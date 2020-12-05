Аякс
1:2
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Твенте
0:1
22' ГолМениг Квинси
1:1
59' ПенальтиТадич Душан
83' Желтая карточкаГравенберх Райан
1:2
84' ГолМениг Квинси
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
0:1
59'
1:1
83'
84'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
11 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|8 (4)
|0.73
|2.
|Траоре Лассина
|7
|0.64
|3.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.45
|4.
|Лабьяд Закария
|4
|0.36
|5.
|Антони
|4
|0.36
|6.
|Промес Куинси
|4 (1)
|0.36
|7.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.27
|8.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.18
|9.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2 (1)
|0.18
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.09
|11.
|Нерес Давид
|1
|0.09
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.09
|13.
|Броббей Брайан
|1
|0.09
|14.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|15.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|16.
|Клейбер Шон
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|9 (2)
|0.82
|2.
|Мениг Квинси
|5
|0.45
|3.
|Черны Вацлав
|4
|0.36
|4.
|Брама Вут
|1
|0.09
|5.
|Илич Лука
|1
|0.09
|6.
|Остерволде Джейден
|1
|0.09
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.09
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.09
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
|11.
|Смал Гийс
|0
|0
|12.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Клейбер Шон
|1
|0
|7.
|Онана Андре
|1
|0
|8.
|Шуурс Перр
|1
|0
|9.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Плегесуэло Хулио
|3
|0
|2.
|Остерволде Джейден
|3
|0
|3.
|Черны Вацлав
|2
|0
|4.
|Пири Кик
|2
|0
|5.
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|6.
|Мениг Квинси
|1
|0
|7.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|8.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|9.
|Бош Йессе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|9.3% (4)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|Твенте
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес
Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль
Твенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Твенте 0:2 Ваалвейк Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле
Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Аякс Эредивизие Твенте 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Твенте Эредивизие Аякс 1:2 Твенте Суперкубок Аякс 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Аякс Кубок Твенте 2:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|43 - 7
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|5.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|21 - 13
|17
|8.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|12.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|14.
|Хераклес
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 29
|6
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|12 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Хераклес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|6.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Твенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Твенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Твенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров