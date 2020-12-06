Реймс
0:0
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Ницца
16' Желтая карточкаБудауи Хишем
59' Желтая карточкаДиа Булайе
85' Желтая карточкаДанило Барбоза
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
10
Зенели
Арбер
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
28
Будауи
Хишем
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
12 Колин РасинЗащитник
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
55'
59'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|8 (3)
|0.62
|2.
|Кафаро Матьё
|1
|0.08
|3.
|Туре Эль Билал
|1
|0.08
|4.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.08
|5.
|Фас Ваут
|1
|0.08
|6.
|Кассама Морету
|1
|0.08
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.08
|8.
|Бериша Валон
|0
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|10.
|Зенели Арбер
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|4 (1)
|0.33
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.25
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.25
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.17
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|6.
|Маолида Мизиан
|1
|0.08
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.08
|8.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.08
|9.
|Камара Ассан
|0
|0
|10.
|Ндой Дан
|0
|0
|11.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|5
|1
|2.
|Кассама Морету
|2
|2
|3.
|Манетси Маршал
|3
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|7.
|Туре Эль Билал
|2
|0
|8.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|9.
|Бериша Валон
|1
|0
|10.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|11.
|Райкович Предраг
|1
|0
|12.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|13.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|14.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|15.
|Конан Гислен
|1
|0
|16.
|Диа Булайе
|1
|0
|17.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|18.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|3
|0
|2.
|Будауи Хишем
|3
|0
|3.
|Данте Бонфим
|2
|0
|4.
|Камара Ассан
|2
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|7.
|Данило Барбоза
|2
|0
|8.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|9.
|Гуйри Амин
|2
|0
|10.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|11.
|Лопеш Рони
|1
|0
|12.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|13.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|15.
|Пельмар Анди
|1
|0
|16.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|17.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|Ницца
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург
Ницца Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 11
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ницца
Исход игры
Реймс
31.3% (47)
Ничья
41.3% (62)
Ницца
27.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
36.24% (54)
Меньше
63.76% (95)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (53)
2:1 Реймс
15.3% (23)
1:2 Ницца
14.7% (22)
1:0 Реймс
14% (21)
0:1 Ницца
9.3% (14)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Ницца
2% (3)
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