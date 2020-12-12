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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
1:1
Конец матча

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
0:1
6' Гол
Бесуйхен Висенте
42' Желтая карточка
Де Бур Кес
55' Желтая карточка
Де Леув Михаэль
1:1
72' Гол
Араухо Мигель
90'+7
1
Видвальд
Феликс
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
23
Бейл
Гленн
21
Бен
Мусса
Хилал
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
10
Пенья
Серхио
9
Колар
Марко
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
4
Кемпер
Бой
43
Файе
Лассана
14
Де
Бур
Кес
20
Бесуйхен
Висенте
23
Jose
Pascual
21
Улд-Ших
Биляль
29
Крамер
Михил
31
Кишна
Рикардо
Эммен
4-2-3-1
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Бесуйхен Висенте
(Файе Лассана)
42'
 
Де Бур Кес
46'
Бернаду Лукас
Бен Мусса Хилал
 
55'
Де Леув Михаэль
 
59'
 
Карелис Никос
Крамер Михил
59'
 
Бурар Сами
Кишна Рикардо
67'
 
Риго Данте
Де Бур Кес
67'
 
Ратиу Андрей
Улд-Ших Биляль
72'
Араухо Мигель
(Бейл Гленн)
1:1
73'
Афдияй Донис
Ван Рейн Рикардо
 
82'
Веендорп Кезиа
Баккер Ник
 
86'
Янсен Анко
Лаурсен Николай
 
86'
Чакон Майкл
Колар Марко
 
90'
 
Чатич Амар
Бесуйхен Висенте

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.42
2. Лаурсен Николай 2 0.17
3. Араухо Мигель 2 0.17
4. Колар Марко 1 0.08
5. Де Вос Робберт 1 0.08
6. Янсен Анко 1 (1) 0.08
7. Кавлан Канер 0 0
8. Бейл Гленн 0 0
9. Luciano Carty 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 2 0.17
2. Филипп Давид 2 0.17
3. Пинас Шакилль 2 (2) 0.17
4. Ван Эвейк Милан 1 0.08
5. Бесуйхен Висенте 1 0.08
6. Бурар Сами 1 0.08
7. Арвайлер Йонас 1 0.08
8. Де Бур Кес 0 0
9. Госсенс Джон 0 0
10. Файе Лассана 0 0
11. Jose Pascual 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Бейл Гленн 1 1
5. Лаурсен Николай 1 1
6. Пенья Серхио 2 0
7. Кавлан Канер 2 0
8. Баккер Ник 2 0
9. Чакон Майкл 2 0
10. Бернаду Лукас 0 1
11. Ван Рейн Рикардо 1 0
12. Видвальд Феликс 1 0
13. Бен Мусса Хилал 1 0
14. Колар Марко 1 0
15. Веендорп Кезиа 1 0
16. Араухо Мигель 1 0
17. Luciano Carty 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 1 1
2. Бурар Сами 2 0
3. Пинас Шакилль 2 0
4. Де Бур Кес 2 0
5. Бесуйхен Висенте 2 0
6. Крамер Михил 1 0
7. Карелис Никос 1 0
8. Моррисон Равел 1 0
9. Файе Лассана 1 0
10. Jose Pascual 1 0
11. Эльмкис Илай 1 0
12. Ван Эвейк Милан 1 0
13. Филипп Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 25% (3) 0 8.33% (1) 41.67% (5) 16.67% (2) 8.33% (1)
 АДО Ден Хааг 40% (4) 0 0 0 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен
Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте
ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес

Последние игры между собой

Эммен: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Эммен 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Эммен Эредивизие Эммен 2:4 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи
Эммен 1:2 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. Витесс Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
3. ПСВ Заявка 11 7 3 1 23 - 8 24
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Херенвен Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле Заявка 12 2 6 4 14 - 22 12
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 12 0 4 8 13 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
2. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
7. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 1.60 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 1.85 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.30 5.00
  2.93 1.68 9.81

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 12.00 1.01 3.45 1.28 3.95 1.23 2.08 1.70 2.15 1.70 1.93 1.87 1.72 2.12 1.18 4.50 1.30 3.35 1.01 12.60 1.09 6.90 1.04 9.00 1.01 12.50 1.03 10.00
12.25 1.00 4.80 1.17 4.05 1.24 2.45 1.61 1.88 1.92 1.55 2.39 1.28 3.36 1.18 3.94 1.06 6.80 1.05 7.40
3.44 1.33 2.82 1.46 2.20 1.72 1.70 2.22 1.81 2.07 1.51 2.66 1.21 4.64 1.66 2.30 1.12 6.79 1.90 1.98 1.64 2.35 1.50 2.70 1.16 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.55 1.60 2.25 1.21 4.30 1.07 7.50 1.07 7.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.25 3.95 1.16 5.25
3.08 1.41 2.43 1.61 1.85 2.05 2.80 1.47 2.30 1.66 1.78 2.11 1.50 2.71 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.98 1.77 1.48 2.46 1.31 3.25
5.10 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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