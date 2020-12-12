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Аякс
4:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
7' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
2:0
11' Гол
Промес Куинси
3:0
35' Гол
Антони
4:0
90' Гол
Гравенберх Райан
90'+3
24
Онана
Андре
5
Клейбер
Шон
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
11
Промес
Куинси
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
23
Рейндерс
Элиано
9
Ван
Дёйнен
Майк
Аякс
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

7'
Хунтелаар Клаас-Ян
(Антони)
1:0
11'
Промес Куинси
(Антони)
2:0
35'
Антони
(Гравенберх Райан)
3:0
46'
Альварес Эдсон
Классен Дэви
 
46'
 
Ван Полен Брам
Хюйбертс Дин
46'
 
Ферай Иммануэль
Ван Дёйнен Майк
62'
 
Клемент Пелле
Штридер Рико
63'
Тейлор Кеннет
Шуурс Перр
 
74'
 
Леманс Клинт
Саймак Мустафа
75'
Блинд Дэйли
Антони
 
75'
Виктор Йенсен
Мартинес Лисандро
 
88'
Ренсх Девайн
Тальяфико Николас
 
90'
Гравенберх Райан
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 8 (4) 0.67
2. Траоре Лассина 7 0.58
3. Антони 5 0.42
4. Классен Дэви 5 (1) 0.42
5. Промес Куинси 5 (1) 0.42
6. Лабьяд Закария 4 0.33
7. Эккеленкамп Юрген 3 0.25
8. Хунтелаар Клаас-Ян 3 (1) 0.25
9. Мартинес Лисандро 2 0.17
10. Гравенберх Райан 1 0.08
11. Кудус Мохаммед 1 0.08
12. Нерес Давид 1 0.08
13. Блинд Дэйли 1 0.08
14. Броббей Брайан 1 0.08
15. Тальяфико Николас 0 0
16. Клейбер Шон 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.17
2. Рейндерс Элиано 2 0.17
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.17
4. Ван Дёйнен Майк 2 (1) 0.17
5. Дрост Йеспер 1 0.08
6. Лам Томас 1 0.08
7. Накаяма Юта 1 0.08
8. Ферай Иммануэль 1 0.08
9. Паал Кеннет 0 0
10. Ван Вермескеркен Саи 0 0
11. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Гравенберх Райан 3 0
2. Тальяфико Николас 1 1
3. Блинд Дэйли 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Клейбер Шон 1 0
7. Онана Андре 1 0
8. Шуурс Перр 1 0
9. Мартинес Лисандро 1 0
10. Кудус Мохаммед 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Хюйбертс Дин 4 0
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Накаяма Юта 3 0
5. Саймак Мустафа 1 1
6. Ван Дёйнен Майк 2 0
7. Дрост Йеспер 1 0
8. Паал Кеннет 1 0
9. Леманс Клинт 1 0
10. Керстен Сэм 1 0
11. Рейндерс Элиано 1 0
12. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 12.77% (6) 12.77% (6) 21.28% (10) 12.77% (6) 19.15% (9) 21.28% (10)
 ПЕК Зволле 0 0 25% (3) 25% (3) 41.67% (5) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс
Аякс 3:1 Митьюлланд Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =9 -4
ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт
Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:4 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Аякс Эредивизие
Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Аякс Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Аякс Суперкубок Голландии ПЕК Зволле 5:1 Аякс Кубок ПЕК Зволле 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие Аякс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:4 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. Витесс Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
3. ПСВ Заявка 11 7 3 1 23 - 8 24
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Херенвен Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле Заявка 12 2 6 4 14 - 22 12
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 12 0 4 8 13 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
2. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
3. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
7. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.40 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 8.30 14.75
  1.19 7.07 11.07

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
8.10 1.06 7.30 1.07 3.75 1.25 3.10 1.33 1.90 1.85 2.01 1.80 1.81 2.00 1.72 2.12 1.14 5.20 1.75 2.06 1.30 3.35 1.20 4.20 1.10 6.10 1.03 10.00 1.02 11.00 1.05 7.00 1.03 10.50 1.02 11.00
6.75 1.06 3.48 1.25 2.94 1.36 2.12 1.69 1.75 2.08 1.55 2.61 1.28 3.64 1.22 4.10 1.08 6.50 1.06 6.90 1.03 8.60
4.09 1.24 3.00 1.39 2.43 1.56 1.56 2.44 1.32 3.35 2.06 1.77 1.65 2.24 1.47 2.69 1.30 3.51 1.88 1.94 1.62 2.29 1.48 2.64 1.33 3.29 1.27 3.70 1.11 7.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.12 1.74 1.53 2.40 2.75 1.42 1.35 3.05 1.07 7.50
5.20 1.16 3.68 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.31 3.45 1.16 5.20
4.10 1.23 3.42 1.30 2.32 1.59 1.93 1.89 1.66 2.20 1.41 2.85 1.32 3.33 2.42 1.55 2.00 1.81 1.55 2.42 1.36 3.07 1.27 3.73 1.14 5.53
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.55 1.47 1.93 1.81 1.52 2.41 1.35 3.00
5.85 1.13 2.62 1.49 1.95 1.85 1.54 2.48 1.25 3.95 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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