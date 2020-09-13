Андерлехт
2:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Lotto Park
Серкль Брюгге
33' Желтая карточкаБейтс Дэвид
1:0
36' ПенальтиНмеча Лукас
38' Желтая карточкаОмоло Джоханна
43' Желтая карточкаВраньеш Огнен
59' Желтая карточкаRobbe Decostere
2:0
68' ГолMichael Amir Murillo2
11
Тау
Перси
49
Докю
Жереми
20
Оггас
Кевин
22
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Докю ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Угбо ИкеНападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Запасные игроки
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
21 Warleson
-
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
33'
36'
1:0
38'
43'
59'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тау Перси
|2
|0.4
|2.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.4
|3.
|Требель Адриен
|1
|0.2
|4.
|Докю Жереми
|1
|0.2
|5.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.2
|6.
|Нмеча Лукас
|1 (1)
|0.2
|7.
|Коббо Элиас
|0
|0
|8.
|Michael Amir Murillo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Guy Mbenza
|2
|0.4
|2.
|Хотич Дино
|1
|0.2
|3.
|Угбо Ике
|1
|0.2
|4.
|Thibo Somers
|1
|0.2
|5.
|Таравель Жереми
|0
|0
|6.
|Оггас Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Требель Адриен
|2
|0
|2.
|Цуль Петер
|2
|0
|3.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|1
|0
|5.
|Влап Михел
|1
|0
|6.
|Кана Марко
|1
|0
|7.
|Димата Нани
|1
|0
|8.
|Antoine Colassin
|1
|0
|9.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|4
|0
|2.
|Таравель Жереми
|1
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|5.
|Charles Vanhoutte
|1
|0
|6.
|Robbe Decostere
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден
Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|5.
|Андерлехт
|2:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|0:2
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|11.
|Генк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Остенде
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Ройал Антверпен
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Гент
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|17.
|Васланд-Беверен
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.00
|1.05
|12.00
|1.02
|2.80
|1.40
|—
|—
|3.85
|1.23
|—
|—
|1.95
|1.80
|2.14
|1.71
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.28
|3.45
|1.07
|7.50
|1.08
|6.80
|1.07
|8.50
|—
|—
|—
|—
|13.00
|1.00
|12.50
|1.00
|4.85
|1.17
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.54
|2.41
|1.28
|3.40
|1.19
|4.00
|1.07
|6.70
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.17
|1.20
|—
|—
|3.42
|1.30
|—
|—
|2.27
|1.66
|—
|—
|1.78
|2.08
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.24
|3.83
|1.18
|4.36
|1.07
|7.09
|1.06
|8.39
|1.02
|14.49
|1.01
|14.89
|—
|—
|—
|—
|4.58
|1.22
|2.38
|1.62
|3.13
|1.39
|2.19
|1.72
|2.16
|1.75
|1.78
|2.11
|1.40
|3.08
|1.49
|2.73
|1.21
|4.66
|—
|—
|1.21
|4.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.85
|1.90
|—
|—
|2.37
|1.55
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.22
|4.10
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.33
|—
|—
|2.26
|1.66
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.19
|4.25
|1.12
|5.15
|1.03
|11.98
|1.02
|12.73
|1.61
|2.40
|1.36
|3.27
|1.12
|6.94
|1.55
|2.53
|1.40
|3.08
|1.41
|3.08
|—
|—
|—
|—
|—
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