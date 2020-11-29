Лион
Позже
Стадион: Гроупама Арена
Реймс
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
23
Мендес
Тьяго
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|5 (3)
|0.45
|2.
|Кадевере Тино
|4
|0.36
|3.
|Экамби Карл Токо
|4
|0.36
|4.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.18
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.09
|6.
|Корне Максвелл
|0
|0
|7.
|Бруно Моура
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|8 (3)
|0.73
|2.
|Кафаро Матьё
|1
|0.09
|3.
|Туре Эль Билал
|1
|0.09
|4.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.09
|5.
|Фас Ваут
|1
|0.09
|6.
|Кассама Морету
|1
|0.09
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.09
|8.
|Бериша Валон
|0
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|10.
|Зенели Арбер
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|3
|0
|3.
|Корне Максвелл
|3
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Бруно Моура
|3
|0
|6.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|7.
|Кадевере Тино
|2
|0
|8.
|Ауа Уссем
|0
|1
|9.
|Бар Мельвен
|0
|1
|10.
|Депай Мемфис
|1
|0
|11.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|12.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|13.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|14.
|Пакета Лукас
|1
|0
|15.
|Какере Максанс
|1
|0
|16.
|Лукас Жан
|1
|0
|17.
|Шерки Райан
|1
|0
|18.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|5
|1
|2.
|Манетси Маршал
|3
|1
|3.
|Кассама Морету
|2
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|7.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|8.
|Бериша Валон
|1
|0
|9.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|10.
|Райкович Предраг
|1
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|12.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|13.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|14.
|Конан Гислен
|1
|0
|15.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|16.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|17.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|37.5% (6)
|0
|25% (4)
|12.5% (2)
|Реймс
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =5 -5Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс
Последние игры между собой
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 8
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 21
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 11
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион - Реймс
Исход игры
Лион
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
43.71% (66)
Нет
56.29% (85)
Популярный счёт
2:0 Лион
39.6% (61)
2:1 Лион
28.6% (44)
1:0 Лион
14.9% (23)
3:1 Лион
11.7% (18)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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