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  3. Голландия
Витесс
1:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
39' Гол
Дарфалу Усама
1:1
54' Гол
Флоранюс Шерел
58' Желтая карточка
Вауденберг Лукас
68' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
87' Желтая карточка
Базур Рихедли
90' Желтая карточка
Флоранюс Шерел
90'+4
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
42
Манхуф
Миллион
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
25
Бохневич
Павел
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
20
Верман
Йоэй
8
Беньямин
Нюгрен
10
Майер
Батиста
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
Витесс
3-5-2
Херенвен
4-2-3-1

Ход матча

39'
Дарфалу Усама
(Икома Луис)
1:0
46'
 
Хаяль Рами
Майер Батиста
54'
1:1
Флоранюс Шерел
58'
 
Вауденберг Лукас
68'
Виттек Максимилиан
 
78'
Гонг Хилари
Манхуф Миллион
 
78'
Уйсман Дан
Икома Луис
 
87'
Базур Рихедли
 
90'
 
Флоранюс Шерел
90'
Бёйтинк Томас
Дарфалу Усама
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 5 0.42
2. Дарфалу Усама 5 0.42
3. Броя Армандо 5 0.42
4. Таннан Уссама 4 (1) 0.33
5. Расмуссен Якоб 1 0.08
6. Базур Рихедли 1 0.08
7. Вруг Патрик 1 0.08
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 9 0.75
2. Верман Йоэй 3 (2) 0.25
3. Беньямин Нюгрен 2 0.17
4. Конголо Родни 1 0.08
5. Ван Берген Митчелл 1 0.08
6. Майер Батиста 1 0.08
7. Ван Хеке Ян-Поль 1 0.08
8. Вауденберг Лукас 1 0.08
9. Бохневич Павел 1 0.08
10. Флоранюс Шерел 1 0.08
11. Ван дер Хейде Арьен 0 0
12. Дрешевич Ибрахим 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Базур Рихедли 3 1
2. Таннан Уссама 3 1
3. Беро Матуш 3 0
4. Туре Идрисса 1 1
5. Брюнс Томас 2 0
6. Гайек Томаш 2 0
7. Виттек Максимилиан 2 0
8. Бёйтинк Томас 2 0
9. Расмуссен Якоб 1 0
10. Тронстад Сондре 1 0
11. Даса Элазар 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Флоранюс Шерел 3 0
2. Ван Хеке Ян-Поль 3 0
3. Девале Сибен 1 1
4. Смит Рейн 1 1
5. Верман Хенк 2 0
6. Вауденберг Лукас 2 0
7. Конголо Родни 2 0
8. Малдер Эрвин 1 0
9. Ван дер Хейде Арьен 1 0
10. Майер Батиста 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 13.64% (3) 9.09% (2) 31.82% (7) 13.64% (3) 18.18% (4) 13.64% (3)
 Херенвен 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Витесс 1:1 Sonabel Ouagadougou АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс Харденберг 0:3 Витесс
Витесс 2:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Витесс Витесс 1:1 Роял Витесс 0:1 Фасо-Йенненга РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс Херенвен 4:0 Эммен Аякс 5:1 Херенвен Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен

Последние игры между собой

Витесс: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Херенвен: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Херенвен 1:2 Витесс Товарищеские матчи Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие
Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Витесс Эредивизие Витесс 4:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Витесс Эредивизие Витесс 5:2 Херенвен Лига Европы Херенвен 2:2 Витесс Лига Европы Херенвен 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Херенвен Эредивизие Витесс 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:3 Витесс Эредивизие Херенвен 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
3. ПСВ Заявка 11 7 3 1 23 - 8 24
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле Заявка 12 2 6 4 14 - 22 12
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 12 0 4 8 13 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
2. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
6. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
8. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 1.35 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 1.40 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 4.10 4.10
  5.96 1.23 12.91

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 11.50 1.02 5.10 1.14 4.10 1.21 1.44 2.65 2.15 1.70 1.93 1.86 1.75 2.11 1.02 11.00 1.32 3.45 1.10 6.25 1.08 6.30 1.01 12.60 1.02 12.00 1.01 12.60
13.50 1.00 5.15 1.15 4.30 1.22 2.53 1.58 1.99 1.82 1.58 2.32 1.32 3.14 1.20 3.95 1.07 6.40 1.06 7.00
4.70 1.21 2.62 1.52 3.28 1.36 2.28 1.67 1.25 4.11 1.13 6.41 1.71 2.21 1.47 2.78 1.35 3.34 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 2.40 1.49 1.17 4.70 1.25 3.75 1.02 11.00
3.64 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.27 3.76 1.18 5.05
1.94 1.94 1.60 2.43 1.26 4.01 1.70 2.23 1.49 2.71 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.81 1.45 2.48 1.28 3.45
5.30 1.16 3.52 1.30 2.01 1.80 1.50 2.59 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.44
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