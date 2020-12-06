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Лилль
 
Позже

Стадион:
Монако
16
Меньян
Майк
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
11
Желсон
Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Лилль
4-4-2
Монако
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.5
2. Бамба Джонатан 4 0.33
3. Язиджи Юсуф 3 0.25
4. Араужо Луис 3 0.25
5. Иконе Жонатан 2 0.17
6. Дэвид Джонатан 1 0.08
7. Саншеш Ренату 1 0.08
8. Челик Зеки 1 0.08
9. Шека 0 0
10. Брадарич Домагой 0 0
11. Лихаджи Исаак 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.5
2. Фолланд Кевин 5 0.42
3. Диоп Софьян 3 0.25
4. Желсон Мартиньш 2 0.17
5. Дисаси Аксель 2 0.17
6. Бадиашиле Бенуа 2 0.17
7. Агилар Рубен 1 0.08
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.08
9. Геббельс Виллем 1 0.08
10. Головин Александр 0 0
11. Оньекуру Генри 0 0
12. Балло-Туре Фоде 0 0
13. Чуамени Орельен 0 0
14. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Брадарич Домагой 3 0
5. Мандава Рейнилду 1 1
6. Андре Бенжамин 2 0
7. Араужо Луис 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Ботман Свен 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Фофана Юссуф 3 1
3. Дисаси Аксель 2 1
4. Агилар Рубен 3 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Диоп Софьян 2 0
10. Матсима Крислен 2 0
11. Сидибе Джибриль 1 0
12. Фолланд Кевин 1 0
13. Балло-Туре Фоде 1 0
14. Пеллегри Пьетро 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.76% (1) 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Монако 8.7% (2) 26.09% (6) 13.04% (3) 26.09% (6) 17.39% (4) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян
Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль
Монако Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо
Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Лилль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монако 5:1 Лилль Лига 1 Монако 0:3 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1
Монако 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
3. Монако Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
4. Лилль Заявка 12 6 5 1 22 - 8 23
5. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
8. Анже Заявка 12 6 1 5 18 - 22 19
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Брест Заявка 12 6 0 6 21 - 23 18
11. Ницца Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
12. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
13. Бордо Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 12 - 20 11
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Реймс Заявка 12 2 3 7 16 - 22 9
18. Лорьян Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 12 1 4 7 8 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
11. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Брест Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
16. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 142
    Лилль 46.5% (66)
    X 40.1% (57)
    Монако 13.4% (19)
    Все прогнозы
    1.75 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Монако
    2.60
    3.60
    2.93
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.45 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.50 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.60 2.92
      2.51 3.54 2.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.70 1.04 3.95 1.25 3.15 1.36 2.11 1.78 1.88 1.98 1.64 2.31 1.41 2.90 1.19 4.60 1.14 5.10 1.04 9.50 1.03 9.70 0.00 16.00
    12.75 1.00 10.75 1.01 3.98 1.22 3.10 1.37 2.15 1.84 1.59 2.36 1.37 2.99 1.16 4.70 1.11 5.35 1.02 9.30 1.01 10.25
    4.30 1.25 2.52 1.58 2.12 1.79 1.89 2.02 1.65 2.38 1.51 2.71 1.42 3.03 1.15 6.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.75 1.47 2.65 1.17 5.20
    3.68 1.28 2.31 1.61 1.50 2.59 1.18 4.95 1.12 6.30
    3.31 1.37 2.73 1.51 2.14 1.79 1.69 2.29 1.49 2.79
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.36 1.80 1.94 1.35 3.00
    4.25 1.22 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.40
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    Прогнозы на матч Лилль - Монако

    Исход игры
    Лилль
    46.5% (66)
    Ничья
    40.1% (57)
    Монако
    13.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.14% (73)
    Меньше
    47.86% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    87.14% (122)
    Нет
    12.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    34.5% (49)
    1:1 Ничья
    34.5% (49)
    1:2 Монако
    9.9% (14)
    1:0 Лилль
    7.7% (11)
    2:2 Ничья
    5.6% (8)
    0:2 Монако
    2.1% (3)
    0:1 Монако
    1.4% (2)
    2:0 Лилль
    1.4% (2)
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