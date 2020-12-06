  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Лион
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Булая Фарид
0:1
17' Гол
Депай Мемфис
29' Желтая карточка
Сарр Пап
36'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
5
Ангбан
Викторьен
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
9
Эмброуз
Тьерри
1
Лопеш
Антони
22
Де
Шильо
Маттиа
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
8
Ауа
Уссем
39
Бруно
Моура
12
Пакета
Лукас
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Метц
4-3-3
Лион
4-3-3

Ход матча

7'
Булая Фарид
0:0
17'
0:1
Депай Мемфис
(Экамби Карл Токо)
29'
Сарр Пап
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.46
2. Гуйе Ламин 1 0.08
3. Булая Фарид 1 0.08
4. Яд Папа Ндиага 1 0.08
5. Нгетт Опа 1 0.08
6. Лейя-Исека Аарон 1 (1) 0.08
7. Маига Хабиб 0 0
8. Юдоль Матьё 0 0
9. Ангбан Викторьен 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 6 (3) 0.46
2. Экамби Карл Токо 5 0.38
3. Кадевере Тино 4 0.31
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.15
5. Дюбуа Лео 1 0.08
6. Бруно Моура 1 0.08
7. Дембеле Мусса II 1 0.08
8. Корне Максвелл 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Сентонз Фабьен 4 0
2. Маига Хабиб 4 0
3. Пажо Венсан 3 0
4. Ангбан Викторьен 3 0
5. Юдоль Матьё 1 1
6. Укидья Александр 2 0
7. Вагнер да Силва 1 0
8. Бойе Джон 1 0
9. Фофана Мамаду 1 0
10. Булая Фарид 1 0
11. Сарр Пап 1 0
12. Бронн Дилан 1 0
13. Делен Тома 1 0
14. Гуйе Ламин 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Корне Максвелл 4 0
3. Мендес Тьяго 3 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Кадевере Тино 2 0
8. Ауа Уссем 0 1
9. Бар Мельвен 0 1
10. Депай Мемфис 1 0
11. Де Шильо Маттиа 1 0
12. Андерсен Йоаким 1 0
13. Дюбуа Лео 1 0
14. Пакета Лукас 1 0
15. Какере Максанс 1 0
16. Лукас Жан 1 0
17. Шерки Райан 1 0
18. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Лион 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 26.32% (5) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц
Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг
Лион Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион
Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
Метц 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:5 Лион Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1
Метц 0:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Метц Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Метц Кубок лиги Лион 1:3 Метц Кубок лиги Лион 1:0 Метц Кубок Лион 2:0 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Лион 1:0 Заявка 13 7 5 1 22 - 10 26
4. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц 0:1 Заявка 13 4 4 5 12 - 12 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион 1:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Лион 1:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
5. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц 0:1 Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 1.3% (2)
X 6.6% (10)
Лион 92.1% (140)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Лион
6.90
9.31
1.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 22.00 7.40 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 8.00 1.14
Бонус: 5 000 ₽ 6.75 4.65 1.48
  21.14 9.31 1.13

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 1.02 10.50 1.03 6.80 1.10 5.10 1.16 2.45 1.55 1.98 1.88 1.82 1.97 1.33 2.65 1.20 4.44 1.17 6.50 1.06 8.10 1.05 8.70 0.00 14.50
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.20 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
4.36 1.24 3.20 1.40 2.60 1.54 3.51 1.32 1.95 1.95 2.62 1.52 2.10 1.79 1.83 2.06 1.63 2.36 1.44 2.92 1.30 3.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
3.30 1.35 2.72 1.49 2.14 1.76 1.69 2.25 2.14 1.76 1.76 2.14 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.95 1.38 2.75 1.25 3.90
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.55 1.28
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Метц 0:1 Лион

Исход игры
Метц
1.3% (2)
Ничья
6.6% (10)
Лион
92.1% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
1:2 Лион
46.1% (70)
0:1 Лион
23.7% (36)
0:2 Лион
13.2% (20)
1:1 Ничья
5.9% (9)
1:3 Лион
3.9% (6)
0:3 Лион
2% (3)
2:3 Лион
1.3% (2)
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