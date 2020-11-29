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Лион
 
Позже

Стадион:
Реймс
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
39
Бруно
Моура
23
Мендес
Тьяго
12
Пакета
Лукас
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
15
Манетси
Маршал
23
Кассама
Морету
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
27
Туре
Эль
Билал
Лион
4-3-3
Реймс
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.45
2. Кадевере Тино 4 0.36
3. Экамби Карл Токо 4 0.36
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.18
5. Дюбуа Лео 1 0.09
6. Корне Максвелл 0 0
7. Бруно Моура 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 8 (3) 0.73
2. Кафаро Матьё 1 0.09
3. Туре Эль Билал 1 0.09
4. Абдельамид Юнис 1 0.09
5. Фас Ваут 1 0.09
6. Кассама Морету 1 0.09
7. Мбюкю Натанаэль 1 0.09
8. Бериша Валон 0 0
9. Кутеса Дерек 0 0
10. Зенели Арбер 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Мендес Тьяго 3 0
3. Корне Максвелл 3 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Бруно Моура 3 0
6. Дембеле Мусса II 2 0
7. Кадевере Тино 2 0
8. Ауа Уссем 0 1
9. Бар Мельвен 0 1
10. Депай Мемфис 1 0
11. Де Шильо Маттиа 1 0
12. Андерсен Йоаким 1 0
13. Дюбуа Лео 1 0
14. Пакета Лукас 1 0
15. Какере Максанс 1 0
16. Лукас Жан 1 0
17. Шерки Райан 1 0
18. Диоманде Синали 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Манетси Маршал 3 1
3. Кассама Морету 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Донис Анастасиос 0 1
8. Бериша Валон 1 0
9. Абдельамид Юнис 1 0
10. Райкович Предраг 1 0
11. Кутеса Дерек 1 0
12. Кафаро Матьё 1 0
13. Хорнби Фрэйзер 1 0
14. Конан Гислен 1 0
15. Туре Эль Билал 1 0
16. Драмме Муамаду 1 0
17. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6) 0 25% (4) 12.5% (2)
 Реймс 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако
Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс
Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк

Последние игры между собой

Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Реймс 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1 Реймс 4:1 Лион Лига 1
Лион 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:4 Лион Лига 1 Лион 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:2 Лион Лига 1 Лион 3:2 Реймс Кубок лиги Лион 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
7. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
8. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
13. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
4. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Лион Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
6. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 13 - 11 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Лион 97.4% (150)
X 2.6% (4)
Реймс 0% (0)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Реймс
1.45
5.07
8.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.00 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 5.00 8.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 5.00 7.50
  1.42 5.07 8.14

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.02 11.00 1.02 4.60 1.19 3.65 1.28 2.12 1.72 2.33 1.65 2.07 1.81 1.82 2.05 1.51 2.55 1.27 3.85 1.20 4.40 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 13.50
13.50 1.00 12.50 1.00 4.55 1.19 3.68 1.28 2.34 1.67 1.78 2.04 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.04 7.70 1.03 8.30
4.76 1.22 2.78 1.49 2.31 1.68 2.04 1.87 1.76 2.17 1.58 2.51 1.47 2.83 1.18 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.63 1.53 2.46 1.19 4.70
3.76 1.27 2.48 1.54 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.43 1.35 2.96 1.45 2.32 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.38 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.80 1.45 2.65 1.28 3.45
4.65 1.19 3.32 1.33 1.83 1.97 1.41 2.91 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 2.01
Букмекер Да Нет
5.00 1.20
Букмекер Да Нет
3.35 1.35
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Прогнозы на матч Лион - Реймс

Исход игры
Лион
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
43.71% (66)
Нет
56.29% (85)
Популярный счёт
2:0 Лион
39.6% (61)
2:1 Лион
28.6% (44)
1:0 Лион
14.9% (23)
3:1 Лион
11.7% (18)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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