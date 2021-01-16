Остенде
2:1
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Кортрейк
6' Желтая карточкаХендри Джек
1:0
18' ГолСакала Фэшн
2:0
70' ГолСакала Фэшн
83' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
2:1
90' ПенальтиДерейк Тимоти
90' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
99
Кастро
Брам
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
23
Скуласон
Ари
10
Сакала
Фэшн
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
-
99 Кастро БрамВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
51 Оканси ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
6'
18'
1:0
70'
2:0
83'
90'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|8 (1)
|0.38
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.24
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.14
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.14
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.1
|6.
|Хендри Джек
|2
|0.1
|7.
|Теате Артур
|2
|0.1
|8.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.05
|9.
|Квасина Марко
|1
|0.05
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.05
|11.
|Танье Антон
|1
|0.05
|12.
|Батай Йелле
|0
|0
|13.
|Скуласон Ари
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.38
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.19
|3.
|Девале Жиль
|3
|0.14
|4.
|Селемани Фаиз
|3
|0.14
|5.
|Макаренко Евгений
|2
|0.1
|6.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.1
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.05
|8.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.05
|9.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.05
|10.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.05
|11.
|Моффи Теремас
|1
|0.05
|12.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|14.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|6.
|Теате Артур
|4
|0
|7.
|Скуласон Ари
|3
|0
|8.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|9.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|10.
|Танье Антон
|3
|0
|11.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|12.
|Квасина Марко
|2
|0
|13.
|Хендри Джек
|2
|0
|14.
|Якель Фредерик
|2
|0
|15.
|Капон Брехт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|3.
|Оканси Эрик
|4
|0
|4.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|5.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|6.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|7.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|9.
|Голубович Петар
|2
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|11.
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|12.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|13.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|14.
|Ружо Лукас
|1
|0
|15.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|16.
|Стоянович Йован
|1
|0
|17.
|Якубех Адам
|1
|0
|18.
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|10.34% (3)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|Кортрейк
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +10 =5 -5Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде
Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард
Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк
Последние игры между собой
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|43 - 25
|39
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 25
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|5.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 25
|32
|7.
|Антверпен
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 30
|31
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|41 - 42
|30
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|10.
|Стандард
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|25 - 22
|28
|11.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|27 - 34
|28
|12.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|13.
|Гент
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|29 - 28
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 36
|23
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 42
|20
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|27 - 36
|19
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|21
|4
|6
|11
|16 - 31
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 17
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 21
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Генк
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|5.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|6.
|Антверпен
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 17
|13
|7.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|9.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|11.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|12.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров