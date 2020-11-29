Метц
0:1
Первый тайм: 13'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Брест
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.55
|2.
|Гуйе Ламин
|1
|0.09
|3.
|Булая Фарид
|1
|0.09
|4.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.09
|5.
|Нгетт Опа
|1
|0.09
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|1 (1)
|0.09
|7.
|Маига Хабиб
|0
|0
|8.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|9.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|3
|0.27
|2.
|Онора Франк
|3
|0.27
|3.
|Мунье Стив
|3 (1)
|0.27
|4.
|Кардона Ирвин
|3
|0.27
|5.
|Февр Ромен
|3
|0.27
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.18
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.09
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.09
|9.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|10.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|5.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|6.
|Укидья Александр
|1
|0
|7.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|8.
|Бойе Джон
|1
|0
|9.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|10.
|Булая Фарид
|1
|0
|11.
|Бронн Дилан
|1
|0
|12.
|Делен Тома
|1
|0
|13.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шардонне Брендан
|1
|1
|2.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|3.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|4.
|Мунье Стив
|2
|0
|5.
|Белькебла Арис
|2
|0
|6.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|7.
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|8.
|Маньетти Уго
|2
|0
|9.
|Ласне Пол
|1
|0
|10.
|Онора Франк
|1
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|12.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|13.
|Перро Ромен
|1
|0
|14.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|15.
|Мбок Хианга
|1
|0
|16.
|Брассье Лилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Брест
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +11 =5 -4Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен
Брест Последние 20 матчей: +11 =1 -8Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест
Последние игры между собой
Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 15
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 21
|17
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 23
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|8.
|Метц
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Метц
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 0:1 Брест
Исход игры
Метц
62.5% (95)
Ничья
28.3% (43)
Брест
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
31.33% (47)
Меньше
68.67% (103)
Обе команды забьют
Да
55.33% (83)
Нет
44.67% (67)
Популярный счёт
1:0 Метц
36.2% (55)
1:1 Ничья
23.7% (36)
2:1 Метц
19.1% (29)
1:2 Брест
7.2% (11)
2:0 Метц
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Брест
1.3% (2)
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