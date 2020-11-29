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Метц
0:2
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
0:1
12' Гол
Кардона Ирвин
31' Желтая карточка
Укидья Александр
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Кардона Ирвин
54' Желтая карточка
Кардона Ирвин
0:2
64' Гол
Кардона Ирвин
66' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
90'+3
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
6
Фофана
Мамаду
5
Ангбан
Викторьен
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
27
Вагнер
да
Силва
11
Нгетт
Опа
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
Метц
4-2-3-1
Брест
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Кардона Ирвин
(Февр Ромен)
31'
Укидья Александр
 
45'
 
Кардона Ирвин
54'
 
Кардона Ирвин
55'
Сарр Пап
Фофана Мамаду
 
56'
Яд Папа Ндиага
Вагнер да Силва
 
56'
Эмброуз Тьерри
Гуйе Ламин
 
64'
0:2
Кардона Ирвин
66'
Сентонз Фабьен
 
73'
Мазиз Юссеф
Ангбан Викторьен
 
81'
 
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
81'
 
Батоккьо Кристиан
Онора Франк
82'
Лейя-Исека Аарон
Нгетт Опа
 
90'
 
Шарбонье Гаэтан
Февр Ромен

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.5
2. Гуйе Ламин 1 0.08
3. Булая Фарид 1 0.08
4. Яд Папа Ндиага 1 0.08
5. Нгетт Опа 1 0.08
6. Лейя-Исека Аарон 1 (1) 0.08
7. Маига Хабиб 0 0
8. Юдоль Матьё 0 0
9. Ангбан Викторьен 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 5 0.42
2. Перро Ромен 3 0.25
3. Онора Франк 3 0.25
4. Февр Ромен 3 0.25
5. Мунье Стив 3 (1) 0.25
6. Шарбонье Гаэтан 2 0.17
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.08
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0.08
9. Фоссурье Жюльен 0 0
10. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Сентонз Фабьен 4 0
2. Маига Хабиб 4 0
3. Пажо Венсан 3 0
4. Ангбан Викторьен 3 0
5. Юдоль Матьё 1 1
6. Укидья Александр 2 0
7. Вагнер да Силва 1 0
8. Бойе Джон 1 0
9. Фофана Мамаду 1 0
10. Булая Фарид 1 0
11. Бронн Дилан 1 0
12. Делен Тома 1 0
13. Гуйе Ламин 1 0
Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 1 1
2. Фоссурье Жюльен 2 0
3. Шарбонье Гаэтан 2 0
4. Мунье Стив 2 0
5. Белькебла Арис 2 0
6. Кардона Ирвин 2 0
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
8. Дюверн Жан-Кевин 2 0
9. Маньетти Уго 2 0
10. Ласне Пол 1 0
11. Онора Франк 1 0
12. Ларсонне Готье 1 0
13. Перро Ромен 1 0
14. Диалло Ибраима 1 0
15. Мбок Хианга 1 0
16. Брассье Лилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Брест 23.81% (5) 14.29% (3) 33.33% (7) 4.76% (1) 14.29% (3) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен
Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед
Брест Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест
Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест

Последние игры между собой

Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Метц 1:1 Брест Кубок лиги Брест 2:0 Метц Лига 1 Брест 0:1 Метц Лига 2 Брест 1:0 Метц Товарищеские матчи
Метц 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Брест Кубок Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 0:3 Метц Лига 2 Метц 0:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ницца 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
10. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
11. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон 0:0 Заявка 12 0 5 7 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 62.5% (95)
X 28.3% (43)
Брест 9.2% (14)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.48 2.94

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.05 9.30 1.07 3.68 1.29 2.82 1.44 1.97 1.93 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.77 1.44 1.73 2.11 1.32 3.38 1.20 4.55
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Прогнозы на матч Метц 0:2 Брест

Исход игры
Метц
62.5% (95)
Ничья
28.3% (43)
Брест
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
31.33% (47)
Меньше
68.67% (103)
Обе команды забьют
Да
55.33% (83)
Нет
44.67% (67)
Популярный счёт
1:0 Метц
36.2% (55)
1:1 Ничья
23.7% (36)
2:1 Метц
19.1% (29)
1:2 Брест
7.2% (11)
2:0 Метц
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Брест
1.3% (2)
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