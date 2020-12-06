Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

[team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Дижон

44' Удар от ворот произведет Дижон

44' Музинга Нгонда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отличные скиллы показывает Эбимбе Эрик , обводя своих соперников

41' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Дижон

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Дижон

35' Боэ Саша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Удар от ворот произведет Дижон

34' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

31' Удар от ворот произведет Дижон

31' Отличный пас сделал Хазри Вахби из команды Сент-Этьен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Мулен Жесси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Расьоппи Антони взял и забрал мяч на выходе

24' Матч возобновлен

24' Ндонг Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Мукуди Ароль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Дижон имеет хороший шанс забить.

19' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

19' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Дижон

15' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

12' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Музинга Нгонда предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

9' Эбимбе Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Отличный пас сделал Камара Махди из команды Сент-Этьен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Дижон начинает с центра поля