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  3. Франция
Дижон
0:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
22' Желтая карточка
Мукуди Ароль
90'+5
1
Расьоппи
Антони
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
28
Юссуф
Зейду
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
Дижон
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

22'
 
Мукуди Ароль
63'
 
Будебуз Ряд
Хазри Вахби
63'
Саммаритано Фредерик
Шуиар Мунир
 
79'
Добре Михай
Эбимбе Эрик
 
79'
 
Норден Арно
Амума Ромен
90'
Конате Мусса
Бальде Мама
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 4 0.31
2. Манга Экеле 1 0.08
3. Шедлер Орельен 1 0.08
4. Эбимбе Эрик 1 0.08
5. Музинга Нгонда 1 0.08
6. Целина Берсант 0 0
7. Шуиар Мунир 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.23
2. Аушиш Адиль 2 0.15
3. Камара Махди 2 0.15
4. Буанга Денис 2 (1) 0.15
5. Масон Иван 1 0.08
6. Хазри Вахби 1 (1) 0.08
7. Норден Арно 0 0
8. Мукуди Ароль 0 0
9. Неу Иван 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шафик Фуад 3 0
2. Шейх Пап 3 0
3. Панзо Джонатан 3 0
4. Саммаритано Фредерик 2 0
5. Конате Мусса 2 0
6. Альягбе Сатурнин 2 0
7. Ндонг Ибраим 2 0
8. Шуиар Мунир 2 0
9. Эбимбе Эрик 2 0
10. Ассале Рожер 0 1
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Боэ Саша 1 0
14. Нуншиль Ахмад 1 0
15. Музинга Нгонда 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 5 0
2. Колодзейчак Тимоти 1 1
3. Хазри Вахби 1 1
4. Амума Ромен 2 0
5. Мукуди Ароль 2 0
6. Муэффек Аймен 2 0
7. Масон Иван 2 0
8. Гурна-Дуат Лукас 2 0
9. Дебюши Матьё 1 0
10. Трауко Мигель 1 0
11. Буанга Денис 1 0
12. Рецос Панайотис 1 0
13. Юссуф Зейду 1 0
14. Камара Махди 1 0
15. Аушиш Адиль 1 0
16. Фофана Уэсли 1 0
17. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0
 Сент-Этьен 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян
ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:6 Дижон Кубок Сент-Этьен 3:0 Дижон Лига 1
Сент-Этьен 2:2 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Ницца 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Дижон 19.9% (30)
X 40.4% (61)
Сент-Этьен 39.7% (60)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 1.57 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.72 2.06
  7.09 1.50 4.29

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.68 2.18 9.10 1.04 1.10 6.80 3.00 1.39 2.21 1.71 1.08 7.77 1.81 2.06 1.59 2.46 1.04 10.00 1.18 5.60 1.02 13.00 1.04 9.70 1.03 10.00 0.00 17.00
10.75 1.04 10.25 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.05 1.86 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 5.00 1.14 5.75 1.05 10.75
1.59 2.44 1.36 3.29 1.75 2.16 1.49 2.73 1.76 2.14 1.55 2.56 1.52 2.63 1.74 2.17 1.33 3.49 1.79 2.12 1.56 2.55 1.19 4.94 1.14 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 1.98 1.84 1.03 12.00 1.14 5.90 1.03 12.00
3.10 1.37 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
1.26 4.01 1.14 6.24 1.26 4.00 1.57 2.48 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.25 1.37
Где смотреть матч Дижон 0:0 Сент-Этьен онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Дижон
19.9% (30)
Ничья
40.4% (61)
Сент-Этьен
39.7% (60)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (52)
1:2 Сент-Этьен
23.2% (35)
0:1 Сент-Этьен
13.2% (20)
2:1 Дижон
9.3% (14)
1:0 Дижон
7.9% (12)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Сент-Этьен
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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