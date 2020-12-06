  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ницца
0'
16' Желтая карточка
Будауи Хишем
25'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
24
Кафаро
Матьё
15
Манетси
Маршал
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
21
Данило
Барбоза
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
6
Шнайдерлин
Морган
28
Будауи
Хишем
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
29
Рен-Аделед
Жефф
Реймс
4-4-2
Ницца
3-4-3

Ход матча

16'
 
Будауи Хишем

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 8 (3) 0.62
2. Кафаро Матьё 1 0.08
3. Туре Эль Билал 1 0.08
4. Абдельамид Юнис 1 0.08
5. Фас Ваут 1 0.08
6. Кассама Морету 1 0.08
7. Мбюкю Натанаэль 1 0.08
8. Бериша Валон 0 0
9. Кутеса Дерек 0 0
10. Зенели Арбер 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (1) 0.33
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.25
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.25
4. Данте Бонфим 2 0.17
5. Лопеш Рони 1 0.08
6. Маолида Мизиан 1 0.08
7. Будауи Хишем 1 0.08
8. Тюрам Кефрен 1 0.08
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Кассама Морету 2 2
3. Манетси Маршал 3 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Туре Эль Билал 2 0
8. Донис Анастасиос 0 1
9. Бериша Валон 1 0
10. Абдельамид Юнис 1 0
11. Райкович Предраг 1 0
12. Кутеса Дерек 1 0
13. Кафаро Матьё 1 0
14. Хорнби Фрэйзер 1 0
15. Конан Гислен 1 0
16. Драмме Муамаду 1 0
17. Экитик Юго 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 3 0
2. Данте Бонфим 2 0
3. Камара Ассан 2 0
4. Лотомба Жордан 2 0
5. Лис-Мелу Пьерр 2 0
6. Дольберг Каспер 2 0
7. Гуйри Амин 2 0
8. Бамбу Робсон 2 0
9. Будауи Хишем 2 0
10. Лопеш Рони 1 0
11. Бенитес Вальтер 1 0
12. Данило Барбоза 1 0
13. Нсоки Стенли 1 0
14. Маолида Мизиан 1 0
15. Пельмар Анди 1 0
16. Тюрам Кефрен 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Ницца 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург
Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр
Ницца Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако
Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Реймс Лига 1
Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Реймс 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Ницца 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Ницца Лига 1 Реймс 2:3 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Ницца 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:0 Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Реймс 31.3% (47)
X 41.3% (62)
Ницца 27.3% (41)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Ницца
2.48
3.40
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.10 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.05 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.40 3.08
  2.60 2.93 3.20

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 7.10 1.08 2.50 1.53 2.41 1.61 1.99 1.88 1.48 2.63 1.69 2.17 1.38 3.05 1.15 5.30 1.10 6.80 1.04 10.00 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
9.40 1.06 7.70 1.09 3.10 1.38 2.38 1.60 1.77 2.17 1.38 3.10 1.27 3.84 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 15.75
6.15 1.14 2.91 1.44 2.30 1.66 2.00 1.88 1.68 2.26 1.51 2.67 1.40 3.07 1.51 2.64 1.42 3.06 1.24 4.30 1.10 8.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.76 2.07 1.14 5.55 1.10 7.00 1.01 15.00
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
1.76 2.13 1.47 2.78 1.18 5.11 1.46 2.81 1.33 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Реймс 0:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца

Исход игры
Реймс
31.3% (47)
Ничья
41.3% (62)
Ницца
27.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
36.24% (54)
Меньше
63.76% (95)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (53)
2:1 Реймс
15.3% (23)
1:2 Ницца
14.7% (22)
1:0 Реймс
14% (21)
0:1 Ницца
9.3% (14)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:2 Ницца
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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