  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Гронинген
2:0
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
28' Желтая карточка
Remco Balk
44' Желтая карточка
Joel van Kaam
1:0
54' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
58' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
2:0
76' Гол
Ван Кам Даниэль
86' Желтая карточка
Анита Вурнон
90'+6
1
Падт
Серджио
6
Матусива
Азор
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
33
Joel
van
Kaam
18
Эль-Мессауди
Ахмед
26
Ван
Кам
Даниэль
14
Йоостен
Патрик
15
Гудмундссон
Габриэль
9
Ларсен
Йорген
35
Remco
Balk
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Пол
Куастен
4
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
8
Тахири
Анас
7
Нгонж
Сириль
9
Штоккерс
Финн
11
Джон
Ола
Гронинген
3-5-2
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

28'
Remco Balk
 
44'
Joel van Kaam
 
46'
Леаль Мигель
Joel van Kaam
 
46'
Лундквист Рамон-Паскаль
Remco Balk
 
54'
Эль-Мессауди Ахмед
(Ларсен Йорген)
1:0
58'
 
Ван дер Венне Рихард
70'
 
Данеелс Леннерд
Джон Ола
74'
Даллинга Тийс
Ларсен Йорген
 
74'
Даммерс Вессель
Йоостен Патрик
 
76'
Ван Кам Даниэль
2:0
80'
 
Домашкан Виталий
Ван дер Венне Рихард
80'
 
Лутонда Тьерри
Пол Куастен
86'
 
Анита Вурнон
88'
Полл Томас
Гудмундссон Габриэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Мессауди Ахмед 5 0.42
2. Ларсен Йорген 3 0.25
3. Йоостен Патрик 2 0.17
4. Ван Хинтум Барт 1 0.08
5. Суслов Томаш 1 0.08
6. Ван Кам Даниэль 1 0.08
7. Remco Balk 1 0.08
8. Даммерс Вессель 0 0
9. Да Крус Алессио 0 0
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 3 0.25
2. Домашкан Виталий 2 0.17
3. Нгонж Сириль 2 0.17
4. Джон Ола 1 0.08
5. Данеелс Леннерд 1 0.08
6. Тоуба Ахмед 1 0.08
7. Бакари Саид 1 0.08
8. Тахири Анас 0 0
9. Анита Вурнон 0 0
10. Ван дер Венне Рихард 0 0
11. Мёленстен Мелле 0 0
12. Ольсак Николас 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 5 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Remco Balk 2 0
6. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
7. Падт Серджио 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Йоостен Патрик 1 0
10. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
11. Гудмундссон Габриэль 1 0
12. Ларсен Йорген 1 0
13. Joel van Kaam 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Анита Вурнон 3 0
2. Со Силла 2 0
3. Бакари Саид 2 0
4. Ваутерс Луук 0 1
5. Тахири Анас 1 0
6. Ван дер Венне Рихард 1 0
7. Домашкан Виталий 1 0
8. Гаари Жюрьен 1 0
9. Тоуба Ахмед 1 0
10. Нгонж Сириль 1 0
11. Азхиль Айман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 7.14% (1) 21.43% (3) 0 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Ваалвейк 0 36.36% (4) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс
Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло Твенте 0:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Гронинген 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:1 Ваалвейк Эредивизие Гронинген 2:1 Ваалвейк Эредивизие
Ваалвейк 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 3:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 0 2 43 - 7 27
2. Витесс Заявка 11 8 1 2 21 - 8 25
3. ПСВ Заявка 11 7 3 1 23 - 8 24
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Херенвен Заявка 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
12. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 28 9
17. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
18. Эммен 0:1 Заявка 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. Аякс Заявка 6 5 0 1 21 - 6 15
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
18. Эммен 0:1 Заявка 6 0 2 4 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
6. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
7. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
8. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9. АДО Ден Хааг 1:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен 0:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.90 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.25 5.75
  2.28 2.43 5.13

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.23 9.80 1.04 2.13 1.66 2.85 1.39 1.10 6.25 1.86 1.94 1.64 2.26 1.02 11.00 1.16 4.90 1.04 9.00 1.03 8.90 1.03 9.40 0.00 17.00
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.61 2.31 1.37 2.99 1.17 4.80 1.12 5.40 1.02 9.60
3.37 1.32 2.84 1.43 2.31 1.64 1.83 2.05 1.59 2.43 1.41 2.93 1.24 4.02 1.33 3.34 1.84 2.04 1.55 2.52 1.26 3.84 1.19 4.63 1.43 2.96 1.17 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 2.02 1.79 1.09 6.50 1.14 5.30 1.09 6.50
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.17 5.30 1.11 6.55
1.49 2.68 1.27 3.75 2.16 1.76 1.69 2.25 1.50 2.74 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.80 1.94 1.31 3.25
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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