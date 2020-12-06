  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Нант
0:4
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
16' Пенальти
Льенар Димитри
32' Желтая карточка
Льенар Димитри
0:2
34' Гол
Диалло Хабиб
62' Желтая карточка
Лала Кенни
64' Желтая карточка
Абейд Мехди
67' Желтая карточка
Луза Имран
77' Желтая карточка
Коршья Себастьен
0:3
78' Пенальти
Ажорк Людовик
0:4
83' Гол
Зохи Кевин
90'+3
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
32
Бамба
Кадер
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
11
Льенар
Димитри
27
Сиссоко
Ибраима
21
Шахири
Мехди
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
28
Диалло
Хабиб
Нант
4-4-2
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

16'
0:1
Льенар Димитри
32'
 
Льенар Димитри
34'
0:2
Диалло Хабиб
61'
Луза Имран
Туре Абдулайе
 
62'
 
Лала Кенни
64'
Абейд Мехди
 
67'
Луза Имран
 
74'
Коко Маркус
Бамба Кадер
 
75'
 
Зохи Кевин
Шахири Мехди
77'
Коршья Себастьен
 
78'
0:3
Ажорк Людовик
82'
Ндилю Бридж
Саймон Мозес
 
82'
Чиривелла Педро
Абейд Мехди
 
83'
0:4
Зохи Кевин
(Ажорк Людовик)
84'
 
Аанеба Исмаэль
Диалло Хабиб
84'
 
Прчич Саньин
Льенар Димитри
88'
 
Кароль Лионель
Каси Антони
88'
 
Сиби Маам
Томассон Адриен

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 4 0.31
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.15
3. Бамба Кадер 2 0.15
4. Луза Имран 2 (2) 0.15
5. Саймон Мозес 1 0.08
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.08
7. Эмон Рено 1 0.08
8. Жиротто Андрей 1 0.08
9. Аппиа Деннис 0 0
10. Коршья Себастьен 0 0
11. Коко Маркус 0 0
12. Чиривелла Педро 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 5 (3) 0.38
2. Диалло Хабиб 4 (1) 0.31
3. Лала Кенни 2 (2) 0.15
4. Шахири Мехди 2 0.15
5. Льенар Димитри 1 (1) 0.08
6. Митрович Стефан 1 0.08
7. Томассон Адриен 1 0.08
8. Аолу Жан-Эде 1 0.08
9. Зохи Кевин 1 0.08
10. Каси Антони 0 0
11. Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 3 1
2. Жиротто Андрей 2 1
3. Луза Имран 2 1
4. Паллуа Николя 3 0
5. Абейд Мехди 3 0
6. Блас Людовик 2 0
7. Аппиа Деннис 1 0
8. Коршья Себастьен 1 0
9. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
10. Туре Абдулайе 1 0
11. Коко Маркус 1 0
12. Чиривелла Педро 1 0
13. Лафон Альбан 1 0
14. Траоре Шарль 1 0
15. Коло-Муани Рандаль 1 0
16. Ндилю Бридж 1 0
17. Бамба Кадер 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Аолу Жан-Эде 3 0
3. Ажорк Людовик 3 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Коне Ламин 1 0
6. Кароль Лионель 1 0
7. Прчич Саньин 1 0
8. Лала Кенни 1 0
9. Томассон Адриен 1 0
10. Льенар Димитри 1 0
11. Диалло Хабиб 1 0
12. Сиссоко Ибраима 1 0
13. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
14. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 7.14% (1) 28.57% (4) 7.14% (1) 0 21.43% (3) 35.71% (5)
 Страсбург 0 38.89% (7) 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант
Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург
Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Нант 0:1 Страсбург Кубок лиги Страсбург 2:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:3 Нант Лига 1
Нант 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Нант Лига 1 Страсбург 1:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Ницца 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Нант 76.2% (115)
X 18.5% (28)
Страсбург 5.3% (8)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 11.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.52 3.28
  23.66 8.94 1.13

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.80 1.06 6.80 1.10 2.70 1.50 2.17 1.74 2.63 1.48 1.44 2.70 1.65 2.22 1.14 5.80 1.05 9.50 1.02 11.00 1.03 8.80 0.00 18.50
10.00 1.05 8.60 1.07 3.36 1.33 2.57 1.52 1.86 2.05 1.44 2.82 1.31 3.52 1.13 6.25 1.10 7.10 1.02 14.00
7.82 1.10 2.65 1.53 2.12 1.79 2.44 1.59 2.01 1.87 1.55 2.53 1.37 3.23 1.48 2.76 1.27 3.89 1.39 3.11 1.25 4.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.83 1.97 1.90 1.90 1.12 6.20 1.35 3.15 1.02 13.00
2.91 1.41 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.60
2.84 1.45 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.66 1.84 2.04 1.53 2.61 1.22 4.56 1.22 4.54 1.11 7.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
4.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Нант 0:4 Страсбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Нант 0:4 Страсбург

Исход игры
Нант
76.2% (115)
Ничья
18.5% (28)
Страсбург
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (62)
Меньше
58.67% (88)
Обе команды забьют
Да
58% (87)
Нет
42% (63)
Популярный счёт
2:1 Нант
37.1% (56)
1:0 Нант
29.8% (45)
1:1 Ничья
17.2% (26)
2:0 Нант
7.3% (11)
0:1 Страсбург
2% (3)
0:2 Страсбург
1.3% (2)
1:2 Страсбург
1.3% (2)
3:1 Нант
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный