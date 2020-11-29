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  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Анже
0' 13'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
29
Мюинга
Арно
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
5
Мангани
Томас
18
Амаду
Ибрагим
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
Ланс
3-4-1-2
Анже
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 5 (4) 0.45
2. Ганаго Игнатиус 4 0.36
3. Сотока Флорьян 3 0.27
4. Банса Саймон 1 0.09
5. Медина Факундо 1 0.09
6. Мюинга Арно 1 0.09
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Клаусс Джонатан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 4 0.33
2. Траоре Исмаэль 3 0.25
3. Фюльжини Анжело 2 0.17
4. Тиуб Сада 1 0.08
5. Дьони Луа 1 (1) 0.08
6. Кабо Джимми 1 0.08
7. Буфаль Софьян 1 0.08
8. Лаж Матиас 1 0.08
9. Мангани Томас 1 (1) 0.08
10. Капелле Пьеррик 0 0
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 4 1
2. Баде Луак 3 1
3. Медина Факундо 4 0
4. Каюзак Янник 3 0
5. Дукуре Шейк 3 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Мишлен Клеман 0 1
8. Перес Мануэль 1 0
9. Жан Корентин 1 0
10. Фортес Стивен 1 0
11. Маурисио Тони 1 0
12. Сотока Флорьян 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Мангани Томас 3 0
3. Баокен Стефан 3 0
4. Думбия Сулейман 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Фюльжини Анжело 2 0
7. Кулибали Лассана 2 0
8. Лаж Матиас 2 0
9. Траоре Исмаэль 1 0
10. Манко Венсан 1 0
11. Амаду Ибрагим 1 0
12. Кабо Джимми 1 0
13. Сантамария Батист 1 0
14. Бернардони Поль 1 0
15. Эбосс Энсо 1 0
16. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 20% (3)
 Анже 6.67% (1) 33.33% (5) 6.67% (1) 26.67% (4) 0 26.67% (4)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс
Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца
Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Ланс Лига 2 Анже 1:2 Ланс Кубок лиги Анже 3:2 Ланс Лига 2
Ланс 1:3 Анже Лига 2 Анже 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 3:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
3. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
4. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
5. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Монако 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
7. Ланс 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 15 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже 0:0 Заявка 12 5 2 5 15 - 21 17
11. Метц 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 9 17
12. Брест 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 23 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 21 9
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
8. Метц 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним 0:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ним 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Ланс 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Метц 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Брест 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Ланс 74% (111)
X 21.3% (32)
Анже 4.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Анже
2.22
3.45
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.25 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.45 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.36 3.56
  2.20 3.26 3.67

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.40 1.10 3.25 1.40 2.50 1.61 2.05 1.88 1.80 2.15 1.40 3.20 1.28 3.95 1.11 7.10 1.08 6.80 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 22.00
9.10 1.07 7.50 1.09 3.18 1.36 2.31 1.63 1.74 2.21 1.40 3.00 1.26 3.94 1.11 6.85 1.09 7.70 1.02 15.00
3.36 1.36 2.93 1.45 2.49 1.58 2.02 1.88 1.77 2.15 1.58 2.51 1.27 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 2.04 1.37 3.05 1.11 6.60
2.68 1.47 1.79 2.02 1.39 3.00 1.10 6.85 1.07 8.30
2.83 1.46 2.32 1.65 1.80 2.08 1.50 2.67 1.36 3.26 1.23 4.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.25 4.00
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.97
Букмекер Да Нет
5.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.75 1.30
Где смотреть матч Ланс 0:0 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 0:0 Анже

Исход игры
Ланс
74% (111)
Ничья
21.3% (32)
Анже
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.7% (52)
1:0 Ланс
26.7% (40)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Ланс
8.7% (13)
0:0 Ничья
5.3% (8)
1:2 Анже
2.7% (4)
0:1 Анже
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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