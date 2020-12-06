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  2. Матчи
  3. Голландия
Херенвен
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
ПСВ
0'
13' Желтая карточка
Росарио Пабло
0:1
28' Гол
Гётце Марио
38'
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
25
Бохневич
Павел
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
15
Девале
Сибен
20
Верман
Йоэй
8
Беньямин
Нюгрен
9
Верман
Хенк
11
Ван
Берген
Митчелл
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
10
Ихаттарен
Мохаммед
Херенвен
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Ход матча

13'
 
Росарио Пабло
28'
0:1
Гётце Марио
(Гакпо Коди)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 8 0.73
2. Верман Йоэй 3 (2) 0.27
3. Беньямин Нюгрен 2 0.18
4. Конголо Родни 1 0.09
5. Майер Батиста 1 0.09
6. Ван Хеке Ян-Поль 1 0.09
7. Вауденберг Лукас 1 0.09
8. Бохневич Павел 1 0.09
9. Ван дер Хейде Арьен 0 0
10. Дрешевич Ибрахим 0 0
11. Ван Берген Митчелл 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 6 0.55
2. Мадуэке Нони 4 0.36
3. Гакпо Коди 3 0.27
4. Макс Филипп 2 (1) 0.18
5. Гётце Марио 2 0.18
6. Захави Эран 1 (1) 0.09
7. Томас Райян 1 0.09
8. Боскальи Оливье 1 0.09
9. Ромеро Максимильяно 1 0.09
10. Дюмфрис Дензел 0 0
11. Росарио Пабло 0 0
12. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Ван Хеке Ян-Поль 3 0
2. Девале Сибен 1 1
3. Смит Рейн 1 1
4. Верман Хенк 2 0
5. Конголо Родни 2 0
6. Флоранюс Шерел 2 0
7. Малдер Эрвин 1 0
8. Вауденберг Лукас 1 0
9. Ван дер Хейде Арьен 1 0
10. Майер Батиста 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 4 0
2. Тезе Джордан 2 0
3. Брума Арминду 1 0
4. Макс Филипп 1 0
5. Сангаре Ибрахим 1 0
6. Гакпо Коди 1 0
7. Ледесма Ричард 1 0
8. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 16.67% (3) 38.89% (7) 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 0
 ПСВ 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 0 33.33% (7)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен
Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ
ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
ПСВ 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Херенвен Эредивизие ПСВ 2:2 Херенвен Эредивизие
Херенвен 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПСВ Эредивизие Херенвен 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Кубок ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 0 2 43 - 7 27
2. ПСВ 1:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 6 26
3. Витесс Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6. Гронинген Заявка 11 6 2 3 13 - 12 20
7. Херенвен 0:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. Ваалвейк Заявка 11 3 3 5 11 - 18 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
13. Хераклес Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
14. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
15. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
16. Фортуна Ситтард Заявка 11 1 3 7 15 - 29 6
17. АДО Ден Хааг Заявка 11 1 3 7 10 - 28 6
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 12 - 29 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. Аякс Заявка 6 5 0 1 21 - 6 15
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Херенвен 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. ПСВ 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
8. Херенвен 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
11. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
12. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 5 - 18 4
15. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
16. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
ПСВ
5.60
7.46
1.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 3.85 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 6.30 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.60 1.53
  6.01 4.15 1.58

Самый высокий коэффициент на матч «Херенвен» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Херенвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Херенвен» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 13.00 1.01 7.77 1.05 4.30 1.19 2.75 1.42 2.12 1.72 2.02 1.79 1.78 2.01 1.58 2.62 1.35 3.15 1.23 3.75 1.11 6.10 1.09 8.50 1.02 12.00 1.01 12.00
12.75 1.00 14.00 1.00 5.30 1.14 4.45 1.21 2.64 1.54 2.03 1.79 1.63 2.22 1.33 3.10 1.23 3.64 1.09 5.95 1.07 6.55
4.00 1.26 3.07 1.40 2.37 1.62 2.03 1.85 1.79 2.09 1.56 2.51 1.83 2.08 1.37 3.22 1.50 2.74 1.25 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.41 1.51 1.44 2.20 1.23 3.90 1.08 7.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.55 1.55 2.09 1.80 1.62 2.39 1.40 3.06 1.63 2.37 1.44 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.11 1.68 1.58 2.31 1.33 3.00
5.40 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Херенвен 0:1 ПСВ онлайн

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