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  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Твенте
0'
0:1
22' Гол
Мениг Квинси
29'
24
Онана
Андре
5
Клейбер
Шон
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
10
Тадич
Душан
23
Траоре
Лассина
11
Промес
Куинси
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
5
Смал
Гийс
6
Брама
Вут
8
Илич
Лука
20
Румерату
Годфрид
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
11
Мениг
Квинси
Аякс
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Мениг Квинси
(Плегесуэло Хулио)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 7 0.64
2. Тадич Душан 7 (3) 0.64
3. Классен Дэви 5 (1) 0.45
4. Лабьяд Закария 4 0.36
5. Антони 4 0.36
6. Промес Куинси 4 (1) 0.36
7. Эккеленкамп Юрген 3 0.27
8. Мартинес Лисандро 2 0.18
9. Хунтелаар Клаас-Ян 2 (1) 0.18
10. Кудус Мохаммед 1 0.09
11. Нерес Давид 1 0.09
12. Блинд Дэйли 1 0.09
13. Броббей Брайан 1 0.09
14. Гравенберх Райан 0 0
15. Тальяфико Николас 0 0
16. Клейбер Шон 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 9 (2) 0.82
2. Черны Вацлав 4 0.36
3. Мениг Квинси 3 0.27
4. Илич Лука 1 0.09
5. Остерволде Джейден 1 0.09
6. Брама Вут 1 0.09
7. Еремеефф Александер 1 0.09
8. Ван Леувен Тейс 1 0.09
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Смал Гийс 0 0
11. Зерруки Рамиз 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Клейбер Шон 1 0
7. Онана Андре 1 0
8. Шуурс Перр 1 0
9. Мартинес Лисандро 1 0
10. Кудус Мохаммед 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Плегесуэло Хулио 3 0
2. Остерволде Джейден 3 0
3. Черны Вацлав 2 0
4. Пири Кик 2 0
5. Зерруки Рамиз 2 0
6. Мениг Квинси 1 0
7. Эбюэхи Тайронн 1 0
8. Лампру Лазарос 1 0
9. Бош Йессе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 9.52% (4) 14.29% (6) 21.43% (9) 11.9% (5) 21.43% (9) 21.43% (9)
 Твенте 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес
Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль
Твенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле
Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Твенте 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Кубок Твенте 3:3 Аякс Эредивизие
Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Аякс Кубок Твенте 2:2 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 11 9 0 2 42 - 6 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. ПСВ Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
4. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
5. Твенте 1:0 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 21 - 13 17
8. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
9. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
10. Ваалвейк Заявка 11 3 3 5 11 - 18 12
11. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
12. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Виллем II 1:3 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
16. Фортуна Ситтард 3:1 Заявка 11 1 3 7 15 - 28 6
17. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 12 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. Аякс 0:1 Заявка 6 5 0 1 20 - 5 15
4. Твенте 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Хераклес Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Виллем II 1:3 Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
13. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
14. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард 3:1 Заявка 6 1 2 3 11 - 15 5
17. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс 0:1 Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте 1:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
6. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
7. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
11. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
12. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II 1:3 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16. Фортуна Ситтард 3:1 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17. Хераклес Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 29'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 28'
    Твенте контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 27'
    Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Черны Вацлав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Игрок команды Аякс сделал подножку сопернику.
  • 25'
    Черны Вацлав из команды Твенте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 25'
    Черны Вацлав нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 61%, Твенте: 39%.
  • 25'
    Промес Куинси из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 25'
    Блинд Дэйли из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    24'
    Румерату Годфрид из команды Твенте играет слишком грубо. Тадич Душан оказался на газоне.
  • 24'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Плегесуэло Хулио сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    ГОЛ! - Мениг Квинси из команды Твенте наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 22'
    Плегесуэло Хулио из команды Твенте делает пас партнеру.
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Плегесуэло Хулио, обводя своих соперников
  • 22'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 21'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Твенте контролирует мяч.
  • 20'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 65%, Твенте: 35%.
  • 19'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 19'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 18'
    Промес Куинси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 18'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 17'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Аякс контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 65%, Твенте: 35%.
  • 15'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Мениг Квинси из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Хорошую попытку сделал Мениг Квинси. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    13'
    Траоре Лассина из команды Аякс играет слишком грубо. Плегесуэло Хулио оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    12'
    Траоре Лассина из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Дроммел Йоэл заработал фол
  • 12'
    Тадич Душан из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
  • 12'
    Промес Куинси из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Румерату Годфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    12'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 11'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, Твенте: 40%.
  • 10'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 9'
    Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Аякс контролирует мяч.
  • 8'
    Твенте контролирует мяч.
  • 8'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    Аякс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, Твенте: 43%.
  • 5'
    Мениг Квинси из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Илич Лука из команды Твенте делает пас партнеру.
  • 5'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 4'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 3'
    Промес Куинси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 3'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Твенте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Твенте
1.29
8.20
9.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.60 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.00 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 8.20 14.00
  1.29 5.56 9.66

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.25 1.10 7.40 1.07 2.95 1.37 3.15 1.33 1.80 1.95 2.03 1.78 1.82 1.98 1.33 3.15 1.30 3.30 1.13 5.40 1.11 6.00 1.03 10.00 1.02 10.50
7.90 1.04 7.30 1.07 3.78 1.25 3.15 1.36 2.26 1.71 1.80 2.01 1.53 2.44 1.28 3.36 1.21 3.84 1.08 6.05
2.59 1.52 2.33 1.63 2.07 1.79 1.83 2.03 1.68 2.25 1.52 2.59 1.36 3.19 1.68 2.25 1.55 2.50 1.43 2.91 1.23 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.30 3.30 1.29 1.50 2.48 1.51 2.46 1.11 5.80
5.30 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.52 2.53 1.32 3.38
2.73 1.46 2.24 1.67 1.75 2.12 1.47 2.71 1.34 3.29 1.21 4.46 1.50 2.61 1.38 3.08 1.30 3.55
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.65 1.44 2.00 1.75 1.55 2.33
6.05 1.13 2.68 1.47 2.00 1.81 1.57 2.40 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.85 1.38
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