  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Монпелье
0' 12'
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Чалоба
Трево
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
11
Буасгар
Кентен
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
Лорьян
4-2-3-1
Монпелье
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.36
2. Амель Пьер-Ив 3 0.27
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.18
4. Монкондю Томас 1 0.09
5. Моффи Теремас 1 0.09
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 6 0.55
2. Лаборд Гаэтан 3 0.27
3. Саванье Тежи 3 (2) 0.27
4. Конгре Даниэль 2 0.18
5. Молле Флоран 2 0.18
6. Мавидиди Стефи 2 0.18
7. Суке Арно 1 0.09
8. Мендеш Педру II 1 0.09
9. Ристич Михайло 0 0
10. Самбья Саломон 0 0
11. Ойонго Амбруаз 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Лемуан Фабьен 2 0
4. Абергель Лоран 2 0
5. Лапорт Жульен 2 0
6. Висса Йоан 2 0
7. Мендес Убулан 2 0
8. Ле Фе Энцо 2 0
9. Морель Жереми 1 0
10. Нарди Поль 1 0
11. Гравильон Эндрю 1 0
12. Диарра Стефан 1 0
13. Уоджа Франклин 1 0
14. Лорьенте Арман 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 2
2. Саванье Тежи 2 1
3. Суке Арно 3 0
4. Конгре Даниэль 2 0
5. Ферри Жордан 2 0
6. Делор Анди 2 0
7. Ле Таллек Дамьен 0 1
8. Молле Флоран 0 1
9. Юн Ил-Лок 1 0
10. Мендеш Педру II 1 0
11. Ойонго Амбруаз 1 0
12. Лаборд Гаэтан 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Мавидиди Стефи 1 0
15. Долли Киган 1 0
16. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Монпелье 15% (3) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 15% (3) 15% (3)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель
Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс
Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Монпелье: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Монпелье 4:3 Лорьян Кубок Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1 Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1
Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
3. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
4. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
5. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Монако 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
7. Ланс 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 15 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже 0:0 Заявка 12 5 2 5 15 - 21 17
11. Метц 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 9 17
12. Брест 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 23 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 21 9
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
8. Метц 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним 0:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ним 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Ланс 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Метц 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Брест 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Лорьян 7.2% (11)
X 30.3% (46)
Монпелье 62.5% (95)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Монпелье
3.85
3.75
2.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.50 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.70 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.75 1.95
  3.76 3.56 2.06

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 8.90 1.04 3.75 1.27 2.95 1.41 2.20 1.74 1.99 1.86 1.79 2.11 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 17.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.01 1.89 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.25 1.13 6.05 1.04 11.50
3.87 1.29 2.96 1.44 2.31 1.67 1.99 1.91 1.77 2.15 1.55 2.57 1.38 3.25 1.13 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.94 1.87 1.42 2.85 1.13 5.90
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
3.03 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.46 1.42 3.00 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Монпелье

Исход игры
Лорьян
7.2% (11)
Ничья
30.3% (46)
Монпелье
62.5% (95)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (65)
Меньше
56.67% (85)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
34.2% (52)
1:1 Ничья
27.6% (42)
0:1 Монпелье
17.8% (27)
0:2 Монпелье
5.9% (9)
2:1 Лорьян
3.3% (5)
1:3 Монпелье
2.6% (4)
1:0 Лорьян
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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