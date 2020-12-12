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  3. Голландия
Эммен
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
0:1
6' Гол
Бесуйхен Висенте
43'
1
Видвальд
Феликс
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
10
Пенья
Серхио
9
Колар
Марко
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
4
Кемпер
Бой
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
20
Бесуйхен
Висенте
23
Jose
Pascual
21
Улд-Ших
Биляль
29
Крамер
Михил
31
Кишна
Рикардо
Эммен
4-2-3-1
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Бесуйхен Висенте
(Файе Лассана)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.45
2. Лаурсен Николай 2 0.18
3. Колар Марко 1 0.09
4. Араухо Мигель 1 0.09
5. Де Вос Робберт 1 0.09
6. Янсен Анко 1 (1) 0.09
7. Кавлан Канер 0 0
8. Бейл Гленн 0 0
9. Luciano Carty 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 2 0.18
2. Филипп Давид 2 0.18
3. Пинас Шакилль 2 (2) 0.18
4. Ван Эвейк Милан 1 0.09
5. Бесуйхен Висенте 1 0.09
6. Бурар Сами 1 0.09
7. Арвайлер Йонас 1 0.09
8. Де Бур Кес 0 0
9. Госсенс Джон 0 0
10. Файе Лассана 0 0
11. Jose Pascual 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Бейл Гленн 1 1
4. Лаурсен Николай 1 1
5. Де Леув Михаэль 2 0
6. Пенья Серхио 2 0
7. Кавлан Канер 2 0
8. Баккер Ник 2 0
9. Чакон Майкл 2 0
10. Бернаду Лукас 0 1
11. Ван Рейн Рикардо 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Бен Мусса Хилал 1 0
14. Колар Марко 1 0
15. Веендорп Кезиа 1 0
16. Араухо Мигель 1 0
17. Luciano Carty 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Бурар Сами 2 0
3. Пинас Шакилль 2 0
4. Бесуйхен Висенте 2 0
5. Крамер Михил 1 0
6. Карелис Никос 1 0
7. Моррисон Равел 1 0
8. Файе Лассана 1 0
9. Jose Pascual 1 0
10. Эльмкис Илай 1 0
11. Ван Эвейк Милан 1 0
12. Филипп Давид 1 0
13. Де Бур Кес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 27.27% (3) 0 9.09% (1) 45.45% (5) 9.09% (1) 9.09% (1)
 АДО Ден Хааг 33.33% (3) 0 0 0 22.22% (2) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен
Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес

Последние игры между собой

Эммен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Эммен 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Эммен Эредивизие Эммен 2:4 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи
Эммен 1:2 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 0 2 43 - 7 27
2. Витесс Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
3. ПСВ Заявка 11 7 3 1 23 - 8 24
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Херенвен Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
12. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 28 9
17. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
18. Эммен 0:1 Заявка 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. Аякс Заявка 6 5 0 1 21 - 6 15
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
18. Эммен 0:1 Заявка 6 0 2 4 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
7. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен 0:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
АДО Ден Хааг
2.73
4.30
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.90 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.60 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.30 5.00
  2.73 3.76 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 12.00 1.01 4.80 1.16 3.95 1.23 4.00 1.22 2.15 1.70 1.93 1.87 1.72 2.12 2.05 1.72 1.30 3.35 1.38 2.90 1.09 6.90 1.14 5.20 1.01 12.50 1.03 10.00
12.25 1.00 4.80 1.17 4.05 1.24 2.45 1.61 1.88 1.92 1.55 2.39 1.28 3.36 1.18 3.94 1.06 6.80 1.05 7.40
5.25 1.18 4.21 1.24 2.17 1.74 1.90 1.98 2.52 1.56 2.14 1.76 1.90 1.98 1.64 2.35 1.50 2.70 1.40 3.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.55 2.80 1.40 1.21 4.30 1.38 2.90 1.07 7.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.25 3.95 1.16 5.25
3.08 1.41 2.43 1.61 1.85 2.05 2.80 1.47 2.30 1.66 1.78 2.11 1.50 2.71 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.77 1.48 2.46 1.31 3.25
5.10 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.12 5.55
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Эммен 0:1 АДО Ден Хааг онлайн

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