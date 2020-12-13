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  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
3:0
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
1:0
2' Гол
Буасгар Кентен
19' Желтая карточка
Лорьенте Арман
2:0
29' Пенальти
Амель Пьер-Ив
55' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
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Ру Нолан
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Лорьенте Арман
3:0
90' Гол
Висса Йоан
90'+4
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Чалоба
Трево
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
29
Амель
Пьер-Ив
11
Буасгар
Кентен
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
5
Ландре
Лоик
2
Гессум
Кельян
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
11
Ахлинви
Маттео
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Элиассон
Никлас
28
Коне
Мусса
II
Лорьян
4-3-3
Ним
4-2-3-1

Ход матча

2'
Буасгар Кентен
(Лорьенте Арман)
1:0
19'
Лорьенте Арман
 
29'
Амель Пьер-Ив
2:0
46'
 
Дулевич Харис
Бенрау Яссин
55'
Гравильон Эндрю
 
60'
Висса Йоан
Буасгар Кентен
 
66'
 
Ру Нолан
Коне Мусса II
76'
 
Сарр Сиди
Ахлинви Маттео
77'
Эрго Жером
Делаплас Жонатан
 
77'
Ле Фе Энцо
Чалоба Трево
 
77'
Монкондю Томас
Лемуан Фабьен
 
84'
Моффи Теремас
Амель Пьер-Ив
 
84'
 
Ариби Карим
Элиассон Никлас
85'
 
Ру Нолан
88'
Лорьенте Арман
 
90'
Висса Йоан
(Ле Фе Энцо)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 5 (2) 0.36
2. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.29
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.14
4. Буасгар Кентен 1 0.07
5. Монкондю Томас 1 0.07
6. Моффи Теремас 1 0.07
7. Лорьенте Арман 0 0
8. Ле Фе Энцо 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.21
2. Коне Мусса II 2 0.14
3. Рипар Рено 2 (1) 0.14
4. Мелинг Биргер 1 0.07
5. Филиппото Ромен 1 0.07
6. Денкей Кевин 1 0.07
7. Кубас Андрес 1 0.07
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 3 0
2. Буасгар Кентен 3 0
3. Амель Пьер-Ив 3 0
4. Ле Фе Энцо 3 0
5. Лемуан Фабьен 2 0
6. Абергель Лоран 2 0
7. Висса Йоан 2 0
8. Гравильон Эндрю 2 0
9. Лорьенте Арман 2 0
10. Мендес Убулан 2 0
11. Морель Жереми 1 0
12. Нарди Поль 1 0
13. Диарра Стефан 1 0
14. Уоджа Франклин 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 1
2. Ландре Лоик 2 1
3. Кубас Андрес 2 1
4. Денкей Кевин 3 0
5. Рипар Рено 2 0
6. Бриансон Антони 2 0
7. Фомба Ламин 2 0
8. Бенрау Яссин 2 0
9. Ру Нолан 1 0
10. Рейне Батист 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5)
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант
Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян
Ним Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже
Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ним: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ним 1:0 Лорьян Лига 2 Лорьян 1:2 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 14 8 5 1 26 - 10 29
2. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
3. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ренн Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
9. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
10. Брест Заявка 14 7 0 7 23 - 25 21
11. Бордо 1:2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
12. Ницца Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
13. Метц Заявка 14 4 5 5 15 - 16 17
14. Нант Заявка 14 3 5 6 15 - 23 14
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Страсбург Заявка 14 3 2 9 20 - 26 11
17. Лорьян Заявка 14 3 2 9 15 - 24 11
18. Ним Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
19. Реймс Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
20. Дижон Заявка 14 1 6 7 9 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 2:1 Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
4. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо 1:2 Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Лилль 2:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Бордо 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
12. Метц Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ним: 56%.
  • 93'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Игрок команды Лорьян делает подачу своему товарищу по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Игрок команды Лорьян делает подачу своему товарищу по команде.
  • 91'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ним: 56%.
  • 90'
    Ле Фе Энцо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Висса Йоан изменил счет на табло!
  • 90'
    Лорьян начинает контратаку
  • Офсайд
    90'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян в офсайде
  • 90'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Лорьян, отменен из-за офсайда.
  • Описание гола
    89'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О О Л! Лорьян забивает! Лорьенте Арман отличился.
  • 88'
    Игрок команды Лорьян делает подачу своему товарищу по команде.
  • 88'
    Игрок команды Лорьян делает подачу своему товарищу по команде.
  • 88'
    Игрок команды Лорьян делает подачу своему товарищу по команде.
  • 88'
    Игрок команды Лорьян делает подачу своему товарищу по команде.
  • Фол, нарушение
    87'
    Ру Нолан задерживает мяч рукой
  • 87'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ним, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    86'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О О Л! Ним забивает! Ру Нолан отличился.
  • 85'
    Плохо сыграл Гравильон Эндрю - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 85'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ним: 56%.
  • 84'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Элиассон Никлас уходит с поля и его заменяет Ариби Карим
  • 84'
    Тактическая замена. Амель Пьер-Ив уходит с поля и его заменяет Моффи Теремас
  • 83'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 82'
    Дулевич Харис из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 82'
    Фомба Ламин из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 82'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 82'
    Эрго Жером ошибается в защите.
  • 81'
    Ним контролирует мяч.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 81'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ним: 55%.
  • 80'
    Хорошую попытку сделал Ферхат Зинедин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 80'
    Игрок команды Ним отправляет мяч за спину защитников.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 79'
    Фомба Ламин из команды Ним не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 79'
    Плохо сыграл Ле Фе Энцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 79'
    Дулевич Харис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Сарр Сиди
  • 79'
    Ландре Лоик из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 78'
    Монкондю Томас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
  • 78'
    Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 77'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 77'
    Тактическая замена. Лемуан Фабьен уходит с поля и его заменяет Монкондю Томас
  • 77'
    Тактическая замена. Чалоба Трево уходит с поля и его заменяет Ле Фе Энцо
  • 77'
    Тактическая замена. Делаплас Жонатан уходит с поля и его заменяет Эрго Жером
  • 76'
    Тактическая замена. Ахлинви Маттео уходит с поля и его заменяет Сарр Сиди
  • 75'
    Ним пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ним: 55%.
  • 74'
    Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Ферхат Зинедин из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
  • 73'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Элиассон Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
  • 72'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Ох, красивый был бы гол! Лорьенте Арман пробил с лета в перекладину!
  • 72'
    Делаплас Жонатан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 72'
    Чалоба Трево разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    71'
    Мигель Флориан из команды Ним вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Чалоба Трево не пострадал и надо продолжать игру!
  • 71'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 70'
    Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 70'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ним: 55%.
  • 70'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 69'
    Какой промах! Чалоба Трево имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    69'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 69'
    Игрок команды Ним выносит мяч на угловой
  • 68'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 68'
    Лорьян имеет хороший шанс забить.
  • 68'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Так близко к голу! Ферхат Зинедин имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Нарди Поль!
  • 67'
    Дулевич Харис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Амель Пьер-Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    67'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 67'
    Амель Пьер-Ив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 66'
    Элиассон Никлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 66'
    Тактическая замена. Коне Мусса II уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Делаплас Жонатан из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Ахлинви Маттео
  • 66'
    Чалоба Трево выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Ферхат Зинедин из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 65'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Элиассон Никлас из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ним: 55%.
  • 64'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 64'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Соперник делает почти голевой пас, но Нарди Поль из команды Лорьян начеку и спасает ситуацию.
  • 64'
    Почти гол! Фомба Ламин пробил головой по воротам, но Нарди Поль спас!
  • 64'
    Элиассон Никлас из команды Ним делает отличный кросс...
  • 63'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 61'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 61'
    Чалоба Трево из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 61'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 60'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Ахлинви Маттео
  • 58'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 57'
    Шанс! Мигель Флориан из команды Ним пробил головой, но мимо
  • Угловой
    57'
    Элиассон Никлас из команды Ним подал угловой слева.
  • 57'
    Делаплас Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 56'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ним: 55%.
  • Желтая карточка
    55'
    Гравильон Эндрю совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    55'
    Безумный фол. Гравильон Эндрю грубо играет против соперника. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 55'
    Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 54'
    Лорьян имеет хороший шанс забить.
  • 54'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 54'
    Делаплас Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Дулевич Харис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 52'
    Ним пытается что-то создать.
  • 51'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Буасгар Кентен задерживает мяч рукой
  • 50'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ним: 55%.
  • 50'
    Ним пытается что-то создать.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 49'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 49'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает отличный кросс...
  • 49'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    47'
    Амель Пьер-Ив из команды Лорьян в офсайде
  • 47'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 46'
    Тактическая замена. Бенрау Яссин уходит с поля и его заменяет Дулевич Харис
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Лорьян 64.9% (98)
X 25.8% (39)
Ним 9.3% (14)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 18.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 18.00 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.65 3.82
  1.31 5.20 10.61

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.60 1.05 8.00 1.07 2.85 1.42 2.17 1.71 1.66 2.20 1.73 2.18 1.47 2.55 1.08 7.77 1.16 5.50 1.05 9.50 1.03 10.00 1.03 6.80 0.00 17.50 1.02 13.00
9.70 1.02 8.70 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.92 1.98 1.52 2.53 1.34 3.14 1.12 5.20 1.08 6.05 1.01 10.25
3.68 1.31 2.79 1.49 2.20 1.74 1.42 2.97 1.23 4.26 1.52 2.58 1.34 3.26 1.66 2.28 1.45 2.79 1.41 2.92 1.13 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.95 1.85 2.10 1.72 1.14 5.80 1.38 3.00 1.02 13.00
3.04 1.38 1.95 1.85 1.45 2.75 1.13 5.85 1.10 6.90
2.98 1.44 2.45 1.61 1.90 2.00 1.57 2.54 1.91 1.99 1.22 4.66 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.44 1.68 2.11 1.31 3.50
3.68 1.28 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.18 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.33
Где смотреть матч Лорьян 3:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 3:0 Ним

Исход игры
Лорьян
64.9% (98)
Ничья
25.8% (39)
Ним
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
22.15% (33)
Меньше
77.85% (116)
Обе команды забьют
Да
42.95% (64)
Нет
57.05% (85)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
40.4% (61)
1:1 Ничья
20.5% (31)
2:1 Лорьян
17.9% (27)
0:0 Ничья
5.3% (8)
0:1 Ним
4.6% (7)
2:0 Лорьян
4.6% (7)
1:2 Ним
2% (3)
3:1 Лорьян
1.3% (2)
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