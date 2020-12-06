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  3. Франция
Реймс
0:0
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
16' Желтая карточка
Будауи Хишем
59' Желтая карточка
Диа Булайе
85' Желтая карточка
Данило Барбоза
90'+4
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
15
Манетси
Маршал
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
10
Зенели
Арбер
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
21
Данило
Барбоза
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
6
Шнайдерлин
Морган
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
29
Рен-Аделед
Жефф
Реймс
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

Ход матча

16'
 
Будауи Хишем
55'
 
Ндой Дан
Лопеш Рони
59'
Диа Булайе
 
66'
Туре Эль Билал
Кафаро Матьё
 
66'
Кутеса Дерек
Думбия Мусса
 
66'
Мбюкю Натанаэль
Зенели Арбер
 
74'
 
Колин Расин
Камара Ассан
74'
 
Тюрам Кефрен
Будауи Хишем
81'
Сирхейс Кай
Диа Булайе
 
85'
 
Данило Барбоза
87'
 
Пельмар Анди
Лотомба Жордан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 8 (3) 0.62
2. Кафаро Матьё 1 0.08
3. Туре Эль Билал 1 0.08
4. Абдельамид Юнис 1 0.08
5. Фас Ваут 1 0.08
6. Кассама Морету 1 0.08
7. Мбюкю Натанаэль 1 0.08
8. Бериша Валон 0 0
9. Кутеса Дерек 0 0
10. Зенели Арбер 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 4 (1) 0.33
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.25
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.25
4. Данте Бонфим 2 0.17
5. Лопеш Рони 1 0.08
6. Маолида Мизиан 1 0.08
7. Будауи Хишем 1 0.08
8. Тюрам Кефрен 1 0.08
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Кассама Морету 2 2
3. Манетси Маршал 3 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Туре Эль Билал 2 0
8. Донис Анастасиос 0 1
9. Бериша Валон 1 0
10. Абдельамид Юнис 1 0
11. Райкович Предраг 1 0
12. Кутеса Дерек 1 0
13. Кафаро Матьё 1 0
14. Хорнби Фрэйзер 1 0
15. Конан Гислен 1 0
16. Диа Булайе 1 0
17. Драмме Муамаду 1 0
18. Экитик Юго 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 3 0
2. Будауи Хишем 3 0
3. Данте Бонфим 2 0
4. Камара Ассан 2 0
5. Лотомба Жордан 2 0
6. Лис-Мелу Пьерр 2 0
7. Данило Барбоза 2 0
8. Дольберг Каспер 2 0
9. Гуйри Амин 2 0
10. Бамбу Робсон 2 0
11. Лопеш Рони 1 0
12. Бенитес Вальтер 1 0
13. Нсоки Стенли 1 0
14. Маолида Мизиан 1 0
15. Пельмар Анди 1 0
16. Тюрам Кефрен 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Ницца 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург
Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр
Ницца Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако
Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Реймс Лига 1
Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ницца Лига 1 Реймс 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Реймс Лига 1 Ницца 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Ницца Лига 1 Реймс 2:3 Ницца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
4. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 10 23
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 12 4 4 4 12 - 11 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Реймс: 34%, Ницца: 66%.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 35%, Ницца: 65%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 45'
    Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 45'
    Отличные скиллы показывает Думбия Мусса, обводя своих соперников
  • Угловой
    44'
    Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 44'
    Думбия Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 44'
    Отличные скиллы показывает Думбия Мусса, обводя своих соперников
  • 44'
    Гуйри Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 44'
    Лотомба Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Бериша Валон делает длинную передачу вперед
  • 43'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 43'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    42'
    Диа Булайе из команды Реймс в офсайде
  • 42'
    Думбия Мусса из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Кафаро Матьё из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 41'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 40'
    Думбия Мусса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 40'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 33%, Ницца: 67%.
  • 39'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Лопеш Рони из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Конан Гислен наказан за толчок Будауи Хишем
  • 37'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Фол, нарушение
    36'
    Абдельамид Юнис наказан за толчок Шнайдерлин Морган
  • 36'
    Контроль мяча: Реймс: 32%, Ницца: 68%.
  • 36'
    Думбия Мусса из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 35'
    Хороший удар издали нанес Кафаро Матьё, но отличный сейв сделал Бенитес Вальтер. Угловой.
  • 35'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 35'
    Лотомба Жордан из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 35'
    Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 35'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    35'
    Лопеш Рони из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
  • 34'
    Лопеш Рони из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Лопеш Рони, обводя своих соперников
  • 33'
    Ницца контролирует мяч.
  • 33'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 32'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Начался туман, и видимость стала плохой
  • 31'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 30'
    Кафаро Матьё нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 34%, Ницца: 66%.
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 27'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Шнайдерлин Морган из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 34%, Ницца: 66%.
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Ницца контролирует мяч.
  • 24'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Лопеш Рони из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Зенели Арбер из команды Реймс играет слишком грубо. Будауи Хишем оказался на газоне.
  • 23'
    Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Лопеш Рони из команды Ницца подал угловой справа.
  • 22'
    Лотомба Жордан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лопеш Рони мяча так и не получил
  • 22'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 21'
    Бериша Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Камара Ассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 35%, Ницца: 65%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Гуйри Амин грубо играет против соперника. Пострадал Фокет Томас
  • 20'
    Гуйри Амин из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 20'
    Лотомба Жордан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
  • 18'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 17'
    Ницца контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    16'
    Будауи Хишем совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Будауи Хишем грубо играет против соперника. Пострадал Манетси Маршал
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • 16'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 15'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 28%, Ницца: 72%.
  • Офсайд
    14'
    Рен-Аделед Жефф из команды Ницца в офсайде
  • 14'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Шнайдерлин Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Лопеш Рони из команды Ницца подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    14'
    Абдельамид Юнис возвращается на поле.
  • 13'
    Гуйри Амин мяч отрикошетил от ворот
  • 13'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 13'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    13'
    Ох, нехорошо это выглядит. Абдельамид Юнис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Абдельамид Юнис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Камара Ассан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Рен-Аделед Жефф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 10'
    Гуйри Амин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 24%, Ницца: 76%.
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 10'
    Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 10'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Думбия Мусса из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Лотомба Жордан
  • Офсайд
    9'
    Кафаро Матьё из команды Реймс в офсайде
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 8'
    Данило Барбоза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Рен-Аделед Жефф задерживает мяч рукой
  • 6'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Камара Ассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 15%, Ницца: 85%.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Гуйри Амин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Камара Ассан из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Бериша Валон из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шнайдерлин Морган
  • 1'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Реймс 31.3% (47)
X 41.3% (62)
Ницца 27.3% (41)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 1.50 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.40 3.08
  6.63 1.32 6.90

Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.58 2.35 7.10 1.08 1.07 8.40 2.41 1.61 1.99 1.88 1.07 8.40 1.69 2.17 1.38 3.05 1.02 13.00 1.10 6.80 1.04 10.00 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
9.40 1.06 7.70 1.09 3.10 1.38 2.38 1.60 1.77 2.17 1.38 3.10 1.27 3.84 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 15.75
1.37 3.22 1.21 4.69 1.49 2.74 1.33 3.45 1.57 2.48 1.39 3.11 1.68 2.26 1.51 2.67 1.21 4.64 1.51 2.64 1.42 3.06 1.24 4.30 1.10 8.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.76 2.07 1.01 15.00 1.10 7.00 1.01 15.00
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
1.18 5.13 1.47 2.78 1.18 5.11 1.46 2.81 1.33 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Реймс 0:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца

Исход игры
Реймс
31.3% (47)
Ничья
41.3% (62)
Ницца
27.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
36.24% (54)
Меньше
63.76% (95)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (53)
2:1 Реймс
15.3% (23)
1:2 Ницца
14.7% (22)
1:0 Реймс
14% (21)
0:1 Ницца
9.3% (14)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Ницца
2% (3)
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