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  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
1:3
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
0:1
21' Гол
Бальде Мама
24' Желтая карточка
Данило Барбоза
0:2
31' Гол
Музинга Нгонда
34' Желтая карточка
Гуйри Амин
57' Желтая карточка
Будауи Хишем
0:3
66' Гол
Бальде Мама
68' Желтая карточка
Музинга Нгонда
1:3
80' Пенальти
Гуйри Амин
83' Желтая карточка
Шейх Пап
90' Желтая карточка
Конате Мусса
90'+7
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
21
Данило
Барбоза
2
Нсоки
Стенли
24
Пельмар
Анди
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
8
Лис-Мелу
Пьерр
29
Рен-Аделед
Жефф
11
Гуйри
Амин
10
Клод-Морис
Алексис
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
6
Шейх
Пап
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
Ницца
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

21'
0:1
Бальде Мама
24'
Данило Барбоза
 
31'
0:2
Музинга Нгонда
34'
Гуйри Амин
 
57'
Будауи Хишем
 
63'
Труйе Алексис
Тюрам Кефрен
 
63'
Лопеш Рони
Будауи Хишем
 
66'
 
Ассале Рожер
Эбимбе Эрик
66'
0:3
Бальде Мама
68'
 
Музинга Нгонда
70'
Ндой Дан
Клод-Морис Алексис
 
73'
 
Конате Мусса
Бальде Мама
80'
Гуйри Амин
1:3
83'
 
Шейх Пап
84'
Бен-Сегир Салим
Лотомба Жордан
 
85'
 
Мари Жордан
Шуиар Мунир
90'
 
Конате Мусса

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (1) 0.36
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.27
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.27
4. Данте Бонфим 2 0.18
5. Лопеш Рони 1 0.09
6. Маолида Мизиан 1 0.09
7. Будауи Хишем 1 0.09
8. Тюрам Кефрен 1 0.09
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 4 0.33
2. Манга Экеле 1 0.08
3. Шедлер Орельен 1 0.08
4. Эбимбе Эрик 1 0.08
5. Музинга Нгонда 1 0.08
6. Целина Берсант 0 0
7. Шуиар Мунир 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 3 0
2. Данте Бонфим 2 0
3. Камара Ассан 2 0
4. Лотомба Жордан 2 0
5. Лис-Мелу Пьерр 2 0
6. Дольберг Каспер 2 0
7. Гуйри Амин 2 0
8. Бамбу Робсон 2 0
9. Будауи Хишем 2 0
10. Лопеш Рони 1 0
11. Бенитес Вальтер 1 0
12. Данило Барбоза 1 0
13. Нсоки Стенли 1 0
14. Маолида Мизиан 1 0
15. Пельмар Анди 1 0
16. Тюрам Кефрен 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Шафик Фуад 3 0
2. Шейх Пап 3 0
3. Панзо Джонатан 3 0
4. Саммаритано Фредерик 2 0
5. Конате Мусса 2 0
6. Альягбе Сатурнин 2 0
7. Ндонг Ибраим 2 0
8. Шуиар Мунир 2 0
9. Эбимбе Эрик 2 0
10. Ассале Рожер 0 1
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Боэ Саша 1 0
14. Нуншиль Ахмад 1 0
15. Музинга Нгонда 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Дижон 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца
Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон
Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Ницца 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:4 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Ницца Лига 1
Ницца 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Дижон Кубок лиги Ницца 1:1 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 21 - 16 23
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
7. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ланс Заявка 11 5 3 3 17 - 18 18
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ницца 91.9% (137)
X 7.4% (11)
Дижон 0.7% (1)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 7.77 1.14
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 4.10 4.05
  27.06 9.02 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.04 11.00 1.02 3.25 1.33 3.60 1.29 2.17 1.69 3.50 1.30 2.01 1.84 1.78 2.11 1.55 2.45 1.25 3.95 1.15 5.30 1.07 7.60 1.01 15.00 1.01 14.00 1.04 10.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.28 1.70 1.76 2.09 1.50 2.62 1.26 3.94 1.19 4.75 1.07 8.70
3.24 1.37 2.83 1.46 2.42 1.61 1.99 1.89 2.90 1.44 2.40 1.61 1.90 1.98 1.57 2.49 1.41 3.01 1.79 2.10 1.51 2.66 1.56 2.51 1.79 2.10 1.48 2.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.40 1.57 2.15 1.70 1.25 3.90 1.18 4.90 1.50 2.55 1.04 10.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.70
2.08 1.81 1.71 2.22 1.33 3.43 1.69 2.25 1.49 2.73 1.35 3.44 1.28 3.85 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.28 3.40
4.75 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
2.85 1.41
Где смотреть матч Ницца 1:3 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 1:3 Дижон

Исход игры
Ницца
91.9% (137)
Ничья
7.4% (11)
Дижон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
46.58% (68)
Нет
53.42% (78)
Популярный счёт
2:1 Ницца
34.2% (51)
1:0 Ницца
28.2% (42)
2:0 Ницца
24.2% (36)
1:1 Ничья
6.7% (10)
3:1 Ницца
2% (3)
3:2 Ницца
1.3% (2)
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