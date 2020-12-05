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  2. Матчи
  3. Голландия
Ваалвейк
1:1
Перерыв

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
25' Желтая карточка
Гельми Рой
28' Желтая карточка
Пост Данни
1:0
30' Гол
Штоккерс Финн
1:1
35' Пенальти
Якумакис Георгиос
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
10
Ван
дер
Венне
Рихард
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
7
Нгонж
Сириль
9
Штоккерс
Финн
11
Джон
Ола
16
Ван
Крой
Делано
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
14
Кум
Кристиан
5
Шефер
Штеффен
10
Ван
Крой
Вито
6
Пост
Данни
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
Ваалвейк
4-3-3
ВВВ-Венло
4-4-2

Ход матча

25'
 
Гельми Рой
28'
 
Пост Данни
30'
Штоккерс Финн
(Тахири Анас)
1:0
35'
1:1
Якумакис Георгиос

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 3 0.27
2. Нгонж Сириль 2 0.18
3. Домашкан Виталий 2 0.18
4. Джон Ола 1 0.09
5. Бакари Саид 1 0.09
6. Тахири Анас 0 0
7. Анита Вурнон 0 0
8. Данеелс Леннерд 0 0
9. Мёленстен Мелле 0 0
10. Ольсак Николас 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 10 (3) 0.91
2. Ариас Яфар 3 0.27
3. Линторст Эверт 1 0.09
4. Хуппертс Гуус 1 0.09
5. Ван Крой Вито 1 0.09
6. Джон Джошуа 0 0
7. Кум Кристиан 0 0
8. Torino Hunte 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Со Силла 2 0
2. Ваутерс Луук 0 1
3. Анита Вурнон 1 0
4. Тахири Анас 1 0
5. Домашкан Виталий 1 0
6. Гаари Жюрьен 1 0
7. Бакари Саид 1 0
8. Нгонж Сириль 1 0
9. Азхиль Айман 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 5 0
2. Ван Крой Вито 3 0
3. Гельми Рой 3 0
4. Кум Кристиан 1 1
5. Torino Hunte 2 0
6. Пахоник Тобиас 0 1
7. Янссен Симон 0 1
8. Хуппертс Гуус 1 0
9. Машаш Зинедин 1 0
10. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 0 37.5% (3) 0 25% (2) 0 37.5% (3)
 ВВВ-Венло 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 40% (6)

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк
Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
ВВВ-Венло: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Ваалвейк Первый дивизион
ВВВ-Венло 4:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион Ваалвейк 0:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Ваалвейк 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Ваалвейк Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. ПСВ Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
4. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 21 - 13 17
8. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
10. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
11. Ваалвейк 1:1 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
12. ВВВ-Венло 1:1 Заявка 11 2 4 5 17 - 31 10
13. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
14. Виллем II Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
15. Хераклес Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 10 0 3 7 12 - 27 3
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 12 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Хераклес Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло 1:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк 1:1 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
5. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
6. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк 1:1 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. ВВВ-Венло 1:1 Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
16. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
ВВВ-Венло
2.64
3.56
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.30 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.90 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.56 3.02
  2.64 2.80 3.30

Самый высокий коэффициент на матч «Ваалвейк» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ваалвейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ваалвейк» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 11.50 1.03 2.90 1.38 3.85 1.23 6.20 1.10 2.15 1.70 1.89 1.91 2.15 1.65 1.28 3.45 1.35 3.05 1.08 6.80 1.09 6.50 1.01 12.50
11.75 1.00 10.25 1.02 4.55 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.82 1.99 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 7.00
5.19 1.19 2.76 1.49 5.57 1.16 2.20 1.72 1.93 1.95 2.73 1.49 2.20 1.72 1.91 1.98 1.59 2.44 1.44 2.88 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 2.37 1.59 1.13 5.40 1.20 4.20 1.13 5.40
3.30 1.33 2.24 1.65 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.10 1.40 2.45 1.60 1.85 2.04 1.59 2.46 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.01 1.75 1.50 2.50 1.30 3.30
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
Где смотреть матч Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло онлайн

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