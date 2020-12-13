1:0
39' ГолДарфалу Усама
1:1
54' ГолФлоранюс Шерел
58' Желтая карточкаВауденберг Лукас
68' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
87' Желтая карточкаБазур Рихедли
90' Желтая карточкаФлоранюс Шерел
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
39'
1:0
54'
1:1
58'
78'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|5
|0.42
|2.
|Дарфалу Усама
|5
|0.42
|3.
|Броя Армандо
|5
|0.42
|4.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.33
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.08
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.08
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.08
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|9
|0.75
|2.
|Верман Йоэй
|3 (2)
|0.25
|3.
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.17
|4.
|Конголо Родни
|1
|0.08
|5.
|Ван Берген Митчелл
|1
|0.08
|6.
|Майер Батиста
|1
|0.08
|7.
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0.08
|8.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.08
|9.
|Бохневич Павел
|1
|0.08
|10.
|Флоранюс Шерел
|1
|0.08
|11.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|12.
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Базур Рихедли
|3
|1
|2.
|Таннан Уссама
|3
|1
|3.
|Беро Матуш
|3
|0
|4.
|Туре Идрисса
|1
|1
|5.
|Брюнс Томас
|2
|0
|6.
|Гайек Томаш
|2
|0
|7.
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|8.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|9.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|10.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|2.
|Ван Хеке Ян-Поль
|3
|0
|3.
|Девале Сибен
|1
|1
|4.
|Смит Рейн
|1
|1
|5.
|Верман Хенк
|2
|0
|6.
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|7.
|Конголо Родни
|2
|0
|8.
|Малдер Эрвин
|1
|0
|9.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|10.
|Майер Батиста
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|Херенвен
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Витесс 1:1 Sonabel Ouagadougou АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс
Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Роял Витесс 0:1 Фасо-Йенненга РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен
Последние игры между собой
Витесс: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Херенвен: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 5:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 2:2 Витесс Лига Европы Херенвен 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:3 Витесс Эредивизие Херенвен 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 8
|24
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 11
|23
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 15
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 14
|12
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 19
|12
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 22
|12
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 33
|9
|14.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|13 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|ПСВ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|6.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|8.
|ПСВ
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Херенвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Херенвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Херенвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров