Херенвен
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Абе Ленстра
ПСВ
13' Желтая карточкаРосарио Пабло
0:1
28' ГолГётце Марио
15
Девале
Сибен
20
Верман
Йоэй
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Девале СибенПолузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
28'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|8
|0.73
|2.
|Верман Йоэй
|3 (2)
|0.27
|3.
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.18
|4.
|Конголо Родни
|1
|0.09
|5.
|Майер Батиста
|1
|0.09
|6.
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0.09
|7.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.09
|8.
|Бохневич Павел
|1
|0.09
|9.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|10.
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|11.
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|6
|0.55
|2.
|Мадуэке Нони
|4
|0.36
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.27
|4.
|Макс Филипп
|2 (1)
|0.18
|5.
|Гётце Марио
|2
|0.18
|6.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.09
|7.
|Томас Райян
|1
|0.09
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.09
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.09
|10.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|11.
|Росарио Пабло
|0
|0
|12.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Хеке Ян-Поль
|3
|0
|2.
|Девале Сибен
|1
|1
|3.
|Смит Рейн
|1
|1
|4.
|Верман Хенк
|2
|0
|5.
|Конголо Родни
|2
|0
|6.
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|7.
|Малдер Эрвин
|1
|0
|8.
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|9.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|10.
|Майер Батиста
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|4
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|6.
|Гакпо Коди
|1
|0
|7.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|8.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Херенвен
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|ПСВ
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|0
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =4 -9АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен
Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Херенвен 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПСВ Эредивизие Херенвен 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Кубок ПСВ 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|43 - 7
|27
|2.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 11
|23
|5.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 12
|20
|7.
|Херенвен
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 15
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 14
|12
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|13.
|Хераклес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|15.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 29
|6
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 28
|6
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|12 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Херенвен
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|8.
|Херенвен
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|15.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|16.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
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