1.57 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.48 3.42 2.18
  9.00 1.46 4.06

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 4.90 1.17 2.85 1.42 1.85 1.95 1.94 1.92 1.66 2.90 1.72 2.20 1.14 5.55 1.08 7.77 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 14.00 1.01 12.00 0.00 21.00
9.10 1.07 7.40 1.10 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.20 1.28 3.75 1.10 7.40 1.08 8.30 1.01 16.25
5.75 1.15 2.81 1.46 2.68 1.50 2.20 1.72 1.70 2.23 1.45 2.87 1.53 2.59 1.32 3.54 1.35 3.31 1.23 4.35 1.10 8.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44 1.04 10.00
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.75 2.15 1.46 2.81 1.18 5.20 1.48 2.74 1.23 4.38 1.12 6.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.33 1.60 1.55 2.45 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
4.75 1.09
Букмекер Да Нет
3.90 1.31
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Лилль

Исход игры
Сент-Этьен
11.3% (17)
Ничья
17.2% (26)
Лилль
71.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
69.13% (103)
Нет
30.87% (46)
Популярный счёт
1:2 Лилль
41.1% (62)
0:1 Лилль
19.2% (29)
1:1 Ничья
14.6% (22)
1:3 Лилль
6% (9)
1:0 Сент-Этьен
6% (9)
2:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
0:2 Лилль
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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