Аякс
2:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Йохан Кройф Арена
ПЕК Зволле
1:0
8' ГолХунтелаар Клаас-Ян
2:0
11' ГолПромес Куинси
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
11 Дрост ЙесперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
11'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|8 (4)
|0.67
|2.
|Траоре Лассина
|7
|0.58
|3.
|Классен Дэви
|5 (1)
|0.42
|4.
|Промес Куинси
|5 (1)
|0.42
|5.
|Антони
|4
|0.33
|6.
|Лабьяд Закария
|4
|0.33
|7.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.25
|8.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|3 (1)
|0.25
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.17
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|11.
|Нерес Давид
|1
|0.08
|12.
|Блинд Дэйли
|1
|0.08
|13.
|Броббей Брайан
|1
|0.08
|14.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|15.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|16.
|Клейбер Шон
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.17
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.17
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.17
|4.
|Ван Дёйнен Майк
|2 (1)
|0.17
|5.
|Дрост Йеспер
|1
|0.08
|6.
|Лам Томас
|1
|0.08
|7.
|Накаяма Юта
|1
|0.08
|8.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.08
|9.
|Паал Кеннет
|0
|0
|10.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|11.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Клейбер Шон
|1
|0
|7.
|Онана Андре
|1
|0
|8.
|Шуурс Перр
|1
|0
|9.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|2
|2
|2.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|3.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|4.
|Накаяма Юта
|3
|0
|5.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|6.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|7.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|8.
|Паал Кеннет
|1
|0
|9.
|Леманс Клинт
|1
|0
|10.
|Керстен Сэм
|1
|0
|11.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|12.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|9.3% (4)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|20.93% (9)
|20.93% (9)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|25% (3)
|25% (3)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс
Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =9 -4ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт
Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Аякс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|12
|10
|0
|2
|45 - 7
|30
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 8
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 11
|23
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 15
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 14
|12
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|0:2 Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|14.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 28
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|12 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 6
|18
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|АДО Ден Хааг
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|7.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|АДО Ден Хааг
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
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