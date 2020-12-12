Эммен
1:1
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk
АДО Ден Хааг
0:1
6' ГолБесуйхен Висенте
42' Желтая карточкаДе Бур Кес
55' Желтая карточкаДе Леув Михаэль
1:1
72' ГолАраухо Мигель
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
10
Пенья
Серхио
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
23
Jose
Pascual
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
23 Бейл ГленнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Афдияй ДонисПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Jose PascualПолузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Чатич АмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
42'
55'
67'
72'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
12 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.42
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.17
|3.
|Араухо Мигель
|2
|0.17
|4.
|Колар Марко
|1
|0.08
|5.
|Де Вос Робберт
|1
|0.08
|6.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.08
|7.
|Кавлан Канер
|0
|0
|8.
|Бейл Гленн
|0
|0
|9.
|Luciano Carty
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|2
|0.17
|2.
|Филипп Давид
|2
|0.17
|3.
|Пинас Шакилль
|2 (2)
|0.17
|4.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.08
|5.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.08
|6.
|Бурар Сами
|1
|0.08
|7.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.08
|8.
|Де Бур Кес
|0
|0
|9.
|Госсенс Джон
|0
|0
|10.
|Файе Лассана
|0
|0
|11.
|Jose Pascual
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|2
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|3
|0
|4.
|Бейл Гленн
|1
|1
|5.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|6.
|Пенья Серхио
|2
|0
|7.
|Кавлан Канер
|2
|0
|8.
|Баккер Ник
|2
|0
|9.
|Чакон Майкл
|2
|0
|10.
|Бернаду Лукас
|0
|1
|11.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|12.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|13.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|14.
|Колар Марко
|1
|0
|15.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|16.
|Араухо Мигель
|1
|0
|17.
|Luciano Carty
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кемпер Бой
|1
|1
|2.
|Бурар Сами
|2
|0
|3.
|Пинас Шакилль
|2
|0
|4.
|Де Бур Кес
|2
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|2
|0
|6.
|Крамер Михил
|1
|0
|7.
|Карелис Никос
|1
|0
|8.
|Моррисон Равел
|1
|0
|9.
|Файе Лассана
|1
|0
|10.
|Jose Pascual
|1
|0
|11.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|12.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|13.
|Филипп Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эммен
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|АДО Ден Хааг
|40% (4)
|0
|0
|0
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +3 =4 -13Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен
Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес
Последние игры между собой
Эммен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 8
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 11
|23
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 15
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 14
|12
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 22
|12
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|14.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|13 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|7.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
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