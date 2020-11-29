Сент-Этьен
1:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Лилль
16' Желтая карточкаНеу Иван
28' Желтая карточкаБрадарич Домагой
1:0
33' ПенальтиХазри Вахби
38' Желтая карточкаКамара Махди
52' Желтая карточкаДебюши Матьё
1:1
65' ГолИконе Жонатан
67' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
16
Меньян
Майк
11
Араужо
Луис
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
28'
33'
1:0
38'
52'
65'
1:1
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.25
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.17
|3.
|Камара Махди
|2
|0.17
|4.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.17
|5.
|Масон Иван
|1
|0.08
|6.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.08
|7.
|Норден Арно
|0
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|0
|0
|9.
|Неу Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|6 (2)
|0.5
|2.
|Бамба Джонатан
|4
|0.33
|3.
|Язиджи Юсуф
|3
|0.25
|4.
|Араужо Луис
|3
|0.25
|5.
|Иконе Жонатан
|2
|0.17
|6.
|Дэвид Джонатан
|1
|0.08
|7.
|Саншеш Ренату
|1
|0.08
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.08
|9.
|Шека
|0
|0
|10.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|11.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|5
|0
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|3.
|Хазри Вахби
|1
|1
|4.
|Амума Ромен
|2
|0
|5.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|6.
|Масон Иван
|2
|0
|7.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|8.
|Дебюши Матьё
|1
|0
|9.
|Трауко Мигель
|1
|0
|10.
|Буанга Денис
|1
|0
|11.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|12.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|13.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|14.
|Камара Махди
|1
|0
|15.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|16.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|17.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Фонте Жозе
|3
|0
|3.
|Челик Зеки
|3
|0
|4.
|Брадарич Домагой
|3
|0
|5.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|6.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|7.
|Араужо Луис
|2
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Шека
|1
|0
|12.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|13.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Лилль
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +7 =1 -12Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лилль 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Лилль Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лилль Кубок Сент-Этьен 0:0 Лилль Кубок лиги Сент-Этьен 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|Лилль
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|5.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|18
|10.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|16.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Лилль
Исход игры
Сент-Этьен
11.3% (17)
Ничья
17.2% (26)
Лилль
71.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
69.13% (103)
Нет
30.87% (46)
Популярный счёт
1:2 Лилль
41.1% (62)
0:1 Лилль
19.2% (29)
1:1 Ничья
14.6% (22)
1:3 Лилль
6% (9)
1:0 Сент-Этьен
6% (9)
2:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
0:2 Лилль
4% (6)
2:2 Ничья
2% (3)
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