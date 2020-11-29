  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ланс
1:3
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
0:1
22' Гол
Лаж Матиас
25' Желтая карточка
Медина Факундо
1:1
34' Гол
Мюинга Арно
1:2
49' Гол
Баокен Стефан
52' Желтая карточка
Манко Венсан
65' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
83' Желтая карточка
Сотока Флорьян
1:3
90' Гол
Капелле Пьеррик
90'+5
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
29
Мюинга
Арно
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
5
Мангани
Томас
18
Амаду
Ибрагим
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
Ланс
3-4-1-2
Анже
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Лаж Матиас
25'
Медина Факундо
 
34'
Мюинга Арно
(Какута Гаэль)
1:1
49'
1:2
Баокен Стефан
(Фюльжини Анжело)
52'
 
Манко Венсан
53'
Силла Иссиага
Медина Факундо
 
62'
Жан Корентин
Айдара Массадио
 
63'
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
 
65'
 
Траоре Исмаэль
68'
 
Дьони Луа
Баокен Стефан
68'
 
Буфаль Софьян
Кабо Джимми
75'
Банса Саймон
Фофана Секо
 
75'
Маурисио Тони
Какута Гаэль
 
78'
 
Капелле Пьеррик
Мангани Томас
79'
 
Эль-Мелали Фарид
Лаж Матиас
83'
Сотока Флорьян
 
86'
 
Бобишон Антонен
Фюльжини Анжело
90'
1:3
Капелле Пьеррик

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 5 (4) 0.45
2. Ганаго Игнатиус 4 0.36
3. Сотока Флорьян 3 0.27
4. Мюинга Арно 2 0.18
5. Банса Саймон 1 0.09
6. Медина Факундо 1 0.09
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Клаусс Джонатан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.42
2. Траоре Исмаэль 3 0.25
3. Фюльжини Анжело 2 0.17
4. Лаж Матиас 2 0.17
5. Капелле Пьеррик 1 0.08
6. Тиуб Сада 1 0.08
7. Дьони Луа 1 (1) 0.08
8. Кабо Джимми 1 0.08
9. Буфаль Софьян 1 0.08
10. Мангани Томас 1 (1) 0.08
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 4 1
2. Медина Факундо 5 0
3. Баде Луак 3 1
4. Каюзак Янник 3 0
5. Дукуре Шейк 3 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Сотока Флорьян 2 0
8. Мишлен Клеман 0 1
9. Перес Мануэль 1 0
10. Жан Корентин 1 0
11. Фортес Стивен 1 0
12. Маурисио Тони 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Мангани Томас 3 0
3. Баокен Стефан 3 0
4. Думбия Сулейман 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Траоре Исмаэль 2 0
7. Манко Венсан 2 0
8. Фюльжини Анжело 2 0
9. Кулибали Лассана 2 0
10. Лаж Матиас 2 0
11. Амаду Ибрагим 1 0
12. Кабо Джимми 1 0
13. Сантамария Батист 1 0
14. Бернардони Поль 1 0
15. Эбосс Энсо 1 0
16. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3)
 Анже 5.56% (1) 33.33% (6) 5.56% (1) 27.78% (5) 0 27.78% (5)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс
Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца
Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Ланс Лига 2 Анже 1:2 Ланс Кубок лиги Анже 3:2 Ланс Лига 2
Ланс 1:3 Анже Лига 2 Анже 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:0 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ланс Лига 2 Ланс 3:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ницца 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
10. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
11. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон 0:0 Заявка 12 0 5 7 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Ланс 74% (111)
X 21.3% (32)
Анже 4.7% (7)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 4.05 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.36 3.56
  29.20 4.46 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 7.40 1.10 2.45 1.55 2.50 1.61 2.05 1.88 3.70 1.27 1.40 3.20 1.85 1.95 1.11 7.10 1.12 6.10 1.01 14.50 1.07 8.40 0.00 22.00
9.10 1.07 7.50 1.09 3.18 1.36 2.31 1.63 1.74 2.21 1.40 3.00 1.26 3.94 1.11 6.85 1.09 7.70 1.02 15.00
6.37 1.14 3.10 1.40 2.44 1.61 2.11 1.79 1.77 2.14 1.56 2.54 3.79 1.30 3.17 1.39 2.55 1.56 1.93 1.96 1.71 2.23 1.43 3.01 1.14 6.37 1.43 3.01 1.30 3.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.97 1.82 1.80 2.04 1.15 5.30 1.11 6.60 1.01 15.00
2.68 1.47 1.79 2.02 1.39 3.00 1.10 6.85 1.07 8.30
1.81 2.08 1.50 2.68 1.20 4.80 1.15 5.94 1.36 3.26 1.23 4.39 1.21 4.72 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.25 4.00
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.30
Где смотреть матч Ланс 1:3 Анже онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Ланс 1:3 Анже

Исход игры
Ланс
74% (111)
Ничья
21.3% (32)
Анже
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.7% (52)
1:0 Ланс
26.7% (40)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Ланс
8.7% (13)
0:0 Ничья
5.3% (8)
1:2 Анже
2.7% (4)
0:1 Анже
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный