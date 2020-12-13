Лорьян
2:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Стад де Мустуар
Ним
1:0
2' ГолБуасгар Кентен
19' Желтая карточкаЛорьенте Арман
2:0
29' ПенальтиАмель Пьер-Ив
55' Желтая карточкаГравильон Эндрю
30
Нарди
Поль
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
1:0
19'
29'
2:0
55'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.29
|2.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.29
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.14
|4.
|Буасгар Кентен
|1
|0.07
|5.
|Монкондю Томас
|1
|0.07
|6.
|Моффи Теремас
|1
|0.07
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.21
|2.
|Коне Мусса II
|2
|0.14
|3.
|Рипар Рено
|2 (1)
|0.14
|4.
|Мелинг Биргер
|1
|0.07
|5.
|Филиппото Ромен
|1
|0.07
|6.
|Денкей Кевин
|1
|0.07
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0.07
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|3
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|3.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|3
|0
|5.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0
|7.
|Висса Йоан
|2
|0
|8.
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|9.
|Лорьенте Арман
|2
|0
|10.
|Мендес Убулан
|2
|0
|11.
|Морель Жереми
|1
|0
|12.
|Нарди Поль
|1
|0
|13.
|Диарра Стефан
|1
|0
|14.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|1
|2.
|Ландре Лоик
|2
|1
|3.
|Кубас Андрес
|2
|1
|4.
|Денкей Кевин
|3
|0
|5.
|Рипар Рено
|2
|0
|6.
|Бриансон Антони
|2
|0
|7.
|Фомба Ламин
|2
|0
|8.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|9.
|Ру Нолан
|1
|0
|10.
|Рейне Батист
|1
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|12.
|Мигель Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|Ним
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +4 =6 -10Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|10.
|Брест
|1:0 Заявка
|14
|7
|0
|7
|22 - 24
|21
|11.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|12.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|13.
|Метц
|1:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|14.
|Нант
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 23
|14
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|19 - 25
|11
|17.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|19.
|Реймс
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 23
|10
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|9 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|16.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|18.
|Реймс
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 9
|7
|12.
|Метц
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|13 - 15
|6
|17.
|Нант
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|20.
|Лорьян
|2:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лорьян 2:0 Ним
Исход игры
Лорьян
64.9% (98)
Ничья
25.8% (39)
Ним
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
22.15% (33)
Меньше
77.85% (116)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
40.4% (61)
1:1 Ничья
20.5% (31)
2:1 Лорьян
17.9% (27)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:0 Лорьян
4.6% (7)
0:1 Ним
4.6% (7)
1:2 Ним
2% (3)
3:1 Лорьян
1.3% (2)
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