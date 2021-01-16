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Остенде
2:1
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
6' Желтая карточка
Хендри Джек
1:0
18' Гол
Сакала Фэшн
2:0
70' Гол
Сакала Фэшн
83' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
2:1
90' Пенальти
Дерейк Тимоти
90' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
90'+6
99
Кастро
Брам
33
Танье
Антон
4
Хендри
Джек
15
Якель
Фредерик
25
Батай
Йелле
26
Вандандриш
Кевин
6
Д'Арпино
Максим
17
Юльсагер
Эндрю
23
Скуласон
Ари
7
Гейе
Махтар
10
Сакала
Фэшн
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
3
Хайнс-Айк
Брендан
76
Дерейк
Тимоти
2
Голубович
Петар
4
Девале
Жиль
25
Макаренко
Евгений
23
Де
Сар
Жюльен
27
Йонкхеере
Михил
17
Гейе
Папе
Хабиб
10
Селемани
Фаиз
Остенде
3-5-2
Кортрейк
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 8 (1) 0.38
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.24
3. Вандандриш Кевин 3 0.14
4. Макгихан Кэмерон 3 0.14
5. Юльсагер Эндрю 2 0.1
6. Хендри Джек 2 0.1
7. Теате Артур 2 0.1
8. Д'Арпино Максим 1 0.05
9. Квасина Марко 1 0.05
10. Д'Хасе Робби 1 0.05
11. Танье Антон 1 0.05
12. Батай Йелле 0 0
13. Скуласон Ари 0 0
14. Матам Тео Ндика 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.38
2. Гейе Папе Хабиб 4 0.19
3. Девале Жиль 3 0.14
4. Селемани Фаиз 3 0.14
5. Макаренко Евгений 2 0.1
6. Йонкхеере Михил 2 0.1
7. Оканси Эрик 1 0.05
8. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.05
9. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.05
10. Сейнсбери Трент 1 0.05
11. Моффи Теремас 1 0.05
12. Д'Эне Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
14. Лепуан Кристоф 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 7 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Сакала Фэшн 4 0
5. Д'Арпино Максим 4 0
6. Теате Артур 4 0
7. Скуласон Ари 3 0
8. Юльсагер Эндрю 3 0
9. Матам Тео Ндика 3 0
10. Танье Антон 3 0
11. Вандандриш Кевин 2 0
12. Квасина Марко 2 0
13. Хендри Джек 2 0
14. Якель Фредерик 2 0
15. Капон Брехт 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Де Сар Жюльен 4 0
3. Оканси Эрик 4 0
4. Селемани Фаиз 2 1
5. Лепуан Кристоф 3 0
6. Сейнсбери Трент 3 0
7. Макаренко Евгений 2 0
8. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
9. Голубович Петар 2 0
10. Номбе Мбойо 2 0
11. Хайнс-Айк Брендан 2 0
12. Дерейк Тимоти 1 0
13. Йонкхеере Михил 1 0
14. Ружо Лукас 1 0
15. Аджагун Абдул 1 0
16. Стоянович Йован 1 0
17. Якубех Адам 1 0
18. Гейе Папе Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 10.34% (3) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5) 17.24% (5) 24.14% (7)
 Кортрейк 18.52% (5) 7.41% (2) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде
Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард
Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк

Последние игры между собой

Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Кортрейк 3:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:2 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 20 13 3 4 40 - 13 42
2. Генк 0:0 Заявка 21 11 6 4 43 - 25 39
3. Шарлеруа Заявка 20 10 3 7 32 - 25 33
4. АХ Лёвен Заявка 20 9 5 6 35 - 31 32
5. Остенде Заявка 21 9 5 7 30 - 26 32
6. Андерлехт Заявка 21 8 8 5 30 - 25 32
7. Антверпен Заявка 20 9 4 7 33 - 30 31
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 20 9 3 8 41 - 42 30
9. Кортрейк Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
10. Стандард Заявка 20 7 7 6 25 - 22 28
11. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 21 8 4 9 27 - 34 28
12. Эйпен Заявка 21 6 9 6 26 - 33 27
13. Гент Заявка 20 8 2 10 29 - 28 26
14. Мехелен Заявка 20 6 5 9 31 - 36 23
15. Сент-Трюйден Заявка 20 5 5 10 24 - 33 20
16. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 21 5 5 11 26 - 42 20
17. Серкль Брюгге Заявка 20 6 1 13 27 - 36 19
18. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 21 4 6 11 16 - 31 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк 0:0 Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 6 2 2 25 - 17 20
5. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
6. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13. Эйпен Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
14. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
15. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
16. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 11 10
17. Серкль Брюгге Заявка 10 3 0 7 17 - 21 9
18. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Генк 0:0 Заявка 11 5 3 3 19 - 14 18
3. Зульте-Варегем 0:0 Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
4. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
5. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
6. Антверпен Заявка 10 4 1 5 16 - 17 13
7. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
9. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
10. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
11. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
12. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Сакала Фэшн бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Хендри Джек получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.21 3.45 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.58 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.30 14.00
  1.26 4.60 20.15

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.24 2.95 1.37 1.97 1.78 1.57 2.31 1.38 2.90 1.14 5.20
10.00 1.01 9.10 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.02 1.88 1.58 2.38 1.36 3.04 1.15 4.90 1.11 5.50 1.02 9.40
8.00 1.05 6.25 1.10 2.48 1.50 1.62 2.20 1.37 2.95 1.74 1.98 1.03 10.00 1.02 11.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 9.00 1.02 9.70 0.00 16.00
2.35 1.62 1.93 1.94 1.47 2.75 1.31 3.55 1.16 5.31 1.41 2.99 2.03 1.83 1.72 2.17 1.55 2.50 1.14 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.99 1.76 1.45 2.65 1.10 6.00
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.50
2.15 1.65 1.37 2.95 1.20 4.20 1.02 11.00 1.02 11.00
2.94 1.41 2.42 1.57 1.90 1.95 1.55 2.49 1.93 1.92 1.58 2.40 1.25 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.85 1.37 1.77 1.99 1.32 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
3.05 1.33
Где смотреть матч Остенде 2:1 Кортрейк онлайн

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