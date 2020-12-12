Гронинген
2:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Ваалвейк
28' Желтая карточкаRemco Balk
44' Желтая карточкаJoel van Kaam
1:0
54' ГолЭль-Мессауди Ахмед
58' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
2:0
76' ГолВан Кам Даниэль
86' Желтая карточкаАнита Вурнон
35
Remco
Balk
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
11
Джон
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Remco BalkНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
32 Полл ТомасЗащитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Слор КианНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
Ход матча
28'
44'
54'
76'
2:0
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Мессауди Ахмед
|5
|0.42
|2.
|Ларсен Йорген
|3
|0.25
|3.
|Йоостен Патрик
|2
|0.17
|4.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.08
|5.
|Суслов Томаш
|1
|0.08
|6.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Remco Balk
|1
|0.08
|8.
|Даммерс Вессель
|0
|0
|9.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|3
|0.25
|2.
|Домашкан Виталий
|2
|0.17
|3.
|Нгонж Сириль
|2
|0.17
|4.
|Джон Ола
|1
|0.08
|5.
|Данеелс Леннерд
|1
|0.08
|6.
|Тоуба Ахмед
|1
|0.08
|7.
|Бакари Саид
|1
|0.08
|8.
|Тахири Анас
|0
|0
|9.
|Анита Вурнон
|0
|0
|10.
|Ван дер Венне Рихард
|0
|0
|11.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|12.
|Ольсак Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|5
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Матусива Азор
|2
|0
|5.
|Remco Balk
|2
|0
|6.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|7.
|Падт Серджио
|1
|0
|8.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|9.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|10.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|11.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|12.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|13.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Анита Вурнон
|3
|0
|2.
|Со Силла
|2
|0
|3.
|Бакари Саид
|2
|0
|4.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|5.
|Тахири Анас
|1
|0
|6.
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|7.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|8.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|9.
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|10.
|Нгонж Сириль
|1
|0
|11.
|Азхиль Айман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Ваалвейк
|0
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс
Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|43 - 7
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|3.
|ПСВ
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 8
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 11
|23
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 15
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 14
|12
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|14.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 28
|9
|17.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|12
|0
|3
|9
|12 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|АДО Ден Хааг
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|7.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|8.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|9.
|АДО Ден Хааг
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
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