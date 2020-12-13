Брест
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Реймс
1:0
30' ГолОнора Франк
1:0
37' Не забитый пенальтиМунье Стив
50' Желтая карточкаЭрей Кристоф
51' Желтая карточкаМанетси Маршал
1:1
65' ГолЗенели Арбер
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
37'
1:0
50'
51'
65'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|4
|0.29
|2.
|Кардона Ирвин
|4
|0.29
|3.
|Перро Ромен
|3
|0.21
|4.
|Февр Ромен
|3
|0.21
|5.
|Мунье Стив
|3 (1)
|0.21
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.14
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.07
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.07
|9.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|10.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|8 (3)
|0.57
|2.
|Кафаро Матьё
|1
|0.07
|3.
|Туре Эль Билал
|1
|0.07
|4.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.07
|5.
|Фас Ваут
|1
|0.07
|6.
|Кассама Морету
|1
|0.07
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.07
|8.
|Бериша Валон
|0
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|10.
|Зенели Арбер
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|3
|0
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|3
|0
|4.
|Шардонне Брендан
|1
|1
|5.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|7.
|Мунье Стив
|2
|0
|8.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|9.
|Маньетти Уго
|2
|0
|10.
|Ласне Пол
|1
|0
|11.
|Эрей Кристоф
|1
|0
|12.
|Онора Франк
|1
|0
|13.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|14.
|Перро Ромен
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|5
|1
|2.
|Манетси Маршал
|4
|1
|3.
|Кассама Морету
|2
|2
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|7.
|Туре Эль Билал
|2
|0
|8.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|9.
|Бериша Валон
|1
|0
|10.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|11.
|Райкович Предраг
|1
|0
|12.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|13.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|14.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|15.
|Конан Гислен
|1
|0
|16.
|Диа Булайе
|1
|0
|17.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|18.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|25% (5)
|15% (3)
|35% (7)
|5% (1)
|10% (2)
|10% (2)
|Реймс
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +11 =0 -9Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест
Реймс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс
Последние игры между собой
Брест: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|1:0 Заявка
|14
|7
|0
|7
|22 - 24
|21
|11.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|14.
|Нант
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 25
|11
|17.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Реймс
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 9
|7
|12.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 1:1 Реймс
Исход игры
Брест
65.6% (99)
Ничья
27.2% (41)
Реймс
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
67.11% (100)
Нет
32.89% (49)
Популярный счёт
2:1 Брест
33.8% (51)
1:0 Брест
23.2% (35)
1:1 Ничья
23.2% (35)
1:2 Реймс
4.6% (7)
2:0 Брест
4% (6)
3:1 Брест
3.3% (5)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:3 Реймс
1.3% (2)
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