Нант
0:4
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Страсбург
0:1
16' ПенальтиЛьенар Димитри
32' Желтая карточкаЛьенар Димитри
0:2
34' ГолДиалло Хабиб
62' Желтая карточкаЛала Кенни
64' Желтая карточкаАбейд Мехди
67' Желтая карточкаЛуза Имран
77' Желтая карточкаКоршья Себастьен
0:3
78' ПенальтиАжорк Людовик
0:4
83' ГолЗохи Кевин
32
Бамба
Кадер
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
21
Шахири
Мехди
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
0:1
32'
34'
0:2
62'
64'
67'
77'
78'
0:3
83'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|4
|0.31
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.15
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.15
|4.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.15
|5.
|Саймон Мозес
|1
|0.08
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.08
|7.
|Эмон Рено
|1
|0.08
|8.
|Жиротто Андрей
|1
|0.08
|9.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|11.
|Коко Маркус
|0
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|5 (3)
|0.38
|2.
|Диалло Хабиб
|4 (1)
|0.31
|3.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.15
|4.
|Шахири Мехди
|2
|0.15
|5.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.08
|6.
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|7.
|Томассон Адриен
|1
|0.08
|8.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.08
|9.
|Зохи Кевин
|1
|0.08
|10.
|Каси Антони
|0
|0
|11.
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|3
|1
|2.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|3.
|Луза Имран
|2
|1
|4.
|Паллуа Николя
|3
|0
|5.
|Абейд Мехди
|3
|0
|6.
|Блас Людовик
|2
|0
|7.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|8.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|9.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|10.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|11.
|Коко Маркус
|1
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|13.
|Лафон Альбан
|1
|0
|14.
|Траоре Шарль
|1
|0
|15.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|16.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|17.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|3
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Коне Ламин
|1
|0
|6.
|Кароль Лионель
|1
|0
|7.
|Прчич Саньин
|1
|0
|8.
|Лала Кенни
|1
|0
|9.
|Томассон Адриен
|1
|0
|10.
|Льенар Димитри
|1
|0
|11.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|12.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|13.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|14.
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|0
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|Страсбург
|0
|38.89% (7)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург
Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 0:4 Страсбург
Исход игры
Нант
76.2% (115)
Ничья
18.5% (28)
Страсбург
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (62)
Меньше
58.67% (88)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Нант
37.1% (56)
1:0 Нант
29.8% (45)
1:1 Ничья
17.2% (26)
2:0 Нант
7.3% (11)
0:1 Страсбург
2% (3)
0:2 Страсбург
1.3% (2)
1:2 Страсбург
1.3% (2)
3:1 Нант
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!