Ваалвейк
1:1
Перерыв
Стадион: Мандемейкерс
ВВВ-Венло
25' Желтая карточкаГельми Рой
28' Желтая карточкаПост Данни
1:0
30' ГолШтоккерс Финн
1:1
35' ПенальтиЯкумакис Георгиос
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
11
Джон
Ола
14
Кум
Кристиан
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
Ход матча
25'
28'
30'
1:0
35'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|3
|0.27
|2.
|Нгонж Сириль
|2
|0.18
|3.
|Домашкан Виталий
|2
|0.18
|4.
|Джон Ола
|1
|0.09
|5.
|Бакари Саид
|1
|0.09
|6.
|Тахири Анас
|0
|0
|7.
|Анита Вурнон
|0
|0
|8.
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|9.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|10.
|Ольсак Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|10 (3)
|0.91
|2.
|Ариас Яфар
|3
|0.27
|3.
|Линторст Эверт
|1
|0.09
|4.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.09
|5.
|Ван Крой Вито
|1
|0.09
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Кум Кристиан
|0
|0
|8.
|Torino Hunte
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Со Силла
|2
|0
|2.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|3.
|Анита Вурнон
|1
|0
|4.
|Тахири Анас
|1
|0
|5.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|6.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|7.
|Бакари Саид
|1
|0
|8.
|Нгонж Сириль
|1
|0
|9.
|Азхиль Айман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|5
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|3
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|0
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Torino Hunte
|2
|0
|6.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|7.
|Янссен Симон
|0
|1
|8.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|9.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|0
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|ВВВ-Венло
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|40% (6)
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк
Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =4 -10ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
ВВВ-Венло: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
ВВВ-Венло 4:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион Ваалвейк 0:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Ваалвейк 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Ваалвейк Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|21 - 13
|17
|8.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|10.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|11.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|12.
|ВВВ-Венло
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 31
|10
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|15.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|12 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Хераклес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|15.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|1:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|ВВВ-Венло
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
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