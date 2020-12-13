1:0
30' ГолМален Дониэлл
2:0
37' ГолИхаттарен Мохаммед
55' Желтая карточкаХоогма Джастин
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
1:0
37'
55'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|7
|0.58
|2.
|Мадуэке Нони
|4
|0.33
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.25
|4.
|Гётце Марио
|3
|0.25
|5.
|Макс Филипп
|2 (1)
|0.17
|6.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.08
|7.
|Томас Райян
|1
|0.08
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.08
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.08
|10.
|Пиру Йоэл
|1
|0.08
|11.
|Ихаттарен Мохаммед
|1
|0.08
|12.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|13.
|Росарио Пабло
|0
|0
|14.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Махи Мимаун
|2
|0.18
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.18
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.18
|4.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.09
|5.
|Рамселар Барт
|1
|0.09
|6.
|Хоогма Джастин
|1
|0.09
|7.
|Клейбер Шон
|1
|0.09
|8.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.09
|9.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|10.
|Арзани Дэниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|4
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|6.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|7.
|Гакпо Коди
|1
|0
|8.
|Ледесма Ричард
|1
|0
|9.
|Мадуэке Нони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Далмау Адриан
|1
|1
|2.
|Элия Эльеро
|2
|0
|3.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|4.
|Густафссон Симон
|2
|0
|5.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|6.
|Рамселар Барт
|1
|0
|7.
|Сент Джейго Томми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|0
|34.78% (8)
|Утрехт
|0
|0
|27.27% (3)
|45.45% (5)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам
Утрехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс
Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Утрехт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Утрехт 1:7 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПСВ Эредивизие Утрехт 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Утрехт Кубок ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Утрехт Кубок ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 ПСВ Эредивизие Утрехт 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 8
|27
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|26 - 11
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 15
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|10.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 22
|12
|13.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|18 - 36
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|13 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|3.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 23
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|6.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|8.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров