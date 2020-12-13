  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Фейеноорд
0' 2'
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
3
Свинкелс
Арьян
14
Кум
Кристиан
5
Шефер
Штеффен
10
Ван
Крой
Вито
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
7
Хуппертс
Гуус
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
20
Тейшейра
Жоау
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
ВВВ-Венло
4-4-2
Фейеноорд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 10 (3) 0.91
2. Ариас Яфар 3 0.27
3. Ван Крой Вито 2 0.18
4. Линторст Эверт 1 0.09
5. Хуппертс Гуус 1 0.09
6. Джон Джошуа 0 0
7. Кум Кристиан 0 0
8. Torino Hunte 0 0
9. Пахоник Тобиас 0 0
10. Шефер Штеффен 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 9 (6) 0.82
2. Гертрейда Лютсхарел 3 0.27
3. Хапс Ридгесиано 3 0.27
4. Сенеси Маркос 2 0.18
5. Нарсинг Лусиано 1 0.09
6. Димерс Марк 1 (1) 0.09
7. Йоргенсен Николай 1 0.09
8. Тоорнстра Йенс 1 0.09
9. Линссен Брайан 1 0.09
10. Баннис Науфаль 1 0.09
11. Тейшейра Жоау 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 5 0
2. Гельми Рой 3 1
3. Ван Крой Вито 3 0
4. Кум Кристиан 1 1
5. Машаш Зинедин 2 0
6. Torino Hunte 2 0
7. Пахоник Тобиас 0 1
8. Янссен Симон 0 1
9. Хуппертс Гуус 1 0
10. Линторст Эверт 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Кекджу Оркун 1 1
3. Тоорнстра Йенс 2 0
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Сенеси Маркос 1 0
10. Верманн Йорди 1 0
11. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 35.29% (6)
 Фейеноорд 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес
Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Фейеноорд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 10 0 2 47 - 7 30
2. Витесс Заявка 12 8 2 2 22 - 9 26
3. ПСВ Заявка 11 7 3 1 23 - 8 24
4. Фейеноорд Заявка 11 6 5 0 23 - 11 23
5. Гронинген Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
6. Твенте Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
7. Херенвен Заявка 12 5 5 2 21 - 16 20
8. АЗ Алкмаар Заявка 10 4 5 1 22 - 15 17
9. Утрехт Заявка 10 2 6 2 11 - 14 12
10. Спарта Роттердам Заявка 11 3 3 5 17 - 19 12
11. Ваалвейк Заявка 12 3 3 6 11 - 20 12
12. ПЕК Зволле Заявка 12 2 6 4 14 - 22 12
13. ВВВ-Венло Заявка 11 2 3 6 18 - 33 9
14. Хераклес Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
15. Фортуна Ситтард Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
16. Виллем II Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
17. АДО Ден Хааг Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
18. Эммен Заявка 12 0 4 8 13 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 25 - 6 18
2. Витесс Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. ПСВ Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
4. Гронинген Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Фейеноорд Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
8. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Утрехт Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Спарта Роттердам Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11. ПЕК Зволле Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Хераклес Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
14. Ваалвейк Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
16. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 2 3 11 - 16 5
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 9 - 17 3
18. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Твенте Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Витесс Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Херенвен Заявка 7 2 4 1 12 - 11 10
6. Гронинген Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. АЗ Алкмаар Заявка 5 2 3 0 14 - 10 9
8. ПСВ Заявка 6 2 3 1 11 - 7 9
9. Ваалвейк Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
10. АДО Ден Хааг Заявка 7 1 2 4 6 - 19 5
11. Спарта Роттердам Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ВВВ-Венло Заявка 6 1 1 4 11 - 13 4
14. Фортуна Ситтард Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. ПЕК Зволле Заявка 6 0 4 2 7 - 15 4
16. Виллем II Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
17. Хераклес Заявка 6 0 2 4 3 - 16 2
18. Эммен Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 2'
    Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Кекджу Оркун наказан за толчок соперника
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ВВВ-Венло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ВВВ-Венло
Ничья
Фейеноорд
6.74
5.00
1.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 4.70 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.90 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 6.45 5.00 1.44
  6.74 4.73 1.49

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 5.60 1.12 4.70 1.17 2.70 1.42 2.17 1.66 1.88 1.92 1.71 2.14 1.40 2.80 1.29 3.40 1.14 5.30 1.11 6.00 1.03 10.00 1.02 10.50
5.40 1.11 4.65 1.16 2.69 1.44 2.15 1.70 1.75 2.19 1.42 2.88 1.28 3.50 1.12 5.40 1.09 6.00 1.01 10.25
6.48 1.14 2.82 1.46 2.53 1.57 2.22 1.71 1.93 1.96 1.73 2.20 1.56 2.53 1.29 3.81 1.11 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.70 2.15 1.28 3.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
3.53 1.33 2.83 1.47 2.04 1.85 1.71 2.22 1.50 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.64 1.64 2.25 1.37 2.95
5.65 1.14 4.20 1.23 2.17 1.69 1.60 2.34 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд онлайн

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