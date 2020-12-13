  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
2:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ним
0'
1:0
2' Гол
Буасгар Кентен
19' Желтая карточка
Лорьенте Арман
2:0
29' Пенальти
Амель Пьер-Ив
55' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
72'
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Чалоба
Трево
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
29
Амель
Пьер-Ив
11
Буасгар
Кентен
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
5
Ландре
Лоик
2
Гессум
Кельян
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
11
Ахлинви
Маттео
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Элиассон
Никлас
28
Коне
Мусса
II
Лорьян
4-3-3
Ним
4-2-3-1

Ход матча

2'
Буасгар Кентен
(Лорьенте Арман)
1:0
19'
Лорьенте Арман
 
29'
Амель Пьер-Ив
2:0
46'
 
Дулевич Харис
Бенрау Яссин
55'
Гравильон Эндрю
 
60'
Висса Йоан
Буасгар Кентен
 
66'
 
Ру Нолан
Коне Мусса II

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.29
2. Висса Йоан 4 (2) 0.29
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.14
4. Буасгар Кентен 1 0.07
5. Монкондю Томас 1 0.07
6. Моффи Теремас 1 0.07
7. Лорьенте Арман 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.21
2. Коне Мусса II 2 0.14
3. Рипар Рено 2 (1) 0.14
4. Мелинг Биргер 1 0.07
5. Филиппото Ромен 1 0.07
6. Денкей Кевин 1 0.07
7. Кубас Андрес 1 0.07
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 3 0
2. Буасгар Кентен 3 0
3. Амель Пьер-Ив 3 0
4. Ле Фе Энцо 3 0
5. Лемуан Фабьен 2 0
6. Абергель Лоран 2 0
7. Висса Йоан 2 0
8. Гравильон Эндрю 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Нарди Поль 1 0
13. Диарра Стефан 1 0
14. Уоджа Франклин 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Денкей Кевин 3 0
5. Рипар Рено 2 0
6. Бриансон Антони 2 0
7. Фомба Ламин 2 0
8. Бенрау Яссин 2 0
9. Ру Нолан 1 0
10. Рейне Батист 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант
Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже
Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ним 1:0 Лорьян Лига 2 Лорьян 1:2 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
3. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест 1:0 Заявка 14 7 0 7 22 - 24 21
11. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц 1:1 Заявка 14 4 5 5 14 - 15 17
14. Нант 1:1 Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург 1:1 Заявка 14 3 2 9 19 - 25 11
17. Лорьян 2:0 Заявка 14 3 2 9 14 - 24 11
18. Ним 0:2 Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
19. Реймс 0:1 Заявка 14 2 4 8 16 - 23 10
20. Дижон 1:1 Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест 1:0 Заявка 7 5 0 2 14 - 11 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц 1:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант 1:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян 2:0 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
18. Реймс 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним 0:2 Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон 1:1 Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним 0:2 Заявка 7 2 1 4 3 - 9 7
12. Метц 1:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Страсбург 1:1 Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест 1:0 Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс 0:1 Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
17. Нант 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон 1:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян 2:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Лорьян 64.9% (98)
X 25.8% (39)
Ним 9.3% (14)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ним
1.99
5.20
77.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 19.00 77.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 18.00 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.65 3.82
  1.31 5.20 10.61

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.60 1.05 8.00 1.07 2.85 1.42 2.17 1.71 2.52 1.52 1.73 2.18 1.47 2.55 1.68 2.18 1.16 5.50 1.05 9.50 1.03 10.00 1.03 6.80 0.00 17.50 1.02 13.00
9.70 1.02 8.70 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.92 1.98 1.52 2.53 1.34 3.14 1.12 5.20 1.08 6.05 1.01 10.25
3.68 1.31 2.79 1.49 2.20 1.74 2.38 1.61 1.97 1.91 1.52 2.58 1.34 3.26 1.66 2.28 1.45 2.79 1.41 2.92 1.13 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.95 1.85 2.10 1.72 1.14 5.80 1.38 3.00 1.02 13.00
3.04 1.38 1.95 1.85 1.45 2.75 1.13 5.85 1.10 6.90
2.98 1.44 2.45 1.61 1.90 2.00 1.57 2.54 1.91 1.99 1.22 4.66 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.44 1.68 2.11 1.31 3.50
3.68 1.28 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.18 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.33
Где смотреть матч Лорьян 2:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 2:0 Ним

Исход игры
Лорьян
64.9% (98)
Ничья
25.8% (39)
Ним
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
22.15% (33)
Меньше
77.85% (116)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
40.4% (61)
1:1 Ничья
20.5% (31)
2:1 Лорьян
17.9% (27)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:0 Лорьян
4.6% (7)
0:1 Ним
4.6% (7)
1:2 Ним
2% (3)
3:1 Лорьян
1.3% (2)
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