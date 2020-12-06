Анже
2:0
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Лорьян
1:0
10' ГолФюльжини Анжело
21' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
40' Желтая карточкаБуфаль Софьян
45' Желтая карточкаБаокен Стефан
2:0
90' ГолКапелле Пьеррик
24
Томас
Ромен
29
Манко
Венсан
27
Лаж
Матиас
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
21'
40'
45'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.38
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.23
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.23
|4.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.15
|5.
|Лаж Матиас
|2
|0.15
|6.
|Кабо Джимми
|1
|0.08
|7.
|Тиуб Сада
|1
|0.08
|8.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.08
|9.
|Буфаль Софьян
|1
|0.08
|10.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.08
|11.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|12.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.31
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.23
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.15
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.08
|5.
|Моффи Теремас
|1
|0.08
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|3
|1
|2.
|Баокен Стефан
|4
|0
|3.
|Мангани Томас
|3
|0
|4.
|Думбия Сулейман
|3
|0
|5.
|Павлович Матео
|2
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|7.
|Манко Венсан
|2
|0
|8.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|9.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Кабо Джимми
|1
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|14.
|Сантамария Батист
|1
|0
|15.
|Бернардони Поль
|1
|0
|16.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|17.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|3
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|3.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|5.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0
|7.
|Висса Йоан
|2
|0
|8.
|Мендес Убулан
|2
|0
|9.
|Морель Жереми
|1
|0
|10.
|Нарди Поль
|1
|0
|11.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|12.
|Диарра Стефан
|1
|0
|13.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|14.
|Лорьенте Арман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|10% (2)
|30% (6)
|5% (1)
|25% (5)
|0
|30% (6)
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян
Последние игры между собой
Анже: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Анже 2:0 Лорьян
Исход игры
Анже
78.8% (119)
Ничья
18.5% (28)
Лорьян
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
34% (51)
Меньше
66% (99)
Обе команды забьют
Да
49.33% (74)
Нет
50.67% (76)
Популярный счёт
1:0 Анже
35.1% (53)
2:1 Анже
28.5% (43)
1:1 Ничья
15.9% (24)
2:0 Анже
10.6% (16)
3:1 Анже
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Лорьян
2% (3)
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