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  2. Матчи
  3. Франция
Брест
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Реймс
0'
1:0
30' Гол
Онора Франк
1:0
37' Не забитый пенальти
Мунье Стив
50' Желтая карточка
Эрей Кристоф
51' Желтая карточка
Манетси Маршал
1:1
65' Гол
Зенели Арбер
68'
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Мбюкю
Натанаэль
14
Бериша
Валон
15
Манетси
Маршал
8
Кутеса
Дерек
11
Диа
Булайе
27
Туре
Эль
Билал
Брест
4-4-2
Реймс
4-4-2

Ход матча

30'
Онора Франк
(Перро Ромен)
1:0
37'
Мунье Стив
1:0
46'
Эрей Кристоф
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
50'
Эрей Кристоф
 
51'
 
Манетси Маршал
59'
 
Зенели Арбер
Кутеса Дерек
59'
 
Кассама Морету
Манетси Маршал
65'
1:1
Зенели Арбер
67'
 
Сирхейс Кай
Туре Эль Билал

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 4 0.29
2. Кардона Ирвин 4 0.29
3. Перро Ромен 3 0.21
4. Февр Ромен 3 0.21
5. Мунье Стив 3 (1) 0.21
6. Шарбонье Гаэтан 2 0.14
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.07
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0.07
9. Фоссурье Жюльен 0 0
10. Ле Дуарон Жереми 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 8 (3) 0.57
2. Кафаро Матьё 1 0.07
3. Туре Эль Билал 1 0.07
4. Абдельамид Юнис 1 0.07
5. Фас Ваут 1 0.07
6. Кассама Морету 1 0.07
7. Мбюкю Натанаэль 1 0.07
8. Бериша Валон 0 0
9. Кутеса Дерек 0 0
10. Зенели Арбер 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 3 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
3. Дюверн Жан-Кевин 3 0
4. Шардонне Брендан 1 1
5. Фоссурье Жюльен 2 0
6. Шарбонье Гаэтан 2 0
7. Мунье Стив 2 0
8. Кардона Ирвин 2 0
9. Маньетти Уго 2 0
10. Ласне Пол 1 0
11. Эрей Кристоф 1 0
12. Онора Франк 1 0
13. Ларсонне Готье 1 0
14. Перро Ромен 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Манетси Маршал 4 1
3. Кассама Морету 2 2
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Туре Эль Билал 2 0
8. Донис Анастасиос 0 1
9. Бериша Валон 1 0
10. Абдельамид Юнис 1 0
11. Райкович Предраг 1 0
12. Кутеса Дерек 1 0
13. Кафаро Матьё 1 0
14. Хорнби Фрэйзер 1 0
15. Конан Гислен 1 0
16. Диа Булайе 1 0
17. Драмме Муамаду 1 0
18. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 25% (5) 15% (3) 35% (7) 5% (1) 10% (2) 10% (2)
 Реймс 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест
Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн
Реймс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс
Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард

Последние игры между собой

Брест: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
Реймс 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:0 Реймс Лига 1 Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2
Реймс 1:1 Брест Лига 2 Брест 2:1 Реймс Лига 2 Брест 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Брест Лига 1 Реймс 3:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 0:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
3. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест 1:0 Заявка 14 7 0 7 22 - 24 21
11. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц 1:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 15 17
14. Нант 1:1 Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург 1:1 Заявка 14 3 2 9 19 - 25 11
17. Лорьян 2:0 Заявка 14 3 2 9 14 - 24 11
18. Ним 0:2 Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
19. Реймс 0:1 Заявка 14 2 4 8 16 - 23 10
20. Дижон 1:1 Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 11 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц 1:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант 1:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 2:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18. Реймс 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним 0:2 Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон 1:1 Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним 0:2 Заявка 7 2 1 4 3 - 9 7
12. Метц 1:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Страсбург 1:1 Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:1 Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
17. Нант 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян 2:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Брест 65.6% (99)
X 27.2% (41)
Реймс 7.3% (11)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Реймс
2.52
4.40
2.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 4.40 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.32 2.93

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.60 1.03 7.90 1.05 3.40 1.30 2.72 1.46 1.92 1.98 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.91 1.89 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.65
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Прогнозы на матч Брест 1:1 Реймс

Исход игры
Брест
65.6% (99)
Ничья
27.2% (41)
Реймс
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
2:1 Брест
33.8% (51)
1:0 Брест
23.2% (35)
1:1 Ничья
23.2% (35)
1:2 Реймс
4.6% (7)
2:0 Брест
4% (6)
3:1 Брест
3.3% (5)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:3 Реймс
1.3% (2)
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