Лорьян
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Стад де Мустуар
Монпелье
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.36
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.27
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.18
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.09
|5.
|Моффи Теремас
|1
|0.09
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|6
|0.55
|2.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.27
|3.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.27
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.18
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.18
|6.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.18
|7.
|Суке Арно
|1
|0.09
|8.
|Мендеш Педру II
|1
|0.09
|9.
|Ристич Михайло
|0
|0
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|3.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|4.
|Абергель Лоран
|2
|0
|5.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|6.
|Висса Йоан
|2
|0
|7.
|Мендес Убулан
|2
|0
|8.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|9.
|Морель Жереми
|1
|0
|10.
|Нарди Поль
|1
|0
|11.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|12.
|Диарра Стефан
|1
|0
|13.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|14.
|Лорьенте Арман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|2
|2.
|Саванье Тежи
|2
|1
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|5.
|Ферри Жордан
|2
|0
|6.
|Делор Анди
|2
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|8.
|Молле Флоран
|0
|1
|9.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|10.
|Мендеш Педру II
|1
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|12.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|Монпелье
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс
Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Монпелье: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 15
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 21
|17
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 23
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Метц
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Монпелье
Исход игры
Лорьян
7.2% (11)
Ничья
30.3% (46)
Монпелье
62.5% (95)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (65)
Меньше
56.67% (85)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
34.2% (52)
1:1 Ничья
27.6% (42)
0:1 Монпелье
17.8% (27)
0:2 Монпелье
5.9% (9)
2:1 Лорьян
3.3% (5)
1:3 Монпелье
2.6% (4)
1:0 Лорьян
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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