  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
2:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
ПЕК Зволле
24
Онана
Андре
5
Клейбер
Шон
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
11
Промес
Куинси
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
23
Рейндерс
Элиано
9
Ван
Дёйнен
Майк
Аякс
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

8'
Хунтелаар Клаас-Ян
(Антони)
1:0
11'
Промес Куинси
(Антони)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 8 (4) 0.67
2. Траоре Лассина 7 0.58
3. Классен Дэви 5 (1) 0.42
4. Промес Куинси 5 (1) 0.42
5. Антони 4 0.33
6. Лабьяд Закария 4 0.33
7. Эккеленкамп Юрген 3 0.25
8. Хунтелаар Клаас-Ян 3 (1) 0.25
9. Мартинес Лисандро 2 0.17
10. Кудус Мохаммед 1 0.08
11. Нерес Давид 1 0.08
12. Блинд Дэйли 1 0.08
13. Броббей Брайан 1 0.08
14. Гравенберх Райан 0 0
15. Тальяфико Николас 0 0
16. Клейбер Шон 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.17
2. Рейндерс Элиано 2 0.17
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.17
4. Ван Дёйнен Майк 2 (1) 0.17
5. Дрост Йеспер 1 0.08
6. Лам Томас 1 0.08
7. Накаяма Юта 1 0.08
8. Ферай Иммануэль 1 0.08
9. Паал Кеннет 0 0
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Клейбер Шон 1 0
7. Онана Андре 1 0
8. Шуурс Перр 1 0
9. Мартинес Лисандро 1 0
10. Кудус Мохаммед 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Дрост Йеспер 1 0
8. Паал Кеннет 1 0
9. Леманс Клинт 1 0
10. Керстен Сэм 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 9.3% (4) 13.95% (6) 20.93% (9) 13.95% (6) 20.93% (9) 20.93% (9)
 ПЕК Зволле 0 0 25% (3) 25% (3) 41.67% (5) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс
Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =9 -4
ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт
Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:4 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Аякс Эредивизие
Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 12 10 0 2 45 - 7 30
2. Витесс Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
3. ПСВ Заявка 11 7 3 1 23 - 8 24
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Херенвен Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле 0:2 Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 28 9
17. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
18. Эммен 0:1 Заявка 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:0 Заявка 7 6 0 1 23 - 6 18
2. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле 0:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
18. Эммен 0:1 Заявка 6 0 2 4 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс 2:0 Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
7. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. ПЕК Зволле 0:2 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен 0:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПЕК Зволле
1.19
8.40
14.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 8.00 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.40 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 8.30 14.75
  1.19 7.07 11.07

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
8.10 1.06 7.30 1.07 3.75 1.25 3.10 1.33 5.00 1.15 2.01 1.80 1.81 2.00 1.72 2.12 2.48 1.50 1.75 2.06 1.30 3.35 1.58 2.30 1.10 6.10 1.23 3.90 1.02 11.00 1.05 7.00 1.03 10.50 1.02 11.00
6.75 1.06 3.48 1.25 2.94 1.36 2.12 1.69 1.75 2.08 1.55 2.61 1.28 3.64 1.22 4.10 1.08 6.50 1.06 6.90 1.03 8.60
4.09 1.24 3.00 1.39 2.43 1.56 2.11 1.73 1.93 1.91 3.83 1.26 2.78 1.44 2.29 1.62 2.04 1.79 1.76 2.06 1.59 2.37 1.47 2.67 1.11 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.12 1.74 1.53 2.40 2.75 1.42 1.35 3.05 1.07 7.50
5.20 1.16 3.68 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45 1.16 5.20
4.10 1.23 3.42 1.30 2.32 1.59 1.93 1.89 1.66 2.20 1.41 2.85 1.32 3.33 2.42 1.55 2.00 1.81 1.55 2.42 1.36 3.07 1.27 3.69
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.55 1.47 1.93 1.81 1.52 2.41 1.35 3.00
5.85 1.13 2.62 1.49 1.95 1.85 1.54 2.48 1.25 3.95 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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