Ланс
1:3
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Анже
0:1
22' ГолЛаж Матиас
25' Желтая карточкаМедина Факундо
1:1
34' ГолМюинга Арно
1:2
49' ГолБаокен Стефан
52' Желтая карточкаМанко Венсан
65' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
83' Желтая карточкаСотока Флорьян
1:3
90' ГолКапелле Пьеррик
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
29
Мюинга
Арно
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
25'
34'
1:1
49'
1:2
52'
65'
83'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 8
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|5 (4)
|0.45
|2.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.36
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.27
|4.
|Мюинга Арно
|2
|0.18
|5.
|Банса Саймон
|1
|0.09
|6.
|Медина Факундо
|1
|0.09
|7.
|Маурисио Тони
|0
|0
|8.
|Жан Корентин
|0
|0
|9.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.42
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.25
|3.
|Фюльжини Анжело
|2
|0.17
|4.
|Лаж Матиас
|2
|0.17
|5.
|Капелле Пьеррик
|1
|0.08
|6.
|Тиуб Сада
|1
|0.08
|7.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.08
|8.
|Кабо Джимми
|1
|0.08
|9.
|Буфаль Софьян
|1
|0.08
|10.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.08
|11.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|12.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|4
|1
|2.
|Медина Факундо
|5
|0
|3.
|Баде Луак
|3
|1
|4.
|Каюзак Янник
|3
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|3
|0
|6.
|Какута Гаэль
|2
|0
|7.
|Сотока Флорьян
|2
|0
|8.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|9.
|Перес Мануэль
|1
|0
|10.
|Жан Корентин
|1
|0
|11.
|Фортес Стивен
|1
|0
|12.
|Маурисио Тони
|1
|0
|13.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|3
|1
|2.
|Мангани Томас
|3
|0
|3.
|Баокен Стефан
|3
|0
|4.
|Думбия Сулейман
|3
|0
|5.
|Павлович Матео
|2
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|7.
|Манко Венсан
|2
|0
|8.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|9.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|10.
|Лаж Матиас
|2
|0
|11.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|12.
|Кабо Джимми
|1
|0
|13.
|Сантамария Батист
|1
|0
|14.
|Бернардони Поль
|1
|0
|15.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|16.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Анже
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|0
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс
Анже Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца
Последние игры между собой
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|18
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ланс 1:3 Анже
Исход игры
Ланс
74% (111)
Ничья
21.3% (32)
Анже
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.89% (62)
Меньше
58.11% (86)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.7% (52)
1:0 Ланс
26.7% (40)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Ланс
8.7% (13)
0:0 Ничья
5.3% (8)
1:2 Анже
2.7% (4)
0:1 Анже
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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