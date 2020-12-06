Метц
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Лион
0:0
7' Не забитый пенальтиБулая Фарид
0:1
17' ГолДепай Мемфис
29' Желтая карточкаСарр Пап
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
39
Бруно
Моура
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:0
17'
0:1
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.46
|2.
|Гуйе Ламин
|1
|0.08
|3.
|Булая Фарид
|1
|0.08
|4.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.08
|5.
|Нгетт Опа
|1
|0.08
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|1 (1)
|0.08
|7.
|Маига Хабиб
|0
|0
|8.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|9.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|6 (3)
|0.46
|2.
|Экамби Карл Токо
|5
|0.38
|3.
|Кадевере Тино
|4
|0.31
|4.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.15
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.08
|6.
|Бруно Моура
|1
|0.08
|7.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.08
|8.
|Корне Максвелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|2.
|Маига Хабиб
|4
|0
|3.
|Пажо Венсан
|3
|0
|4.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|5.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|6.
|Укидья Александр
|2
|0
|7.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|8.
|Бойе Джон
|1
|0
|9.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|10.
|Булая Фарид
|1
|0
|11.
|Сарр Пап
|1
|0
|12.
|Бронн Дилан
|1
|0
|13.
|Делен Тома
|1
|0
|14.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Корне Максвелл
|4
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Кадевере Тино
|2
|0
|8.
|Ауа Уссем
|0
|1
|9.
|Бар Мельвен
|0
|1
|10.
|Депай Мемфис
|1
|0
|11.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|12.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|13.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|14.
|Пакета Лукас
|1
|0
|15.
|Какере Максанс
|1
|0
|16.
|Лукас Жан
|1
|0
|17.
|Шерки Райан
|1
|0
|18.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Лион
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +10 =5 -5Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц
Лион Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
Лион: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Лион
|1:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|22 - 10
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Метц 0:1 Лион
Исход игры
Метц
1.3% (2)
Ничья
6.6% (10)
Лион
92.1% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
58.67% (88)
Нет
41.33% (62)
Популярный счёт
1:2 Лион
46.1% (70)
0:1 Лион
23.7% (36)
0:2 Лион
13.2% (20)
1:1 Ничья
5.9% (9)
1:3 Лион
3.9% (6)
0:3 Лион
2% (3)
2:3 Лион
1.3% (2)
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