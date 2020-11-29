Ницца
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Альянц Ривьера
Дижон
24
Пельмар
Анди
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
6
Шейх
Пап
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Колин РасинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: David Linares
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.27
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.27
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.27
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.18
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.09
|6.
|Маолида Мизиан
|1
|0.09
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.09
|8.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.09
|9.
|Камара Ассан
|0
|0
|10.
|Ндой Дан
|0
|0
|11.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|2
|0.17
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.08
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.08
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.08
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|3
|0
|2.
|Данте Бонфим
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|2
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|7.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|8.
|Лопеш Рони
|1
|0
|9.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|12.
|Гуйри Амин
|1
|0
|13.
|Пельмар Анди
|1
|0
|14.
|Будауи Хишем
|1
|0
|15.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|16.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шафик Фуад
|3
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|3
|0
|3.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|4.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|5.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|6.
|Шейх Пап
|2
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|2
|0
|8.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|9.
|Ассале Рожер
|0
|1
|10.
|Конате Мусса
|1
|0
|11.
|Мари Жордан
|1
|0
|12.
|Целина Берсант
|1
|0
|13.
|Боэ Саша
|1
|0
|14.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Дижон
|60% (3)
|0
|0
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца
Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 18
|18
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|12
|0
|5
|7
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|7.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Дижон
Исход игры
Ницца
91.9% (137)
Ничья
7.4% (11)
Дижон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
46.58% (68)
Нет
53.42% (78)
Популярный счёт
2:1 Ницца
34.2% (51)
1:0 Ницца
28.2% (42)
2:0 Ницца
24.2% (36)
1:1 Ничья
6.7% (10)
3:1 Ницца
2% (3)
3:2 Ницца
1.3% (2)
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