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  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:1
Первый тайм: 13'

Стадион:
Брест
0'
0:1
12' Гол
 13'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
6
Фофана
Мамаду
5
Ангбан
Викторьен
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
27
Вагнер
да
Силва
11
Нгетт
Опа
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
Метц
4-2-3-1
Брест
4-4-2

Ход матча

12'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.55
2. Гуйе Ламин 1 0.09
3. Булая Фарид 1 0.09
4. Яд Папа Ндиага 1 0.09
5. Нгетт Опа 1 0.09
6. Лейя-Исека Аарон 1 (1) 0.09
7. Маига Хабиб 0 0
8. Юдоль Матьё 0 0
9. Ангбан Викторьен 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 3 0.27
2. Онора Франк 3 0.27
3. Мунье Стив 3 (1) 0.27
4. Кардона Ирвин 3 0.27
5. Февр Ромен 3 0.27
6. Шарбонье Гаэтан 2 0.18
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.09
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0.09
9. Фоссурье Жюльен 0 0
10. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 4 0
2. Пажо Венсан 3 0
3. Ангбан Викторьен 3 0
4. Сентонз Фабьен 3 0
5. Юдоль Матьё 1 1
6. Укидья Александр 1 0
7. Вагнер да Силва 1 0
8. Бойе Джон 1 0
9. Фофана Мамаду 1 0
10. Булая Фарид 1 0
11. Бронн Дилан 1 0
12. Делен Тома 1 0
13. Гуйе Ламин 1 0
Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 1 1
2. Фоссурье Жюльен 2 0
3. Шарбонье Гаэтан 2 0
4. Мунье Стив 2 0
5. Белькебла Арис 2 0
6. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
7. Дюверн Жан-Кевин 2 0
8. Маньетти Уго 2 0
9. Ласне Пол 1 0
10. Онора Франк 1 0
11. Кардона Ирвин 1 0
12. Ларсонне Готье 1 0
13. Перро Ромен 1 0
14. Диалло Ибраима 1 0
15. Мбок Хианга 1 0
16. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Брест 21.05% (4) 15.79% (3) 36.84% (7) 5.26% (1) 10.53% (2) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен
Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед
Брест Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест
Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест

Последние игры между собой

Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Метц 1:1 Брест Кубок лиги Брест 2:0 Метц Лига 1 Брест 0:1 Метц Лига 2 Брест 1:0 Метц Товарищеские матчи
Метц 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Брест Кубок Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 0:3 Метц Лига 2 Метц 0:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
3. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
4. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
5. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Монако 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
7. Ланс 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 15 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже 0:0 Заявка 12 5 2 5 15 - 21 17
11. Метц 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 9 17
12. Брест 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 23 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 21 9
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
8. Метц 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним 0:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ним 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Ланс 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Метц 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Брест 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 62.5% (95)
X 28.3% (43)
Брест 9.2% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Брест
2.46
3.48
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.20 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.48 2.94

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.05 9.30 1.07 3.68 1.29 2.82 1.44 1.97 1.93 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.77 1.44 1.73 2.11 1.32 3.38 1.20 4.55
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Прогнозы на матч Метц 0:1 Брест

Исход игры
Метц
62.5% (95)
Ничья
28.3% (43)
Брест
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
31.33% (47)
Меньше
68.67% (103)
Обе команды забьют
Да
55.33% (83)
Нет
44.67% (67)
Популярный счёт
1:0 Метц
36.2% (55)
1:1 Ничья
23.7% (36)
2:1 Метц
19.1% (29)
1:2 Брест
7.2% (11)
2:0 Метц
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Брест
1.3% (2)
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