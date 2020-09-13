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Андерлехт
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
33' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
1:0
36' Пенальти
Нмеча Лукас
38' Желтая карточка
Омоло Джоханна
43' Желтая карточка
Враньеш Огнен
59' Желтая карточка
Robbe Decostere
2:0
68' Гол
Michael Amir Murillo2
78'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
21
Враньеш
Огнен
32
Люккассен
Деррик
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Тау
Перси
25
Требель
Адриен
99
Баккали
Закария
7
Нмеча
Лукас
49
Докю
Жереми
1
Дидийон
Томас
25
Коррин
Александр
3
Бейтс
Дэвид
5
Уэда
Наомиси
8
Robbe
Decostere
20
Оггас
Кевин
14
Charles
Vanhoutte
15
Омоло
Джоханна
11
Мусаба
Антони
22
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
Андерлехт
4-3-3
Серкль Брюгге
4-3-3

Ход матча

33'
 
Бейтс Дэвид
36'
Нмеча Лукас
1:0
38'
 
Омоло Джоханна
43'
Враньеш Огнен
 
59'
 
Robbe Decostere
59'
 
Кануте Франк
Омоло Джоханна
67'
 
Азар Килиан
Мусаба Антони
67'
 
Dimitar Velkovski
Коррин Александр
68'
Michael Amir Murillo2
2:0
75'
Версхарен Яри
Баккали Закария
 

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тау Перси 2 0.4
2. Димата Нани 2 (1) 0.4
3. Требель Адриен 1 0.2
4. Докю Жереми 1 0.2
5. Михайличенко Богдан 1 0.2
6. Нмеча Лукас 1 (1) 0.2
7. Коббо Элиас 0 0
8. Michael Amir Murillo2 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Guy Mbenza 2 0.4
2. Хотич Дино 1 0.2
3. Угбо Ике 1 0.2
4. Thibo Somers 1 0.2
5. Таравель Жереми 0 0
6. Оггас Кевин 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Требель Адриен 2 0
2. Цуль Петер 2 0
3. Враньеш Огнен 1 0
4. Люккассен Деррик 1 0
5. Влап Михел 1 0
6. Кана Марко 1 0
7. Димата Нани 1 0
8. Antoine Colassin 1 0
9. Michael Amir Murillo2 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 4 0
2. Таравель Жереми 1 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Бейтс Дэвид 1 0
5. Charles Vanhoutte 1 0
6. Robbe Decostere 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Серкль Брюгге 0 0 0 40% (2) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден
Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Андерлехт 6:1 Эйпен Мехелен 2:0 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Ройал Антверпен
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Стандард 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Беерсхот-Вильрейк 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Брюгге 5 3 0 2 10 - 4 9
5. Андерлехт 2:0 5 2 3 0 10 - 6 9
6. АХ Лёвен 5 2 2 1 7 - 6 8
7. Кортрейк 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Зульте-Варегем 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Серкль Брюгге 0:2 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Эйпен 5 1 3 1 4 - 7 6
11. Генк 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сент-Трюйден 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Остенде 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Ройал Антверпен 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Мехелен 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Гент 5 1 0 4 4 - 7 3
17. Васланд-Беверен 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Мускрон-Перювельз 4 0 2 2 2 - 4 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Враньеш Огнен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Омоло Джоханна получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Нмеча Лукас из команды Андерлехт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Серкль Брюгге
1.54
7.59
6.03
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.15 6.70 21.00
1.14 6.50 20.00
1.54 4.35 5.60
1.48 4.77 6.03
1.14 7.59 33.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.05 12.00 1.02 2.80 1.40 3.85 1.23 1.95 1.80 2.14 1.71 1.89 1.91 1.28 3.45 1.28 3.45 1.07 7.50 1.08 6.80 1.07 8.50
13.00 1.00 12.50 1.00 4.85 1.17 3.85 1.26 2.45 1.61 1.90 1.90 1.54 2.41 1.28 3.40 1.19 4.00 1.07 6.70 1.05 7.30
11.22 1.03 10.16 1.04 4.17 1.20 3.42 1.30 2.27 1.66 1.78 2.08 1.50 2.62 1.24 3.83 1.18 4.36 1.07 7.09 1.06 8.39 1.02 14.49 1.01 14.89
4.58 1.22 2.38 1.62 3.13 1.39 2.19 1.72 2.16 1.75 1.78 2.11 1.40 3.08 1.49 2.73 1.21 4.66 1.21 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.85 1.90 2.37 1.55 1.12 5.55 1.22 4.10 1.11 5.80
3.64 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
3.26 1.33 2.26 1.66 1.56 2.46 1.19 4.25 1.12 5.15 1.03 11.98 1.02 12.73
1.61 2.40 1.36 3.27 1.12 6.94 1.55 2.53 1.40 3.08 1.41 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
5.05 1.17 3.52 1.30 1.98 1.83 1.48 2.65 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
1.82 1.96
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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