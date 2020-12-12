Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

92' Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дель Фабро Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Риго Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Эммен имеет хороший шанс забить.

86' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Эммен имеет хороший шанс забить.

84' Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали

84' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Эммен имеет хороший шанс забить.

80' Матч возобновлен

79' Баккер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Пенья Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Эммен имеет хороший шанс забить.

75' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Эммен

74' Бурар Сами навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Г О О О О О О Л - Араухо Мигель из команды Эммен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

72' Эммен имеет хороший шанс забить.

71' Видвальд Феликс взял и забрал мяч на выходе

70' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Эммен имеет хороший шанс забить.

66' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Игра в одни ворота сейчас. Эммен доминирует и владеет мячом

65' Кемпер Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Кемпер Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Пенья Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Дель Фабро Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Эммен имеет хороший шанс забить.

61' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Эммен имеет хороший шанс забить.

56' Матч возобновлен

55' Де Леув Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

53' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Хорошую попытку сделал Колар Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Бесуйхен Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Кемпер Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Эммен имеет хороший шанс забить.

48' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Кемпер Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Де Леув Михаэль упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

47' Плохо сыграл Дель Фабро Дарио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Эммен имеет хороший шанс забить.