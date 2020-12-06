Лилль
Позже
Стадион: Пьер Моруа
Монако
16
Меньян
Майк
17
Йилмаз
Бурак
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|6 (2)
|0.5
|2.
|Бамба Джонатан
|4
|0.33
|3.
|Язиджи Юсуф
|3
|0.25
|4.
|Араужо Луис
|3
|0.25
|5.
|Иконе Жонатан
|2
|0.17
|6.
|Дэвид Джонатан
|1
|0.08
|7.
|Саншеш Ренату
|1
|0.08
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.08
|9.
|Шека
|0
|0
|10.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|11.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.5
|2.
|Фолланд Кевин
|5
|0.42
|3.
|Диоп Софьян
|3
|0.25
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.17
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.17
|6.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.17
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.08
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.08
|9.
|Геббельс Виллем
|1
|0.08
|10.
|Головин Александр
|0
|0
|11.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|12.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|13.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|14.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Фонте Жозе
|3
|0
|3.
|Челик Зеки
|3
|0
|4.
|Брадарич Домагой
|3
|0
|5.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|6.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|7.
|Араужо Луис
|2
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Шека
|1
|0
|12.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|13.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Фофана Юссуф
|3
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|4.
|Агилар Рубен
|3
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Диоп Софьян
|2
|0
|10.
|Матсима Крислен
|2
|0
|11.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|12.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Монако
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан Лилль 4:0 Лорьян
Монако Последние 20 матчей: +11 =4 -5Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо
Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Лилль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монако: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монако 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Лилль Лига 1 Монако 2:1 Лилль Кубок Лилль 1:4 Монако Лига 1 Лилль 4:1 Монако Лига 1 Монако 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Монако 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1 Лилль 4:0 Монако Лига 1 Монако 0:4 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|4.
|Лилль
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 8
|23
|5.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|8.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 22
|19
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Брест
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|21 - 23
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|12.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|13.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 20
|11
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 22
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 22
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль - Монако
Исход игры
Лилль
46.5% (66)
Ничья
40.1% (57)
Монако
13.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
87.14% (122)
Нет
12.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Лилль
34.5% (49)
1:1 Ничья
34.5% (49)
1:2 Монако
9.9% (14)
1:0 Лилль
7.7% (11)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:2 Монако
2.1% (3)
0:1 Монако
1.4% (2)
2:0 Лилль
1.4% (2)
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