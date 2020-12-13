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  3. Голландия
ПСВ
2:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
30' Гол
Мален Дониэлл
2:0
37' Гол
Ихаттарен Мохаммед
54' Желтая карточка
Хоогма Джастин
2:1
71' Гол
Махи Мимаун
76' Желтая карточка
Дюмфрис Дензел
90'+5
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
10
Ихаттарен
Мохаммед
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
13
Бергстрём
Эмиль
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
23
Рамселар
Барт
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Керк
Гирано
11
Элия
Эльеро
ПСВ
4-2-2-2
Утрехт
4-3-1-2

Ход матча

30'
Мален Дониэлл
(Гётце Марио)
1:0
37'
Ихаттарен Мохаммед
(Мален Дониэлл)
2:0
54'
 
Хоогма Джастин
55'
Хендрикс Йоррит
Гётце Марио
 
63'
 
Силла Мусса
Густафссон Симон
63'
 
Махи Мимаун
Элия Эльеро
68'
Yorbe Vertessen
Ихаттарен Мохаммед
 
71'
2:1
Махи Мимаун
76'
Дюмфрис Дензел
 
78'
Пиру Йоэл
Мален Дониэлл
 
79'
Фиргевер Ник
Макс Филипп
 
83'
 
Бауссайд Отман
Бергстрём Эмиль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 7 0.58
2. Мадуэке Нони 4 0.33
3. Гакпо Коди 3 0.25
4. Гётце Марио 3 0.25
5. Макс Филипп 2 (1) 0.17
6. Захави Эран 1 (1) 0.08
7. Томас Райян 1 0.08
8. Боскальи Оливье 1 0.08
9. Ромеро Максимильяно 1 0.08
10. Пиру Йоэл 1 0.08
11. Ихаттарен Мохаммед 1 0.08
12. Дюмфрис Дензел 0 0
13. Росарио Пабло 0 0
14. Ледесма Ричард 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 3 0.27
2. Керк Гирано 2 0.18
3. Ван де Стрек Сандер 2 0.18
4. Ван дер Марел Марк 1 0.09
5. Рамселар Барт 1 0.09
6. Хоогма Джастин 1 0.09
7. Клейбер Шон 1 0.09
8. Густафссон Симон 1 (1) 0.09
9. Вормердам Дьянго 0 0
10. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 4 0
2. Дюмфрис Дензел 2 0
3. Тезе Джордан 2 0
4. Брума Арминду 1 0
5. Макс Филипп 1 0
6. Сангаре Ибрахим 1 0
7. Гакпо Коди 1 0
8. Ледесма Ричард 1 0
9. Мадуэке Нони 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Далмау Адриан 1 1
2. Элия Эльеро 2 0
3. Ван дер Марел Марк 2 0
4. Густафссон Симон 2 0
5. Ван де Стрек Сандер 1 0
6. Рамселар Барт 1 0
7. Хоогма Джастин 1 0
8. Сент Джейго Томми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 16% (4) 24% (6) 12% (3) 16% (4) 0 32% (8)
 Утрехт 0 0 25% (3) 41.67% (5) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам
ПСВ 3:2 ПАОК Твенте 1:1 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн
Утрехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс
Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Утрехт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Утрехт 3:0 ПСВ Эредивизие Утрехт 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Утрехт Эредивизие ПСВ 3:0 Утрехт Эредивизие
Утрехт 1:7 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПСВ Эредивизие Утрехт 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Утрехт Кубок ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие ПСВ 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Утрехт Кубок ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 ПСВ Эредивизие Утрехт 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие ПСВ 1:0 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. ПСВ Заявка 12 8 3 1 25 - 9 27
3. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
4. Фейеноорд Заявка 12 7 5 0 26 - 11 26
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте 0:2 Заявка 12 6 3 3 23 - 14 21
7. АЗ Алкмаар 2:0 Заявка 11 5 5 1 24 - 15 20
8. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
9. Спарта Роттердам Заявка 12 4 3 5 20 - 20 15
10. Утрехт Заявка 11 2 6 3 12 - 16 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле Заявка 12 2 6 4 14 - 22 12
13. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
14. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
15. ВВВ-Венло Заявка 12 2 3 7 18 - 36 9
16. Виллем II Заявка 12 2 2 8 12 - 24 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 12 0 4 8 13 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 6 6 0 0 14 - 2 18
2. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
3. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте 0:2 Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар 2:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
16. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 7 - 23 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. АЗ Алкмаар 2:0 Заявка 6 3 3 0 16 - 10 12
4. Твенте 0:2 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
7. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Спарта Роттердам Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
11. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
12. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
13. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Утрехт Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 4.90 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 9.00 71.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.65 5.80
  1.20 5.27 37.10

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 12.00 1.01 4.70 1.17 4.00 1.23 4.60 1.17 2.15 1.70 1.95 1.85 1.73 2.10 1.17 4.70 1.28 3.30 1.20 4.20 1.08 6.40 1.02 11.00 1.01 13.00 1.01 12.50
4.65 1.15 3.80 1.23 2.39 1.55 1.90 1.90 1.60 2.48 1.30 3.52 1.22 4.10 1.09 6.85 1.05 7.30
5.99 1.15 3.39 1.32 3.86 1.26 3.20 1.35 2.53 1.54 1.88 1.99 1.79 2.09 1.48 2.71 1.18 4.93 1.45 2.79 1.35 3.18 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.60 2.35 1.22 4.10
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
3.28 1.37 2.62 1.53 1.95 1.93 1.43 2.90 1.23 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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