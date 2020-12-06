Дижон
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Сент-Этьен
22' Желтая карточкаМукуди Ароль
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|4
|0.31
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.08
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.08
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.08
|5.
|Музинга Нгонда
|1
|0.08
|6.
|Целина Берсант
|0
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.23
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.15
|3.
|Камара Махди
|2
|0.15
|4.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.15
|5.
|Масон Иван
|1
|0.08
|6.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.08
|7.
|Норден Арно
|0
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|0
|0
|9.
|Неу Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шафик Фуад
|3
|0
|2.
|Шейх Пап
|3
|0
|3.
|Панзо Джонатан
|3
|0
|4.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|5.
|Конате Мусса
|2
|0
|6.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|7.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|8.
|Шуиар Мунир
|2
|0
|9.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|10.
|Ассале Рожер
|0
|1
|11.
|Мари Жордан
|1
|0
|12.
|Целина Берсант
|1
|0
|13.
|Боэ Саша
|1
|0
|14.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|15.
|Музинга Нгонда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|5
|0
|2.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|3.
|Хазри Вахби
|1
|1
|4.
|Амума Ромен
|2
|0
|5.
|Мукуди Ароль
|2
|0
|6.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|7.
|Масон Иван
|2
|0
|8.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|9.
|Дебюши Матьё
|1
|0
|10.
|Трауко Мигель
|1
|0
|11.
|Буанга Денис
|1
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|13.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|14.
|Камара Махди
|1
|0
|15.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|16.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|17.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|Сент-Этьен
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +3 =7 -10Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:0 Сент-Этьен
Исход игры
Дижон
19.9% (30)
Ничья
40.4% (61)
Сент-Этьен
39.7% (60)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (52)
1:2 Сент-Этьен
23.2% (35)
0:1 Сент-Этьен
13.2% (20)
2:1 Дижон
9.3% (14)
1:0 Дижон
7.9% (12)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Сент-Этьен
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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