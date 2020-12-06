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  2. Матчи
  3. Франция
Анже
2:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
10' Гол
Фюльжини Анжело
21' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
40' Желтая карточка
Буфаль Софьян
45' Желтая карточка
Баокен Стефан
2:0
90' Гол
Капелле Пьеррик
90'+8
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
10
Фюльжини
Анжело
13
Буфаль
Софьян
19
Баокен
Стефан
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Чалоба
Трево
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
29
Амель
Пьер-Ив
19
Висса
Йоан
Анже
4-2-3-1
Лорьян
4-3-3

Ход матча

10'
Фюльжини Анжело
1:0
21'
Амаду Ибрагим
 
40'
Буфаль Софьян
 
45'
Баокен Стефан
 
55'
Кабо Джимми
Буфаль Софьян
 
58'
Кулибали Лассана
Амаду Ибрагим
 
70'
 
Буасгар Кентен
Висса Йоан
76'
 
Ле Фе Энцо
Лемуан Фабьен
76'
 
Моффи Теремас
Амель Пьер-Ив
83'
Капелле Пьеррик
Фюльжини Анжело
 
83'
Эль-Мелали Фарид
Лаж Матиас
 
84'
Дьони Луа
Баокен Стефан
 
84'
 
Грбич Адриан
Абергель Лоран
90'
Капелле Пьеррик
(Кабо Джимми)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 12
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.38
2. Траоре Исмаэль 3 0.23
3. Фюльжини Анжело 3 0.23
4. Капелле Пьеррик 2 0.15
5. Лаж Матиас 2 0.15
6. Кабо Джимми 1 0.08
7. Тиуб Сада 1 0.08
8. Дьони Луа 1 (1) 0.08
9. Буфаль Софьян 1 0.08
10. Мангани Томас 1 (1) 0.08
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.31
2. Амель Пьер-Ив 3 0.23
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.15
4. Монкондю Томас 1 0.08
5. Моффи Теремас 1 0.08
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Баокен Стефан 4 0
3. Мангани Томас 3 0
4. Думбия Сулейман 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Траоре Исмаэль 2 0
7. Манко Венсан 2 0
8. Амаду Ибрагим 2 0
9. Фюльжини Анжело 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Кабо Джимми 1 0
13. Буфаль Софьян 1 0
14. Сантамария Батист 1 0
15. Бернардони Поль 1 0
16. Эбосс Энсо 1 0
17. Чо Мохамед-Али 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 3 0
2. Буасгар Кентен 3 0
3. Амель Пьер-Ив 3 0
4. Ле Фе Энцо 3 0
5. Лемуан Фабьен 2 0
6. Абергель Лоран 2 0
7. Висса Йоан 2 0
8. Мендес Убулан 2 0
9. Морель Жереми 1 0
10. Нарди Поль 1 0
11. Гравильон Эндрю 1 0
12. Диарра Стефан 1 0
13. Уоджа Франклин 1 0
14. Лорьенте Арман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 10% (2) 30% (6) 5% (1) 25% (5) 0 30% (6)
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже
Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян
Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно

Последние игры между собой

Анже: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Лорьян 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:3 Лорьян Товарищеские матчи Анже 0:2 Лорьян Кубок Лорьян 1:1 Анже Лига 1
Анже 2:2 Лорьян Лига 1 Анже 5:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Лорьян Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Ницца 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Анже 78.8% (119)
X 18.5% (28)
Лорьян 2.6% (4)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.90 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.75 4.50
  1.28 4.70 19.69

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.10 1.07 1.65 2.22 2.70 1.53 2.11 1.78 1.08 7.77 1.47 2.80 1.06 8.80 1.14 6.10 1.03 12.00 1.01 12.00 1.04 15.00 0.00 19.50
10.75 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.90 2.00 1.47 2.72 1.32 3.45 1.13 6.15 1.10 7.00 1.03 13.25
1.64 2.35 1.38 3.18 1.12 6.66 1.40 3.09 1.29 3.78 1.41 3.04 1.37 3.24 1.58 2.47 1.15 5.81 1.14 6.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
1.85 1.95 1.35 3.15 1.12 6.40 1.02 13.00 1.01 15.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
2.93 1.43 2.40 1.61 1.88 2.00 1.54 2.56 1.23 4.33 1.12 6.84 1.21 4.63 1.15 5.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.68 2.11 1.28 3.70
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Анже 2:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Анже 2:0 Лорьян

Исход игры
Анже
78.8% (119)
Ничья
18.5% (28)
Лорьян
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
34% (51)
Меньше
66% (99)
Обе команды забьют
Да
49.33% (74)
Нет
50.67% (76)
Популярный счёт
1:0 Анже
35.1% (53)
2:1 Анже
28.5% (43)
1:1 Ничья
15.9% (24)
2:0 Анже
10.6% (16)
3:1 Анже
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Лорьян
2% (3)
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