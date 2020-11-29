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Лион
3:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
14' Желтая карточка
Туре Эль Билал
1:0
22' Гол
Экамби Карл Токо
33' Красная карточка
Кассама Морету
2:0
49' Гол
Бруно Моура
62' Желтая карточка
Корне Максвелл
3:0
66' Гол
Дембеле Мусса II
82' Желтая карточка
Дембеле Мусса II
90'+4
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
39
Бруно
Моура
23
Мендес
Тьяго
12
Пакета
Лукас
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
15
Манетси
Маршал
23
Кассама
Морету
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
27
Туре
Эль
Билал
Лион
4-3-3
Реймс
4-4-2

Ход матча

14'
 
Туре Эль Билал
22'
Экамби Карл Токо
(Депай Мемфис)
1:0
33'
 
Кассама Морету
49'
Бруно Моура
(Экамби Карл Токо)
2:0
55'
 
Зенели Арбер
Думбия Мусса
55'
 
Мбюкю Натанаэль
Диа Булайе
61'
Дембеле Мусса II
Кадевере Тино
 
62'
Корне Максвелл
 
66'
Дембеле Мусса II
(Экамби Карл Токо)
3:0
71'
Диоманде Синали
Фильо Марсело
 
71'
Шерки Райан
Депай Мемфис
 
72'
 
Сирхейс Кай
Туре Эль Билал
72'
 
Драмме Муамаду
Кафаро Матьё
72'
Де Шильо Маттиа
Корне Максвелл
 
82'
Дембеле Мусса II
 
82'
Какере Максанс
Бруно Моура
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.42
2. Экамби Карл Токо 5 0.42
3. Кадевере Тино 4 0.33
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.17
5. Дюбуа Лео 1 0.08
6. Бруно Моура 1 0.08
7. Дембеле Мусса II 1 0.08
8. Корне Максвелл 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 8 (3) 0.67
2. Кафаро Матьё 1 0.08
3. Туре Эль Билал 1 0.08
4. Абдельамид Юнис 1 0.08
5. Фас Ваут 1 0.08
6. Кассама Морету 1 0.08
7. Мбюкю Натанаэль 1 0.08
8. Бериша Валон 0 0
9. Кутеса Дерек 0 0
10. Зенели Арбер 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Корне Максвелл 4 0
3. Мендес Тьяго 3 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Кадевере Тино 2 0
8. Ауа Уссем 0 1
9. Бар Мельвен 0 1
10. Депай Мемфис 1 0
11. Де Шильо Маттиа 1 0
12. Андерсен Йоаким 1 0
13. Дюбуа Лео 1 0
14. Пакета Лукас 1 0
15. Какере Максанс 1 0
16. Лукас Жан 1 0
17. Шерки Райан 1 0
18. Диоманде Синали 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Кассама Морету 2 2
3. Манетси Маршал 3 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Туре Эль Билал 2 0
8. Донис Анастасиос 0 1
9. Бериша Валон 1 0
10. Абдельамид Юнис 1 0
11. Райкович Предраг 1 0
12. Кутеса Дерек 1 0
13. Кафаро Матьё 1 0
14. Хорнби Фрэйзер 1 0
15. Конан Гислен 1 0
16. Драмме Муамаду 1 0
17. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 26.32% (5) 10.53% (2)
 Реймс 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако
Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца
Реймс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс
Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк

Последние игры между собой

Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Реймс 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1 Реймс 4:1 Лион Лига 1
Лион 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:4 Лион Лига 1 Лион 2:1 Реймс Лига 1 Реймс 0:2 Лион Лига 1 Лион 3:2 Реймс Кубок лиги Лион 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 8 1 3 30 - 8 25
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
3. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
4. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
5. Монпелье 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
6. Монако 0:0 Заявка 12 6 3 3 20 - 16 21
7. Ланс 0:0 Заявка 11 5 4 2 16 - 15 19
8. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже 0:0 Заявка 12 5 2 5 15 - 21 17
11. Метц 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 9 17
12. Брест 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 23 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 21 9
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Брест 0:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
7. Ланс 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
8. Метц 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним 0:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
5. Монпелье 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
7. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Ним 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Ланс 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако 0:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Метц 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Брест 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Лион 97.4% (150)
X 2.6% (4)
Реймс 0% (0)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 16.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.30 8.20
  1.51 4.29 6.74

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.02 11.00 1.02 6.80 1.10 5.30 1.15 2.12 1.72 4.20 1.22 2.07 1.81 3.05 1.37 2.33 1.60 1.52 2.52 1.25 3.90 1.07 9.50 1.07 10.00 1.01 13.50
13.50 1.00 12.50 1.00 4.55 1.19 3.68 1.28 2.34 1.67 1.78 2.04 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.04 7.70 1.03 8.30
3.47 1.33 2.65 1.51 2.14 1.76 1.88 2.00 2.19 1.71 2.53 1.54 1.88 1.98 1.89 1.97 1.55 2.50 1.10 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.58 2.35 1.60 2.33 1.13 4.70 1.07 8.40
3.76 1.27 2.48 1.54 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.26 1.68 1.85 2.03 1.43 2.93 1.29 3.75 1.40 3.03 1.22 4.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.15 1.70 1.58 2.35 1.35 3.15
4.65 1.19 3.32 1.33 1.83 1.97 1.41 2.91 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Лион 3:0 Реймс

Исход игры
Лион
97.4% (150)
Ничья
2.6% (4)
Реймс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
43.71% (66)
Нет
56.29% (85)
Популярный счёт
2:0 Лион
39.6% (61)
2:1 Лион
28.6% (44)
1:0 Лион
14.9% (23)
3:1 Лион
11.7% (18)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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