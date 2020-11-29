Лорьян
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Монпелье
0:0
45' Не забитый пенальтиСаванье Тежи
48' Желтая карточкаЛапорт Жульен
52' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
0:1
79' ГолШкулетич Петар
90' Желтая карточкаСаванье Тежи
30
Нарди
Поль
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
45'
0:0
48'
52'
79'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.33
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.25
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.17
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.08
|5.
|Моффи Теремас
|1
|0.08
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|6
|0.5
|2.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.25
|3.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.25
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.17
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.17
|6.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.17
|7.
|Суке Арно
|1
|0.08
|8.
|Шкулетич Петар
|1
|0.08
|9.
|Мендеш Педру II
|1
|0.08
|10.
|Ристич Михайло
|0
|0
|11.
|Самбья Саломон
|0
|0
|12.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|3
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|3.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|5.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0
|7.
|Висса Йоан
|2
|0
|8.
|Мендес Убулан
|2
|0
|9.
|Морель Жереми
|1
|0
|10.
|Нарди Поль
|1
|0
|11.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|12.
|Диарра Стефан
|1
|0
|13.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|14.
|Лорьенте Арман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|3
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|5.
|Ферри Жордан
|2
|0
|6.
|Делор Анди
|2
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|8.
|Молле Флоран
|0
|1
|9.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|10.
|Мендеш Педру II
|1
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|12.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|Монпелье
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс
Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Монпелье: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|18
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Монпелье
Исход игры
Лорьян
7.2% (11)
Ничья
30.3% (46)
Монпелье
62.5% (95)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (65)
Меньше
56.67% (85)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:2 Монпелье
34.2% (52)
1:1 Ничья
27.6% (42)
0:1 Монпелье
17.8% (27)
0:2 Монпелье
5.9% (9)
2:1 Лорьян
3.3% (5)
1:3 Монпелье
2.6% (4)
1:0 Лорьян
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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